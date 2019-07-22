مصانع الدرفلة تطالب بتنفيذ حكم إلغاء رسوم البليت

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص

الحديد

تقدم أصحاب 22 مصنعًا لدرفلة حديد التسليح بمذكرة رسمية إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يناشدونه خلالها تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 4 يوليو الجاري، والخاص بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 346 بفرض رسوم بنسبة 15% على خام البليت. وطالب أصحاب مصانع الدرفلة، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل وحماية استثمارات مصانع الحديد، وإصدار تعليماته بتنفيذ حكم المحكمة الذي ينقذ المصانع مما تتعرض له من انهيار نتيجة الأضرار الواقعة عليها يوميا، على أثر تعرض رسائلها من خام البليت يوميا إلى رسوم أرضيات باهظة.

وأكد جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أنه على ثقة تامة بتنفيذ الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرار محكمة القضاء الإداري، خاصة أن الدولة المصرية رسخت مفهوم احترام الدستور والقانون وتنفيذ أحكام القضاء. وألغت محكمة القضاء الإداري، أول يوليو الجاري، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 346 بفرض