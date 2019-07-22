الشكوك تحوم حول لحاق كانتي ببداية الموسم

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص

نجولو كانتي

تحوم الشكوك حول لحاق النجم الفرنسي نجولو كانتي ببداية الموسم الجديد مع فريقه تشيلسي، وذلك بسبب تعرضه لإصابة في الركبة، وعاد كانتي إلى العاصمة البريطانية لندن تاركًا الفترة الإعدادية للموسم الجديد التي يخوضها تشيلسي، من أجل البدء في فترة العلاج والتعافي، وتأتي تلك الإصابة في الوقت الذي لا يتبقى فيه سوى 3 أسابيع فقط على انطلاق الموسم الجديد، الأمر الذي يمثل ضربة موجعة لمدرب الفريق الإنجليزي فرانك لامبارد، وذلك بحسب ما أوردت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأراد لامبارد إشراك كانتي في مباراة واحدة من مباراتي البلوز الوديتين في اليابان، إلا أن كانتي لن يشارك الآن في أي مباراة في الفترة الإعدادية. وخسر تشيلسي يوم الجمعة الماضي أمام فريق كواساكي فرونتالي، ومن بعدها لم يتمكن كانتي من المشاركة في أي حصة تدريبية كاملة مع البلوز. وعاني النجم الفرنسي البالغ

وأراد لامبارد إشراك كانتي في مباراة واحدة من مباراتي البلوز الوديتين في اليابان، إلا أن كانتي لن يشارك الآن في أي مباراة في الفترة الإعدادية.



وخسر تشيلسي يوم الجمعة الماضي أمام فريق كواساكي فرونتالي، ومن بعدها لم يتمكن كانتي من المشاركة في أي حصة تدريبية كاملة مع البلوز.



وعاني النجم الفرنسي البالغ من العمر 28 عامًا من مشكلة في الركبة في آخر الموسم الماضي، عندما ساعد تشيلسي في الفوز بلقب الدوري الأوروبي.



وبعد سفره مع الفريق للقارة الآسيوية، أشار لامبارد إلى أمله في أن يكون كانتي جاهزًا لبداية الموسم، خاصة أن تشيلسي تنتظره مباراة افتتاحية صعبة أمام مانشستر يونايتد يوم 11 أغسطس المقبل.