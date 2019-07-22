بعد بيان الشرنوبي.. هل ستحضر سارة الطباخ حفل الميما؟

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

محمد الشرنوبي وسارة الطباخ

يقام مساء اليوم حفل توزيع جوائز (الميما MEMA) - Middle East Music Awards لعام 2019، بحضور كوكبة من أهم وأفضل صناع المزيكا في مصر والعالم العربي، ويتم تكريم الشرنوبي بجائزة أفضل مطرب شاب، بينما تمنح جائزة أفضل مديرة أعمال للطباخ عن جهودها في تطوير أداء الشرنوبي، ولكن السؤال هنا هل ستحضر سارة الطباخ مع "الشرنوبي" الحفل؟ خاصة بعد البيان الذي نشره الأخير أمس الأحد عبر صفحته على "فيسبوك"، وتحدث من خلاله عن تفاصيل علاقتهما على المستويين المهني والشخصي، وسبب خروج فيديو خطوبتهما بعد عام كامل على انفصالهما.

الشرنوبي قال في بيانه:" عايز أرد على شوية حاجات وعلى أسئلة كتير بتتسئل بقالها فترة ماكنتش حابب أتكلم فيها، أنا طول عمري باحب شغلي جداً ومابحبش أتكلم في أي حاجه تانية غيره، بس بقالي فترة عليا هجوم شخصي غير مبرر وكلام كتير له علاقة بحياتي الشخصية. وتابع: "في سبتمبر 2017 بعد مسلسل لا تطفئ الشمس وحلقات