رياضة

عرض ضخم من الدوري الصيني بانتظار جاريث بيل

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ ص
جاريث بيل
جاريث بيل
تلقى النجم الويلزي جاريث بيل عرضًا للانتقال إلى الدوري الصيني مقابل الحصول على أجر أسبوعي يصل إلى مليون جنيه إسترليني، وذلك عبر نادي بكين جوان، ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، رغبته في رحيل بيل البالغ من العمر 30 عامًا، مع وجود اهتمام من بعض الأندية بضمه؛ مثل بايرن ميونيخ، وباريس سان جيرمان الذي قد يتعاقد معه في صفقة تبادلية مع نيمار، ويحصل بيل في الوقت الحالي على أجر أسبوعي يصل إلى 650 ألف جنيه إسترليني، وفي حال وافق على العرض الصيني، سيصبح أعلى اللاعبين أجرًا في العالم.
وعلى الرغم من محاولة الدوري الصيني جذب بيل من خلال الأموال، فإن الاحتمال الأقرب هو استمراره في الدوريات الأوروبية، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية. وسبق أن صرح متوسط ميدان بايرن ميونيخ، تياجو ألكانتارا، بأن أبواب العملاق البافاري ستكون مفتوحة أمام النجم الويلزي، خاصة أن بيل يلعب في نفس مركز كل من
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بايرن ميونيخ يزاحم أرسنال على ضم زاها

يبدو أن أرسنال سيواجه منافسة شرسة من أجل ضم نجم كريستال بالاس، اللاعب الإيفواري ويلفريد زاها، وستأتي تلك المواجهة من قبل بايرن ميونيخ الألماني، وتقدم المدفعجية بعرض لضم زاها مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، إلا أنه سرعان ما تم رفض العرض من قبل كريستال بالاس لرغبة الإدارة في الحصول على ضعف ذلك الرقم، وذلك في الوقت الذي يملك فيه أرسنال ميزانية محدودة للغاية بسبب فشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.
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ماجوير يقترب من تحقيق حلمه بالانتقال إلى اليونايتد

بات المدافع الإنجليزي هاري ماجوير قريبًا للغاية من الانضمام لصفوف مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، وذلك في الوقت الذي حاول فيه ليستر سيتي التمسك بخدمات المدافع الإنجليزي بشدة، قبل اتخاذ القرار بالرضوخ إلى رغبته في الرحيل، وبحسب "بليتشر ريبورت"، تم الاتفاق على انتقال ماجوير إلى مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، في الوقت الذي حاول فيه مانشستر سيتي ضم المدافع بشدة، إلا أنه كان يتوجب عليه أولًا بيع كل من إيلاكيم مانجالا ونيكولاس أوتاميندي، وتسبب التأخر في بيعهما إلى تحرك اليونايتد وإنهاء الصفقة.
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وسائل الإعلام الصينية تهاجم قلة احترام مانشستر سيتي

وجد مانشستر سيتي نفسه في وسط عاصفة دبلوماسية، بعدما اتهمت وسائل الإعلام الصينية لاعبي بطل الدوري الإنجليزي بالغرور وعدم الاحترام، وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بأن فريق مانشستر سيتي أتى في رحلته إلى مدينتي شنغهاي ونانجينج من أجل الأموال فقط، وقالت وكالة الأنباء بأن الجماهير الصينية تعشق مانشستر سيتي، إلا أن بيب جوارديولا ولاعبيه فشلوا في التواصل بصورة جيدة مع الجماهير الصينية كما فعلت الأندية الإنجليزية الأخرى من وولفرهامبتون ووست هام ونيوكاسل.
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وكيل أعمال بيل يصف تصريحات زيدان بالعار

وصف جوناثان بارنيت، وكيل أعمال النجم الويلزي جاريث بيل، تصريحات مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، والتي طالب من خلالها بضرورة رحيل بيل بأقصى سرعة ممكنة، بـ"العار". وقال زيدان عقب خسارته ودية بايرن ميونيخ، فجر اليوم الأحد: "لم يشارك بيل في المباراة لكونه قريبا للغاية من الرحيل، ونأمل في رحيله بأقصى سرعة ممكنة، وسيكون ذلك القرار المثالي لجميع الأطراف، ونحن نعمل في الوقت الحالي على تمهيد انتقاله إلى نادٍ آخر"، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية.
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زيدان: سيكون من الأفضل رحيل بيل غدا

خسر ريال مدريد فجر اليوم أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 3-1، في أولى مباريات الفريق الملكي الإعدادية للموسم الجديد، حيث واجه العملاق البافاري في مدينة هيوستن الأمريكية ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية، في مباراة لم تشهد مشاركة النجم الويلزي جاريث بيل، ليخرج مدرب الريال زين الدين زيدان في المؤتمر الصحفي ليفسر السر وراء عدم مشاركته قائلًا: "لم يشارك بيل في المباراة لرغبة النادي في بيعه، وإذا تمكن من الرحيل غدًا، فسيكون الوضع أفضل، القرار ليس شخصيا، فلا توجد أي مشكلة بيني وبين بيل".
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توتنهام يحاول إقناع إيريكسين بالبقاء بمضاعفة أجره

يحاول توتنهام إقناع نجمه الدنماركي كريستيان إيريكسين بتجديد عقده، من خلال عرض عقد جديد عليه بمضاعفة أجره الأسبوعي ليصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني، وذلك بعدما رحب اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، بالرحيل عن السبيرز هذا الصيف بـ6 سنوات قضاها مع الفريق، راغبًا في خوض تجربة جديدة بعد خسارته نهائي دوري أبطال أوروبا. ويتبقى في عقد إيريكسين عام واحد فقط، ويحصل على أجر أسبوعي قدره 80 ألف جنيه إسترليني، وسبق أن عرض السبيرز على الدنماركي الحصول على 160 ألف جنيه إسترليني لتجديد عقده، قبل أن يرتفع العرض الآن إلى 200 ألف جنيه إسترليني.
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ماذا قدم نجوم ريال مدريد في مباراتهم الأولى؟

يستعد النجم البلجيكي إيدين هازارد لخوض مباراته الأولى مع ريال مدريد اليوم ضد بايرن ميونخ وديا، ويملك الريال تاريخًا حافلًا مع الصفقات المدوية، واستعرضت صحيفة "ماركا" الإسبانية المباراة الأولى لهؤلاء النجوم مع الريال، وكانت البداية مع البرتغالي لويس فيجو، والذي انضم للريال عقب نهاية يورو 2000، وشارك في أول مباراة وديا ضد جالطا سراي التركي في الملعب الأوليمبي بيونخ يوم 5 أغسطس وشارك في فوز الريال بنتيجة 3-2، أما زيدان فخاض أول مباراة له أمام لوزان السويسري، وفاز الريال بهدفين دون رد.
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