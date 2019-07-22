جريمة

صداقة الموت| كواليس الفصل الأخير بحياة معالجة نفسية

علاقة صداقة بين معالجة نفسية وموظف يكبرها بثلاث سنوات دار الفصل الأول منها داخل مصحة لعلاج الإدمان وانتهت بها جثة أعلى الطريق الدائري بسبب «أوفر دوس»
تحرير:محمد الشاملي ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص
هيروين
هيروين
مقابلة عابرة كانت بداية النهاية لمعالجة نفسية عندما تعرفت على موظف خلال عملها في إحدى مصحات علاج الإدمان، وجمعت بينهما علاقة صداقة توطدت أواصرها بمرور الوقت، فتعددت لقاءات الصديقين خارج أسوار المصحة العلاجية حتى أخذت منعرجا خطيرا في حضور جلساء السوء حتى أضحت المعالجة النفسية أسيرة حقنة من مسحوق الهيروين تمنحها نشوة واهية وإحساسا بالفرحة بخلاف الحقيقة دون أن تدري أن المشهد الأخير من حياتها ستكتبه حقنة بداخلها جرعة زائدة من ذلك المخدر حتى عُثر على جثتها أعلى الطريق الدائري.
داخل مصحة لعلاج الإدمان كانت ذات الـ30 سنة تنجز بعض الأعمال الإدارية في وظيفتها الجديدة كمعالجة نفسية بالمركز الطبي، فدار حوار مقتضب بينها وبين موظف ثلاثيني أعجبت بحديثه منذ الوهلة الأولى وانتهى النقاش بوعد بتجدد اللقاء. عاود الموظف الكرة مرات عدة حتى نشأت بينه وبين المعالجة النفسية التي تصغره بثلاث
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خبز-عيش

ضبط 70 قضية تموينية و9 مخابز مخالفة في الجيزة

جهود متواصلة يقدمها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية من خلال الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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«الصلح خير» في 73 مخالفة مرورية بشوارع الجيزة

لا يدخر رجال المرور الجهد والعرق في سبيل تحقيق الانضباط المروري، ذلك الهدف الدائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1288 مخالفة انتظار خاطئ، و538 مخالفة متنوعة.
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أمن الجيزة يفحص 25 متهما ضُبطوا في المنطقة الأثرية

أعدت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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الشرطة تداهم أوكار الكيف في الجيزة وتوقع 48 متهما

جهود مضنية بذلتها قوات الأمن طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية مختلفة، تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث.
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طعنات-سكين-جريمة

بركة دم في 60 ثانية.. جريمة «هيام والخال والسكين»

لم يخطر ببال أيمن، فني تكييف، أن غضب رفيقة دربه وذهابها للإقامة بمنزل خالها سيكون سببا في قتله في غضون 60 ثانية، إذ تحول المشهد داخل شقة خال زوجته لبركة دماء، تعالت صيحات الصراخ والعويل، ماذا جرى؟ الكل يتساءل، والإجابة: "أيمن مات"، لتنقل جثته إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم بذبح زوج ابنة شقيقته؛ بسبب خلافات أسرية، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول ملابسات الحادث، فيما استعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه.
مرور

سيولة بشوارع العاصمة.. والمرور تطبق ملصقها الجديد

سيولة مرورية سجلتها غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بالشوارع والميادين الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وسط انتشار الخدمات المرورية، والبداية من العاصمة، إذ رصدت غرفة عمليات مرور القاهرة حالة من الانسيابية المرورية شملت ميدان التحرير وشارع قصر العيني ووسط المدينة مع انتظام حركة السيارات، الأمر نفسه بكورنيش النيل في الاتجاه القادم من المعادي وصولا إلى وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.
الشرطة‎تامين- (5)

كواليس 48 ساعة رادعة لعصابات السرقة في القاهرة

على مدار الأيام القليلة الماضية، سجلت محاضر أقسام الشرطة بمحافظة القاهرة وقائع سرقة عدة، تنوعت ما بين حوادث سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب، والاستيلاء على وحدات التكييف بواسطة قص الأقفال، ووقائع سرقات من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج وسرقة السيارات بواسطة مفتاح مصطنع، فأضحى رجال الشرطة في مأزق مع تعدد البلاغات في غضون ساعات قليلة، ليوجه اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام بتشكيل فرق بحث متخصصة لكشف غموض تلك الوقائع سريعا.
العثور علي جثة شاب ملقاة في مصرف بالبحيرة (2)

العثور على جثة شاب ملقاة في مصرف بالبحيرة (صور)

عثر أهالي قرية كوم الطرفاية التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، منذ قليل، على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة بأحد المصارف بمدخل القرية المجاور لمنزل القتيل، وتم إبلاغ المباحث الجنائية بمركز كفر الدوار. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد أحمد الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار، بعثور الأهالي على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة بأحد المصارف بمدخل قرية كوم الطرفاية التابعة للمركز.
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