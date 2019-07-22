سندات الجنيه المصري الأفضل في إفريقيا لهذه الأسباب

تطرح الحكومة أسبوعيا سندات خزانة مقومة بالجنيه المصري، حيث تمكنت من تحقيق مكاسب بنسبة 5% لتصبح هذه السندات هي الأفضل في إفريقيا نتيجة زيادة إقبال الأجانب على شرائها

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

سندات الجنيه المصري

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، في تقرير لها، إن السندات المقومة بالجنية المصري حققت مكاسب إجمالية بحوالي 8% منذ شهر مايو الماضي، لافتة إلى أن السوق المصرية لا تزال هي الأفضل في أدوات الدين الإفريقية، خاصة مع تحقيق مصر معدل نمو بنسبة 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المنتهي 2018-2019. وفي فبراير الماضي، تمكنت السندات المصرية من تحقيق مكاسب بنسبة 5%، لتسجل بذلك أفضل مكاسب بين نظيراتها في الأسواق الناشئة، في حين تعافى الجنيه المصري إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار خلال عامين تقريبا، بحسب بلومبرج.

ما السندات المصرية؟ تطرح وزارة المالية أسبوعيًا، أدوات دين متمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد سندات الخزانة صكًّا تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط،