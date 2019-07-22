رياضة

الشكوك تحوم حول لحاق كانتي ببداية الموسم

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص
نجولو كانتي
نجولو كانتي
تحوم الشكوك حول لحاق النجم الفرنسي نجولو كانتي ببداية الموسم الجديد مع فريقه تشيلسي، وذلك بسبب تعرضه لإصابة في الركبة، وعاد كانتي إلى العاصمة البريطانية لندن تاركًا الفترة الإعدادية للموسم الجديد التي يخوضها تشيلسي، من أجل البدء في فترة العلاج والتعافي، وتأتي تلك الإصابة في الوقت الذي لا يتبقى فيه سوى 3 أسابيع فقط على انطلاق الموسم الجديد، الأمر الذي يمثل ضربة موجعة لمدرب الفريق الإنجليزي فرانك لامبارد، وذلك بحسب ما أوردت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
وأراد لامبارد إشراك كانتي في مباراة واحدة من مباراتي البلوز الوديتين في اليابان، إلا أن كانتي لن يشارك الآن في أي مباراة في الفترة الإعدادية. وخسر تشيلسي يوم الجمعة الماضي أمام فريق كواساكي فرونتالي، ومن بعدها لم يتمكن كانتي من المشاركة في أي حصة تدريبية كاملة مع البلوز. وعاني النجم الفرنسي البالغ
اقرأ المزيد
ويلفرد-زاها‎

بايرن ميونيخ يزاحم أرسنال على ضم زاها

يبدو أن أرسنال سيواجه منافسة شرسة من أجل ضم نجم كريستال بالاس، اللاعب الإيفواري ويلفريد زاها، وستأتي تلك المواجهة من قبل بايرن ميونيخ الألماني، وتقدم المدفعجية بعرض لضم زاها مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، إلا أنه سرعان ما تم رفض العرض من قبل كريستال بالاس لرغبة الإدارة في الحصول على ضعف ذلك الرقم، وذلك في الوقت الذي يملك فيه أرسنال ميزانية محدودة للغاية بسبب فشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.
هاري ماجوير

ماجوير يقترب من تحقيق حلمه بالانتقال إلى اليونايتد

بات المدافع الإنجليزي هاري ماجوير قريبًا للغاية من الانضمام لصفوف مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، وذلك في الوقت الذي حاول فيه ليستر سيتي التمسك بخدمات المدافع الإنجليزي بشدة، قبل اتخاذ القرار بالرضوخ إلى رغبته في الرحيل، وبحسب "بليتشر ريبورت"، تم الاتفاق على انتقال ماجوير إلى مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، في الوقت الذي حاول فيه مانشستر سيتي ضم المدافع بشدة، إلا أنه كان يتوجب عليه أولًا بيع كل من إيلاكيم مانجالا ونيكولاس أوتاميندي، وتسبب التأخر في بيعهما إلى تحرك اليونايتد وإنهاء الصفقة.
بيب-جوارديولا (4)

وسائل الإعلام الصينية تهاجم قلة احترام مانشستر سيتي

وجد مانشستر سيتي نفسه في وسط عاصفة دبلوماسية، بعدما اتهمت وسائل الإعلام الصينية لاعبي بطل الدوري الإنجليزي بالغرور وعدم الاحترام، وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بأن فريق مانشستر سيتي أتى في رحلته إلى مدينتي شنغهاي ونانجينج من أجل الأموال فقط، وقالت وكالة الأنباء بأن الجماهير الصينية تعشق مانشستر سيتي، إلا أن بيب جوارديولا ولاعبيه فشلوا في التواصل بصورة جيدة مع الجماهير الصينية كما فعلت الأندية الإنجليزية الأخرى من وولفرهامبتون ووست هام ونيوكاسل.
اقرأ المزيد من الأخبار
دي-خيا

اليونايتد يقترب من تجديد عقد دي خيا بأجر ضخم

ينتظر الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، تجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد بعقد طويل الأمد، سيجعله الحارس الأغلى في العالم، وذلك بحسب ما أورده موقع "سكاي سبورتس" البريطاني، حيث من المنتظر أن يتراوح الأجر الأسبوعي للحارس الإسباني ما بين 350 ألف جنيه إسترليني و375 ألف جنيه إسترليني للبقاء في قلعة الأولد ترافورد، وبدأت المفاوضات بين مانشستر يونايتد ودي خيا منذ قرابة العام، إذ ينتهي العقد الحالي للحارس الدولي البالغ من العمر 28 عاما، بنهاية الموسم المقبل، ومن ثم بإمكانه الرحيل بالمجان في صيف 2020.
لوكاكو (1)

إنتر يتقدم بعرض جديد لضم روميلو لوكاكو

من المنتظر أن يتقدم إنتر بعرض جديد لضمن مهاجم مانشستر يونايتد، البلجيكي روميلو لوكاكو، حيث سيصل العرض إلى 60 مليون جنيه إسترليني إضافة إلى الحوافز، وذلك بحسب موقع "سكاي سبورتس" البريطاني، ويعتمد عرض الإنتر على ضم لوكاكو بشكل نهائي بمبلغ قريب من الثمن الذي حدده الشياطين الحمر للموافقة على التفريط في خدمات لوكاكو، وأخبر اليونايتد الأسبوع الماضي، المدير الرياضي لإنتر، بيرو أوزيليو، بأن الإدارة لن توافق على رحيل لوكاكو بأقل من 79 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي دفعته لإيفرتون في عام 2017 لضم النجم البلجيكي.
مورينيو‎

مورينيو يتسول العروض للعودة إلى التدريب

يبدو أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو جائع للعودة إلى التدريب من جديد، إلا أنه يصر على التحلي بالصبر حتى يتحصل على العرض المناسب، ولا يشرف مورينيو البالغ من العمر 56 عامًا، على تدريب أي ناد منذ رحيله عن مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي، وقال مورينيو لسكاي سبورتس: "أشعر بالجوع الشديد للعودة من جديد، ولكني أنتظر النادي والمشروع المناسب، في الوقت الحالي، أقوم بأمور أحبها، ولكني أفضل العودة للعمل، ولكني أحب رياضات أخرى وهذه فرصة جيدة للاستمتاع".
بوجبا‎

مانشستر يونايتد يرفع راية التحدي في وجه بوجبا

يبدو أن مانشستر يونايتد قرر الدخول في حرب مع مينو رايولا، وكيل أعمال النجم الفرنسي بول بوجبا، وذلك بعدما رفعت إدارة الشياطين الحمر سقف تطلعاتها، بوضع 180 مليون جنيه إسترليني ثمنا لبوجبا لأي ناد يرغب في ضم اللاعب، وذلك بعدما تعاقد اليونايتد مع بوجبا من صفوف يوفنتوس في صيف 2016 مقابل 89 مليون جنيه إسترليني في صفقة قياسية وقتها، وسبق أن قدرت مانشستر قيمة بوجبا ما بين 150 و160 مليون إسترليني، قبل أن تقرر الإدارة رفع ثمن اللاعب، حسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org