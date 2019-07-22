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بعد بيان الشرنوبي.. هل ستحضر سارة الطباخ حفل الميما؟

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص
محمد الشرنوبي وسارة الطباخ
محمد الشرنوبي وسارة الطباخ
يقام مساء اليوم حفل توزيع جوائز (الميما MEMA) - Middle East Music Awards لعام 2019، بحضور كوكبة من أهم وأفضل صناع المزيكا في مصر والعالم العربي، ويتم تكريم الشرنوبي بجائزة أفضل مطرب شاب، بينما تمنح جائزة أفضل مديرة أعمال للطباخ عن جهودها في تطوير أداء الشرنوبي، ولكن السؤال هنا هل ستحضر سارة الطباخ مع "الشرنوبي" الحفل؟ خاصة بعد البيان الذي نشره الأخير أمس الأحد عبر صفحته على "فيسبوك"، وتحدث من خلاله عن تفاصيل علاقتهما على المستويين المهني والشخصي، وسبب خروج فيديو خطوبتهما بعد عام كامل على انفصالهما.
الشرنوبي قال في بيانه:" عايز أرد على شوية حاجات وعلى أسئلة كتير بتتسئل بقالها فترة ماكنتش حابب أتكلم فيها، أنا طول عمري باحب شغلي جداً ومابحبش أتكلم في أي حاجه تانية غيره، بس بقالي فترة عليا هجوم شخصي غير مبرر وكلام كتير له علاقة بحياتي الشخصية. وتابع: "في سبتمبر 2017 بعد مسلسل لا تطفئ الشمس وحلقات
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The Voice

هل يبث «ذا فويس» في موسمه الجديد من السعودية؟

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية بشأن الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية «ذا فويس» وأن هناك مفاجآت كثيرة سيشهدها الموسم الجديد، على رأسها اختيار السعودية لتصوير البرنامج بدلًا من لبنان، وذلك بعد حالة التطور الكبيرة التي تشهدها المملكة في الفترة الأخيرة على مستوى الثقافة والفن، والتغيير أيضا سيطول لجنة التحكيم فهناك نية لضم فنان خليجي إليها بعد نقل تصوير الحلقات هناك، مع تواجد النجمين أحلام وراغب علامة، ,سيكون التغيير في مقعد الفنانة إليسا التي شاركت الموسم الماضى، حيث أعلنت عن عدم تواجدها ضمن الموسم الجديد.
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هيثم شاكر يطرح برومو «ماتوصنيش»: أهم أغاني الألبوم

أطلق الفنان هيثم شاكر، برومو كليب "ماتوصنيش"، قبل أيام من إطلاق أحدث ألبوماته.. الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع شريف مكاوي، وقام بإخراج الكليب الذي تم تصويره في مدينة أثينا المخرج اليوناني يانيس ديموليتساس، واستمرت فترة التحضير لهذا الألبوم أكثر من 5 سنوات، ويقول هيثم: "تعودّت أن أفاجئ الجمهور دائمًا ومتفائل برد الفعل"، وبخصوص الكليب صرّح "استمتعت بتصوير الكليب في اليونان وساظهر مع المخرج يانيس بشكل مختلف واستخدمنا تقنيات جديدة، وأغنية ماتوصنيش واحدة من أهم أغاني الألبوم وأتوقع أن تنال إعجاب الجمهور".
البوم عمرو دياب 2019 انا غير

تسريب أغنية «بحبه» لعمرو دياب (فيديو)

نشرت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، أحدث أغاني النجم عمرو دياب، "بحبه". ويوم الجمعة الماضي، شارك الهضبة، جمهوره جزءا بسيطا من أغنيته التي تحمل اسم "بحبه"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وتقول كلمات الأغنية: "بحبه في دلعه وتقله، بحبه في قلة عقله، بحبه في غيرته عليه"، وقد تفاعل الجمهور معها بشكل واسع، وبعدها بساعات ظهر في مقطع فيديو وهو يغنيها في إحدى الفعاليات الفنية، ومعه الفنانة دينا الشربيني.
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محمد-الشرنوبي

الشرنوبي عن علاقته بسارة الطباخ: للأسف دي غلطتي

خرج الفنان محمد الشرنوبي عن صمته، وأوضح فى منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، تفاصيل علاقته بالمنتجة سارة الطباخ، التى ارتبط بها فترة من الوقت، وسبب خروج فيديو الخطوبة بعد عام من خطوبتهما، وكتب: "عايز أرد على شوية حاجات وعلى أسئلة كتير بتتسئل بقالها فترة ماكنتش حابب أتكلم فيها، أنا طول عمري باحب شغلي جداً ومابحبش أتكلم في أي حاجه تانية غيره، بس بقالي فترة عليا هجوم شخصي غير مبرر وكلام كتير له علاقة بحياتي الشخصية، ماحبتش أتكلم فيها غير لما أكون جربت كل الطرق في إني أحاول أحلها الأول".
كازابلانكا (1)

«كازابلانكا» الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية

تجاوز إجمالي إيرادات فيلم «كازابلانكا» منذ بداية عرضه فى موسم عيد الفطر، 67 مليونا و717 ألفا و382 جنيها، ليصبح الأعلى إيرادًا فى تاريخ السينما المصرية، متخطيا أقرب منافسيه، فيلم "البدلة" الذي حقق فى موسم عيد الأضحي الماضي إيرادات وصلت إلى 67 مليونا و280 ألف جنيه. ويشارك فى بطولة "كازابلانكا" كل من أمير كرارة، والنجوم إياد نصار وغادة عادل وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوى وأحمد داش والممثل التركى خالد أرغنش "السلطان سليمان"، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج "تالنت ميديا" و"سينرجى فيلمز" و"الطاهر ميديا برودكشن".
ريهام-سعيد (2)

رسالة جديدة من ريهام سعيد: وشي ماوقعش.. ادعولي

قطعت الإعلامية ريهام سعيد، حالة الجدل التي أثيرت مؤخرا، عن حالتها الصحية، بعد إعلانها إجراء عملية جراحية وخضوعها لعلاج مكثف يساغرق أسبوعين، إثر إصابتها بميكروب في وجهها، وسط تكهنات حول خطورة الميكروب ومخاوف من وصوله إلى المخ.. لكن ريهام واجهت كل هذه الاجتهادات برسالة مقتضبة وجهتها إلى متابعيها على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، إذ نشرت صورة وجهها فيها شاحب ومجهد، وبذراعها «كانيولا» مخصصة للمحاليل الطبية والحقن، وعلقت قائلة: «أنا معنديش مرض جلدي، ووشي موجود موقعش الحمد لله.. بشكركوا على دعواتكوا وأنا لسه بطمع في مزيد من الدعوات».
مسلسل-كأنه-امبارح (2)

الشرنوبي يجيب.. هل هناك جزء ثان من «كأنه إمبارح»؟

نشر الفنان محمد الشرنوبى، صورة تجمعه بكل من الفنانة هدى المفتي وخالد أنور وأسماء جلال، على موقع «إنستجرام» وهم يوجدون داخل حمام السباحة، وعلق على الصورة: «ده جزء تاني وده ولا إيه؟ كأنه إمبارح»، وتفاعل الجمهور مع الصورة، مؤكدين سعادتهم حال تقديم جزء ثان من المسلسل الذي عرض العام الماضى وحقق نجاحا كبيرًا، ولكن هل هناك بالفعل جزء ثان من المسلسل؟ الأمر لا يزال غير مؤكد، ولكن نهاية الجزء الأول تركها الكاتب مفتوحة وتتحمل تقديم جزء آخر، خاصة مع اهتمام المشاهدين بقصة "علي" الطفل الذى أصبح شابا وتبحث عائلته عنه منذ أن خطف منها وهو بالخامسة من عمره.
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