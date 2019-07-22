السجن المؤبد لـ11 متهمًا بالانضمام لداعش سوريا

تحرير:سماح عوض الله ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص

سجن- أرشيفية

أصدرت اليوم الاثنين، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، حكمها على المتهمين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بسوريا والعراق، وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد، وقضت المحكمة بمعاقبة 11 متهمًا بالسجن المؤبد، وعاقبت متهمين اثنين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، والسجن 3 سنوات لمتهم، صدر الحكم، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار وسامح سعيد، وأمانة سر محمود متولى، وسعيد شلبى، وجمال أحمد.

نسبت النيابة إلى المتهمين خلال الفترة من 2016 حتى 2018 بدائرة قسم حلوان، قيام المتهم الأول وليد منير، بتأسيس وتولى قيادة في جماعة، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار