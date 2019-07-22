«التحالف» أمل بريطانيا الوحيد لتأمين سفنها بالخليج
لم يعد أمام بريطانيا العديد من الاختيارات العسكرية من أجل الوقوف في وجه التهديدات الإيرانية في مضيق هرمز، سوى الانضمام إلى تحالف أمريكا لتأمين تلك المنطقة.
تحرير:محمود نبيل
٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص
ناقلة
لا تزال بريطانيا تدرس الخيارات المتاحة لها في الوقت الحالي من أجل الرد على احتجاز إيران لناقلتها النفطية في مضيق هرمز، يوم الخميس الماضي، خاصة بعد أن رفضت طهران الإفراج عنها خلال الساعات القليلة الماضية، مما دفع بريطانيا للتفكير بشكل أكثر فعالية.
الخيارات المتاحة لبريطانيا في الوقت الحالي تشمل زيادة التواجد العسكري في مضيق هرمز، لا سيما وأنه الضامن الرئيسي لسلامة السفن والناقلات البحرية البريطانية في مضيق هرمز والخليج العربي، لا سيما في ظل التوترات الضخمة التي تعيشها المنطقة بالوقت الحالي.
وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن وزير الخارجية جيريمي هانت، يتعرض لضغط شديد في الوقت الحالي لاتخاذ قرارات أكثر فعالية لمواجهة التهديدات الإيرانية.
وأشارت إلى أن هانت بات مطالبًا بالانضمام إلى الخطط التي تقودها الولايات المتحدة لإنشاء قوة حماية بحرية دولية في الخليج، خاصة مع تنامي الدلائل على أن
وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن وزير الخارجية جيريمي هانت، يتعرض لضغط شديد في الوقت الحالي لاتخاذ قرارات أكثر فعالية لمواجهة التهديدات الإيرانية.
وأشارت إلى أن هانت بات مطالبًا بالانضمام إلى الخطط التي تقودها الولايات المتحدة لإنشاء قوة حماية بحرية دولية في الخليج، خاصة مع تنامي الدلائل على أن إيران تستعد لمواجهات طويلة المدى ضد الناقلات التي تحمل العلم البريطاني في مضيق هرمز.
وبينما أشارت طهران إلى أنها سترفض تحرير السفينة "ستينا إمبيرو" حتى تفرج المملكة المتحدة عن السفينة التي تحمل العلم الإيراني، والتي تم الاستيلاء عليها قبالة سواحل جبل طارق قبل أسبوعين، واجهت الحكومة البريطانية اتهامات بأنها فشلت في حماية ناقلات الشحن البحري بشكل كاف في الخليج.
ومما زاد من حدة التوتر، كشف وزير الدفاع البريطاني توبياس إلوود عن أزمات ضخمة في الوحدات البحرية التي تنتمي لبريطانيا في الخليج، لا سيما وأن التخفيضات الكبيرة على مستوى الميزانية المالية جعلت البحرية الملكية البريطانية أصغر من أن تدير مصالح بلادها في جميع أنحاء العالم.
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وأكد وزير الدفاع البريطاني توبياس إلوود، أنه "من المستحيل" على المملكة المتحدة حماية كل السفن التي تمر في مضيق هرمز من القوات الإيرانية، مشيرًا إلى أنه طالب بتوفير المزيد من الأموال للقوات البحرية الملكية.
ونفى توبياس إلوود أن تكون المملكة المتحدة قد تغاضت عن الأمر، مؤكدا أنها تدرس "سلسلة من الخيارات" بعد أن استولت القوات الإيرانية على ناقلة "ستينا إمبيرو" التي يتكون طاقمها من 23 فردا، ما أثار أزمة دولية كبيرة.
وحسب ما أكدته الصحيفة البريطانية، سترأس تيريزا ماي اجتماعًا للجنة الطوارئ الحكومية "كوبرا" خلال الساعات المقبلة، للاطلاع على آخر المستجدات التي أرسلها الوزراء والمسؤولون حول الوضع في الخليج، حيث سيناقش الاجتماع الحفاظ على أمن الشحن في تلك المنطقة.
ومن المقرر أن يدلي هانت ببيان أمام النواب خلال وقت لاحق، اليوم الاثنين، حيث يعاني في الوقت الحالي من ضغوط واسعة من أجل اتخاذ قرارات أكثر فعالية تجاه الأمن البحري، خاصة وأن خلال الساعات القليلة الماضية، أثيرت أسئلة حول سبب عدم قدرة الوحدات البريطانية الموجودة على مرافقة السفن التي ترفع العلم البريطاني في المنطقة، وذلك في أعقاب تهديدات طهران باحتجاز الناقلات في أعقاب توقيف إحدى سفنها بمنطقة جبل طارق.
وأوضح إلوود أن المملكة المتحدة لديها ثلاث أو أربع سفن حربية تمر يوميا في الممر المائي الذي يبلغ طوله 100 ميل بحري، مؤكدا أنه من المستحيل مرافقة كل سفينة على حدة في المضيق.
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وبات الانضمام إلى التحالف الذي تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية قيادته في مضيق هرمز والخليج العربي، هو الرهان الأكبر لبريطانيا، والتي -حسب تصريحات مسؤوليها- ليست قادرة على توفير الأمن البحري لناقلاتها بشكل منفرد.
ومن المقرر أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية الخطة الشاملة لتأمين مضيق هرمز، وذلك من خلال تعاون دولي موسع، تكون فيه واشنطن صاحبة الأدوار الرقابية والاستخباراتية فقط.