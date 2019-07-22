جريمة

السجن المؤبد لـ11 متهمًا بالانضمام لداعش سوريا

تحرير:سماح عوض الله ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص
سجن- أرشيفية
سجن- أرشيفية
أصدرت اليوم الاثنين، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، حكمها على المتهمين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بسوريا والعراق، وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد، وقضت المحكمة بمعاقبة 11 متهمًا بالسجن المؤبد، وعاقبت متهمين اثنين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، والسجن 3 سنوات لمتهم، صدر الحكم، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار وسامح سعيد، وأمانة سر محمود متولى، وسعيد شلبى، وجمال أحمد.
نسبت النيابة إلى المتهمين خلال الفترة من 2016 حتى 2018 بدائرة قسم حلوان، قيام المتهم الأول وليد منير، بتأسيس وتولى قيادة في جماعة، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار
اقرأ المزيد
انفجار-أنبوبة-غاز-لـ14 بالإسكندرية (3)

إصابة 4 أشخاص في انفجار «أنبوبة» داخل مقهى بالشرقية

أصيب أربعة أشخاص بحروق متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الاثنين؛ إثر انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل مقهى شعبي «قهوة» كانوا يجلسون بها بدائرة قسم شرطة القرين بمحافظة الشرقية، حيث جرى السيطرة على الحريق بواسطة رجال الحماية المدنية برئاسة العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية المدنية بالشرقية، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى «فاقوس» المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
سجن

السجن 15 عاما لصاحب شركة استورد «نفايات طبية»

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت، بالسجن 15 عاما للمدعو "ص. ح. ع" صاحب شركة استيراد؛ لاتهامه باستيراد نفايات طبية. تعود الواقعة في القضية رقم 192 لسنة 2019 جنايات ميناء الإسكندرية والمقيدة برقم 20 غرب، إلى تلقي مدير أمن ميناء الإسكندرية إخطارا من ضباط مباحث الميناء بضبط رسالة مستلزمات طبية غير صالحة للاستخدام الآدمي بالمنطقة اللوجيستية داخل الدائرة الجمركية.
محكمة-ارشفية

رحلة صداقة وخيانة تنتهي بـ«المؤبد» في كفر الشيخ

بالرغم أن الصداقة هي أهم الروابط الإنسانية في المجتمع، لكن البعض هدم أواصر هذا الرباط المقدس لخلافات على أسباب تافهة، فلم يكن يتوقع ابن الستة وعشرين عامًا، أن نهايته ستكون على يد صديقه بكفر الشيخ، الذى اتصل به لمقابلته من أجل إنهاء الخلافات التي بينهما وإعادة الصداقة إلى ما كانت عليه في الماضي، لم يكن يتوقع خيانة صديقه ليلبي طلبه وذهب لمقابلته ليستقبله المتهم فور رؤيته بالضرب بعصا غليظة على أنحاء متفرقة من جسده، مما أدى لسقوط المجنى عليه مغشيًا عليه.
ندم

زوجة في دعوى خلع: «فضحني وشهّر بسمعتي ومرضي»

أقامت محاسبة بإحدى الشركات الخاصة دعوى خلع ضد زوجها، اتهمته خلالها بالرجعية وتخلف الفكر، ما يجعل استمرار زواجهما أمرا مستحيلا، وذلك بعد أن أبدت لزوجها شعورها بالاكتئاب، ورغبتها فى المتابعة مع طبيب نفسي، لكنه سخر منها، وتهكم على أحوالها، ما كان يدفعها للبكاء مرارا وتكرارا بسبب حالتها وتصرفاته التى تزيدها سوءًا، فبينما كانت هى عازفة عن الطعام وترغب فى النوم لساعات مديدة، وتبكي باستمرار، كان هو يتهكم على صوت بكائها، وينهرها للنهوض من النوم، ويوبخها لعدم إعدادها الطعام والقيام بواجبات المنزل.
اقرأ المزيد من الأخبار
المستشار-محمد-شيرين-فهمى-قضية-التخابر-مع-حماس-

«التخابر وأحداث مسجد الفتح» أبرز محاكمات الخميس

يمر قطار المحاكمات، اليوم الخميس، بالعديد من القضايا الهامة المعروفة إعلاميًا، يتقدمها قضية اتهام الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وتنظر دائرة الإرهاب كذلك محاكمة 46 متهمًا بأحداث مسجد الفتح.
مجلس-الدولة

«إلغاء نظام التابلت» أبرز محاكمات الأربعاء

يوم قضائي هادئ تشهده ساحات المحاكم اليوم، الأربعاء، يكاد يخلو من القضايا المعروفة إعلاميا، باستثناء طعن تنظره محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مقدم من المحامي عمرو عبد السلام بصفته ولي أمر الطالبة "سما" بالصف الأول الثانوي، والذي يطالب فيه بإلغاء نظام التابلت المقرر على طلاب المرحلة الثانوية العامة الحالية، والعودة إلى النظام القديم وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي. واختصم الطعن وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، وطالب مقيم الطعن بضم خطة التعليم الجديدة لأوراق القضية.
انتحار

زوج فى دعوى نشوز: عايزاني أقاطع أخويا ومردش الجميل

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته بمحكمة الأسرة، بطالب فيها بإثبات نشوزها، وإسقاط مستحقاتها عليه، حتى يتمكن من تطليقها دون دفع نفقة لها، وذلك بعد إصرارها على هجر مسكن الزوجية، حينما علمت بتصالح زوجها مع شقيقه، وخروجهما معًا للجلوس على المقهى، بعيدًا عن المشكلات التى تفتعلها زوجتاهما، وهجرة الزوجة مسكن الزوجية ورفض العودة إليه لقرابة 6 أشهر، واشتراطها على زوجها بيع شقته فى منزل أسرته، وشراء شقة تمليك فى مكان آخر بدلا منها، وهو ما رفضه الزوج، ودفعه إلى إقامة دعوى نشوز لردع زوجته عن مطالبها.
النيابة الإدارية

إحالة مدير إداري بـ«المركزي للمحاسبات» إلى المحاكمة

أمرت هيئة النيابة الإدارية بإحالة مدير عام الشؤون الإدارية بالإدارة المركزية للأمانة العامة بالجهاز المركزي للمحاسبات، إلى المحاكمة العاجلة؛ لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية وإدارية، خلال الفترة من 10 يوليو 2016 حتى 30 يونيو 2017، إذ لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف أحكام القواعد المالية، ما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة، إذ أخطأ مدير الشؤون الإدارية فى إدخال بيانات موظف عبر جهاز الحاسب الآلي، ما تسبب فى صرف راتب له بزيادة على المستحق بقدر 80 ألف جنيه، وذلك وفقا للتحقيقات.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org