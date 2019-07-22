«التحالف» أمل بريطانيا الوحيد لتأمين سفنها بالخليج

لم يعد أمام بريطانيا العديد من الاختيارات العسكرية من أجل الوقوف في وجه التهديدات الإيرانية في مضيق هرمز، سوى الانضمام إلى تحالف أمريكا لتأمين تلك المنطقة.

تحرير:محمود نبيل ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

ناقلة

لا تزال بريطانيا تدرس الخيارات المتاحة لها في الوقت الحالي من أجل الرد على احتجاز إيران لناقلتها النفطية في مضيق هرمز، يوم الخميس الماضي، خاصة بعد أن رفضت طهران الإفراج عنها خلال الساعات القليلة الماضية، مما دفع بريطانيا للتفكير بشكل أكثر فعالية. الخيارات المتاحة لبريطانيا في الوقت الحالي تشمل زيادة التواجد العسكري في مضيق هرمز، لا سيما وأنه الضامن الرئيسي لسلامة السفن والناقلات البحرية البريطانية في مضيق هرمز والخليج العربي، لا سيما في ظل التوترات الضخمة التي تعيشها المنطقة بالوقت الحالي.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن وزير الخارجية جيريمي هانت، يتعرض لضغط شديد في الوقت الحالي لاتخاذ قرارات أكثر فعالية لمواجهة التهديدات الإيرانية. وأشارت إلى أن هانت بات مطالبًا بالانضمام إلى الخطط التي تقودها الولايات المتحدة لإنشاء قوة حماية بحرية دولية في الخليج، خاصة مع تنامي الدلائل على أن