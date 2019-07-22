هل يبث «ذا فويس» في موسمه الجديد من السعودية؟

تحرير:التحرير ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

برنامج ذا قويس

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية بشأن الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية «ذا فويس» وأن هناك مفاجآت كثيرة سيشهدها الموسم الجديد، على رأسها اختيار السعودية لتصوير البرنامج بدلًا من لبنان، وذلك بعد حالة التطور الكبيرة التي تشهدها المملكة في الفترة الأخيرة على مستوى الثقافة والفن، والتغيير أيضا سيطول لجنة التحكيم فهناك نية لضم فنان خليجي إليها بعد نقل تصوير الحلقات هناك، مع تواجد النجمين أحلام وراغب علامة، ,سيكون التغيير في مقعد الفنانة إليسا التي شاركت الموسم الماضى، حيث أعلنت عن عدم تواجدها ضمن الموسم الجديد.

سيشمل التغيير أيضًا كرسي الفنان محمد حماقي، وتسربت أنباء عن ترشيح الفنان حسين الجسمي للانضمام إلى لجنة تحكيم البرنامج، وعن تفاوض القائمين على البرنامج من أجل عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب، إلى مقعدها مرة أخرى؛ إلا أنها لم ترد حتى الآن سواء بالموافقة أو الرفض، كما تم وضع اسم الفنانة نوال الكويتية ضمن