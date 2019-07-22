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صدور اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة

تعمل الهيئة الوطنية للصحافة على عقد وتنظيم الدورات التدريبية لكافة العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بصفة دائمة ومستمرة للارتقاء بمستواهم المهني
٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة الصادر بالقانون رقم 179 لعام 2018. وأشارت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1763 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة إلى بدء العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، فيما نصت المادة الثانية من القرار على إلغاء الباب الثاني من اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016، كما يُلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة.
ووفقا للمادة الأولى من اللائحة التنفيذية المصدرة، يكون للتعاريف الواردة بقانون الهيئة الوطنية للصحافة ذات المعنى فى تطبيق أحكام هذه اللائحة، كما يقصد بكلمة "القانون" أينما وردت فيها قانون الهيئة الوطنية للصحافة. وتنص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية على أن تتولى الهيئة الوطنية للصحافة إدارة المؤسسات
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على-الكوراني

علي كوراني.. يد حزب الله اليمنى في أمريكا

طموح حزب الله للتواجد خارج نطاق لبنان، جعله ينشر كتائبه في دول عدة وكثف تواجده في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، وامتد طموحه كأغلب التنظيمات للانتشار في أوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا، والآن في الولايات المتحدة. ووجود تقارير بتغلغل حزب الله في أمريكا الشمالية ليس بجديد، وغالبا ما تركز على نشاط الحزب في الخارج من جمع التبرعات أو تبييض الأموال أو المشتريات، لكن ما كشفته الملاحقة الجنائية والإدانة في نيويورك عن علي كوراني عضو حزب الله البارز، يثير القلق بسبب نشاط الحزب في الولايات المتحدة وكندا.
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السيسي: لولا الشعب المصري ما حققنا أي إنجاز

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، كلمة بمناسبة تخريج دفعة جديدة من الكليات الحربية، ألقى فيها الضوء على ثورة 23 يوليو والإصلاح الاقتصادي والحرب على الإرهاب قائلا: "ثورة يوليو امتد أثرها إلى جميع الشعوب التي كانت تتطلع للثورة على الاستعمار، وواقعنا الراهن يعد حلقة من حلقات التاريخ الذي نحاول أن نبني ونغيره للأفضل، وبفضل تضحيات جبش مصر العظيم وشرطتها الباسلة تمكنا من محاصرة الإرهاب، وأثبت شعبنا أن لديه من القوة والصلابة ما يؤهله لتخطي التحديات والصعاب".
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السيسي يمنح الأنواط لأوائل خريجي الكليات العسكرية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، على قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة اعتبارا من 30 يونيو 2019. وأعلن مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، قائلا: "صدق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على تعيين خريجي الكلية الحربية الدفعة (113 حربية) في دفعة ملازم تحت الاختبار في القوات المسلحة اعتبارا من 30 يونيو 2019، وتعيين خريجي الكلية الحربية (الدفعة 77 مهندسين والدفعة 65 جامعيين مختلط والدفعة 107 رئيسات تمريض) في رتبة الملازم أول تحت الاختبار اعتبارا من 30 يونيو 2019".
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السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، حفلات تخرج الطلاب الجدد من الكليات العسكرية 2019، تزامنا مع احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو بحضور كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، ويتضمن الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية عددا من العروض العسكرية، تظهر مدى الكفاءة البدنية للطلبة وقدراتهم القتالية العالية، وتتنوع العروض بين عروض الصاعقة والأجهزة الرياضية واجتياز الموانع المشتعلة، وعروض لعبور الموانع المرتفعة والتصدي للمركبة المدرعة ثم اقتحامها من الخلف، وعرض لمهارات تكسير الأجسام والألواح الصلبة.
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

مدبولي: جراج روكسي الذكي الأول من نوعه بالشرق الأوسط

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، المرحلة الأولى من مشروع جراج روكسي الآلي متعدد الطوابق تحت سطح الأرض، والذي يعد أول جراج ذكي في مصر والشرق الأوسط، بحضور وزيري الإنتاج الحربي، التنمية المحلية، محافظ القاهرة، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، محافظى القاهرة السابقين، ووكيل مجلس النواب، وعدد من نواب البرلمان. وقال مدبولي إن الجراج نقلة نوعية وحضارية في عالم الجراجات الذكية، وهو الأول من نوعه داخل مصر والشرق الأوسط.
مصطفى-مدبولى

رئيس الوزراء يفتتح جراج روكسى الإلكترونى

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جراج روكسى الإلكترونى بمصر الجديدة، وذلك بحضور عدد من الوزراء ومحافظ القاهرة، ويتكون الجراج من 4 طوابق تحت سطح الأرض بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع ويتسع لـ1700 سيارة و850 سيارة للمرحلة الأولى من المشروع والمرحلة الثانية 850 سيارة، والجراج مُدعم بـ12 مصعدا إلكترونيا مزودا ببطاريات لنقل السيارات من الداخل إلى الخارج والعكس، كما يتم فحص السيارة بالكامل إلكترونيا بمجرد وقوفها على بطارية المصعد، وتكلفة ركن السيارة 15 جنيها لأول ساعة.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

الحكومة تسدد 160 مليار جنيه للمعاشات في الموازنة الجديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة مطالبة بسداد 160 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجديد 2019- 2020 للتأمينات والمعاشات بنسبة زيادة سنوية 5.7% بإجمالى مبلغ يتجاوز التريليون جنيه، لافتا إلى أن الحكومة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية استطاعت حل التشابك التاريخى الخاص برد أموال التأمينات والمعاشات. وقال إن الحكومة تستهدف فى الموازنة الجديدة 40% زيادة ببند الاستثمارات بإجمالى 140 مليار جنيه، موضحا: "الحكومة منذ أن قدمت للبرلمان موازنة العام المالى 2019- 2018، لم تطلب تعديلا واحدا، بل حققت كل ما التزمت به وحققت فائضا أيضا".
وزير-المالية -محمد-معيط

المالية: انخفاض نسب البطالة إلى 8.9% في أواخر 2018

أعلنت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو قدره 5.6% في 2018/2019، وهو ما يعد أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات، كما يعتبر واحداً من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، مضيفاً أننا نستهدف الوصول بمعدلات نمو فى موازنة 2019/2020، إلى أكثر من 6%، موضحا أن هيكل النمو تحسن وأصبح أكثر استدامة وتنوعا، حيث بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية نحو 45% من النمو المحقق يليها نسبة مساهمة الصادرات بنحو 34%. جاء ذلك خلال استعراض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعيّ، نتائج الأداء المالى لعام 2018/2019 ومستهدفات موازنة 2019/2020.
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