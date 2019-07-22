عرض ضخم من الدوري الصيني بانتظار جاريث بيل

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ ص

جاريث بيل

تلقى النجم الويلزي جاريث بيل عرضًا للانتقال إلى الدوري الصيني مقابل الحصول على أجر أسبوعي يصل إلى مليون جنيه إسترليني، وذلك عبر نادي بكين جوان، ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، رغبته في رحيل بيل البالغ من العمر 30 عامًا، مع وجود اهتمام من بعض الأندية بضمه؛ مثل بايرن ميونيخ، وباريس سان جيرمان الذي قد يتعاقد معه في صفقة تبادلية مع نيمار، ويحصل بيل في الوقت الحالي على أجر أسبوعي يصل إلى 650 ألف جنيه إسترليني، وفي حال وافق على العرض الصيني، سيصبح أعلى اللاعبين أجرًا في العالم.

وعلى الرغم من محاولة الدوري الصيني جذب بيل من خلال الأموال، فإن الاحتمال الأقرب هو استمراره في الدوريات الأوروبية، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية. وسبق أن صرح متوسط ميدان بايرن ميونيخ، تياجو ألكانتارا، بأن أبواب العملاق البافاري ستكون مفتوحة أمام النجم الويلزي، خاصة أن بيل يلعب في نفس مركز كل من