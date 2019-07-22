سندات الجنيه المصري الأفضل في إفريقيا لهذه الأسباب

تطرح الحكومة أسبوعيا سندات خزانة مقومة بالجنيه المصري، حيث تمكنت من تحقيق مكاسب بنسبة 5% لتصبح هذه السندات هي الأفضل في إفريقيا نتيجة زيادة إقبال الأجانب على شرائها
قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، في تقرير لها، إن السندات المقومة بالجنية المصري حققت مكاسب إجمالية بحوالي 8% منذ شهر مايو الماضي، لافتة إلى أن السوق المصرية لا تزال هي الأفضل في أدوات الدين الإفريقية، خاصة مع تحقيق مصر معدل نمو بنسبة 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المنتهي 2018-2019.
وفي فبراير الماضي، تمكنت السندات المصرية من تحقيق مكاسب بنسبة 5%، لتسجل بذلك أفضل مكاسب بين نظيراتها في الأسواق الناشئة، في حين تعافى الجنيه المصري إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار خلال عامين تقريبا، بحسب بلومبرج.
ما السندات المصرية؟
تطرح وزارة المالية أسبوعيًا، أدوات دين متمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد سندات الخزانة صكًّا تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط،
ما السندات المصرية؟
تطرح وزارة المالية أسبوعيًا، أدوات دين متمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد سندات الخزانة صكًّا تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما، أما أذون الخزانة هى أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء.
وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين متمثلة فى سندات وأذون خزانة، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات، كما تستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة.
ارتفاع فائدة سندات الجنيه إلى 16%
تتمتع السندات بالجنيه المصري بسعر عائد قدره 16%، وهو ما يعد من ضمن العوائد المرتفعة في الأسواق الناشئة، حيث تعد السندات المصرية ضمن الأدوات الأكثر جاذبية فى العالم، وذلك على الرغم من قيام البنك المركزي المصري خلال شهر فبراير الماضي، بخفض أسعار الفائدة.
وترى علياء ممدوح، كبير محللى الاقتصاد الكلى فى بلتون المالية، إن خفض أسعار الفائدة لن ينعكس بشكل كامل على عوائد أذون وسندات الخزانة، لافتة إلى استمرار شراء الأجانب لهذه الأدوات.
وقرر المركزي، استئناف دورته التيسيرية مع خفض أسعار الفائدة بواقع100 نقطة أساس لتصل إلى 15.75% على الإيداع و16.75% على الإقراض، فى مقابل نحو 16.75 و17.75% على التوالي.
وتعد هذه هى المرة الأولى لخفض سعر الفائدة خلال العام الجارى 2019، فيما كان القرار بالتثبيت خلال الاجتماعات المتوالية.
استمرار صعود استثمارات الأجانب في أدوات الدين
واصلت استثمارات الأجانب صعودها في أدوات الدين الحكومية، لتسجل نحو 19.2 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، بحسب تصريحات أحمد كوجك نائب وزير المالية.
وذكر تقرير صادر من صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أن المستثمرين الأجانب يتهافتون على أدوات الدين بعملات غير مألوفة التداول مثل الجنيه المصري، والهريفنا الأوكرانية، مشيرا إلى أن المستثمرين يبحثون بذلك عن الأصول ضعيفة الارتباط بالأسواق العالمية وسط تزايد المخاوف بشأن النمو والتجارة.
وأوضح التقرير، أن مصر وأوكرانيا يوفران عائدا في خانة الأرقام العشرية، مقارنة بعائد يزيد قليلا على 2% على السندات الأمريكية أجل 10 سنوات، وعائد أقل من الصفر على العديد من الاستثمارات ذات الدخل الثابت اليابانية والأوروبية.
ويرى محمد ماهر المحلل المالي، أن ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية ساهمت بشكل ملحوظ في عودة استثمارات الأجانب للصعود منذ بداية العام الجاري.
وأكد محمد النجار المحلل المالي، أن استمرار صعود استثمارات الأجانب في أذون الخزانة يرجع إلى إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب.
فيما ترى وحدة أبحاث بنك الاستثمار «شعاع»، أن تطبيق التعديلات الجديدة لضريبة الدخل ساهم في رفع أسعار العائد على أدوات الدين، وهو ما أدى إلى صعود استثمارات الأجانب في أذون الخزانة.
ومع بداية العام الجاري 2019، شهدت استثمارات الأجانب عودة قوية لها، وذلك عقب تراجعها بشكل ملحوظ بداية من شهر إبريل 2018، لتفقد أكثر من 10.8 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي، حيث سجلت هذه الاستثمارات في نهاية مارس من العام الماضي 380.3 مليار جنيه (ما يعادل 21.5 مليار دولار).