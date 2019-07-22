صداقة الموت| كواليس الفصل الأخير بحياة معالجة نفسية

علاقة صداقة بين معالجة نفسية وموظف يكبرها بثلاث سنوات دار الفصل الأول منها داخل مصحة لعلاج الإدمان وانتهت بها جثة أعلى الطريق الدائري بسبب «أوفر دوس»

تحرير:محمد الشاملي ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص

هيروين

مقابلة عابرة كانت بداية النهاية لمعالجة نفسية عندما تعرفت على موظف خلال عملها في إحدى مصحات علاج الإدمان، وجمعت بينهما علاقة صداقة توطدت أواصرها بمرور الوقت، فتعددت لقاءات الصديقين خارج أسوار المصحة العلاجية حتى أخذت منعرجا خطيرا في حضور جلساء السوء حتى أضحت المعالجة النفسية أسيرة حقنة من مسحوق الهيروين تمنحها نشوة واهية وإحساسا بالفرحة بخلاف الحقيقة دون أن تدري أن المشهد الأخير من حياتها ستكتبه حقنة بداخلها جرعة زائدة من ذلك المخدر حتى عُثر على جثتها أعلى الطريق الدائري.

داخل مصحة لعلاج الإدمان كانت ذات الـ30 سنة تنجز بعض الأعمال الإدارية في وظيفتها الجديدة كمعالجة نفسية بالمركز الطبي، فدار حوار مقتضب بينها وبين موظف ثلاثيني أعجبت بحديثه منذ الوهلة الأولى وانتهى النقاش بوعد بتجدد اللقاء. عاود الموظف الكرة مرات عدة حتى نشأت بينه وبين المعالجة النفسية التي تصغره بثلاث

داخل مصحة لعلاج الإدمان كانت ذات الـ30 سنة تنجز بعض الأعمال الإدارية في وظيفتها الجديدة كمعالجة نفسية بالمركز الطبي، فدار حوار مقتضب بينها وبين موظف ثلاثيني أعجبت بحديثه منذ الوهلة الأولى وانتهى النقاش بوعد بتجدد اللقاء.

عاود الموظف الكرة مرات عدة حتى نشأت بينه وبين المعالجة النفسية التي تصغره بثلاث سنوات علاقة صداقة وطيدة ازدادت قوتها مع اصطحابه لها لمشاركته "جلسات الفرفشة" في حضور اثنين من أصدقائه، يتناولون فيها المواد المخدرة وتحديدا الهيروين حقنًا في الذراع.



بمرور الوقت أضحت السيدة الثلاثينية أسيرة جرعة تتلهف موعد الحصول عليها، وبات جُل همها في الحياة رؤية هاتفها معلنا تلقي اتصال من صديقها يعرض عليها مشاركته تناول "السم القاتل" غير عابئة بمخاطر تحيط بها، لا سيما عملها في مصحة لعلاج الإدمان الذي بات يحاصرها.



نهاية الأسبوع الماضي، تبلّغ لقسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة سيدة مجهولة بالطريق الداعم للطريق الدائرى في اتجاه مدينة نصر بدائرة القسم، فى العقد الرابع من العمر، بكامل ملابسها وبها نزيف من الأنف والفم وتتحلى ببعض المشغولات الذهبية.



انتقلت قوة من قسم الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن الجثة لسيدة في العقد الرابع من العمر ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية، وتبين أنها لقيت مصرعها عقب تناولها جرعة مخدرات زائدة، حيث تبين من خلال المناظرة وجود آثار تعاطي مخدر "الهيروين" بذراعيها، والنتيجة ذاتها أكدتها مناظرة نيابة مدينة نصر الكلية.



جهود فريق البحث توصلت إلى شخصية المجنى عليها وتبين أنها معالجة نفسية، تبلغ من العمر 30 سنة، ومقيمة بدائرة قسم شرطة أول السلام، وباستدعاء والدها وشقيقها تعرفا عليها ونفيا علمهما بملابسات وفاتها.



وشكّل اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، فريق بحث بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، توصلت جهوده إلى أن المجنى عليها كانت تتعاطى المواد المخدرة داخل سيارة ملاكى بصحبة كل من: موظف (33 سنة) مقيم بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر، وصاحب شركة تسويق عقاري (35 سنة)، مقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بالبحر الأحمر، ومهندس (35 سنة)، مقيم بدائرة القسم، وجميعهم لهم معلومات جنائية، وأنهم وراء ارتكاب الواقعة.



عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، أمكن ضبطهم وبحوزة الثالث 10 جرامات من مخدر الهيروين، وبمواجهتهم أمام اللواء محمد منصور، مدير أمن العاصمة، أيدوا ما جاء في التحريات، وأقر المتهم الأول بسابقة تعرفه على المجنى عليها إبان عملها بإحدى مصحات علاج الإدمان، وارتباطهما بعلاقة صداقة، وأنه في تاريخ الواقعة تقابل معها برفقة المتهم الثانى، وقاما باصطحابها داخل سيارة ملاكى ملك الأخير لمنطقة مقابر (NA) بدائرة القسم؛ لتعاطى مخدر الهيروين، وعقب قيامه بحقنها بالمخدر شعرت بإعياء وفقدت الوعى فاستعانا بالمتهم الثالث لإفاقتها، إلا أنها توفيت.



واستولى المتهم الثالث على هاتفها المحمول، ثم ألقوا الجثة في مكان العثور عليها، وتخلصوا من كل متعلقاتها (حقيبة بداخلها بعض الملابس وهاتف محمول آخر وبطاقة الرقم القومى) بالطريق العام، وأيد المتهمان الثانى والثالث ذلك، واعترف المتهم الأخير بحيازته مخدر الهيروين للتعاطي، وأرشدوا عن الهاتف المحمول المستولى عليه والسيارة المستخدمة.



تحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة التي أمرت بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بتشريح الجثة والتصريح بدفنها عقب إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.



