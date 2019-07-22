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قبل عرضه| 10معلومات يجب أن تعرفها عن «الفيل الأزرق2»

يبدو أن الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» سيكون أكثر إثارة ورعبًا من الجزء الأول، خاصة بعد تجمع الثنائي هند صبري ونيللي كريم، فهل يتفقان على كريم عبد العزيز؟
تحرير:ريهام عبدالوهاب ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م
كريم عبدالعزيز- الفيل الأزرق 2
كريم عبدالعزيز- الفيل الأزرق 2
3 أيام تفصلنا عن طرح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» بطولة كريم عبدالعزيز، وسط تشوق الكثيرين لدخول الفيلم، خاصة بعد نزول البرومو التشويقي للجزء الجديد، الذي تسبب في عمل حالة من الإثارة والتشويق بشأن قصة الجزء الثاني، مع ظهوره الكثير من التفاصيل التي تؤكد أن الحبكة الدرامية ستكون مليئة بالمفاجآت غير المتوقعة، ورغم أن الفيلم ينافس ضمن موسم أفلام عيد الأضحى، إلا أن منتج العمل قرر أن يسبق الجميع ويخطف الجمهور، ويطرحه قبل الموسم بنحو 15 يوما، خاصة أن المنافسة هذا الموسم صعبة؛ لوجود أكثر من نجم شباك.
وهناك الكثير من المعلومات التي يجب أن تعرفها قبل مشاهدة الجزء الثاني من «الفيل الأزرق»، وفى حالة أنك لم تشاهد الجزء الأول من الفيلم، لا تقلق بشأن هذا، فهناك ملخص تم طرحه على صفحة الفيلم الرسمية على موقع «فيسبوك»، يمكنك متابعة أبرز ما جاء بالجزء الأول فقط فى 4 دقائق.. إليكم معلومات
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نجوم موسم عيد الأضحى مهمومون بأفلام العام المقبل

أحمد عز وكريم عبد العزيز هما أبرز نجوم موسم أفلام عيد الأضحى المنتظر، وكلاهما يمتلك حظا وفيرا عن غيرهما من المنافسين، خاصة أن فيلميهما المنتظر طرحهما سبق وطرحا منها أجزاء أولى وحققت نجاحا كبيرًا، ويتشوق جمهورهما لمتابعة باقى أحداث القصة، حيث يشارك الأول بالجزء الثاني من «ولاد رزق» إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني، بمشاركة عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داود ومحمد ممدوح، بينما يشارك الثاني بالجزء الثاني من «الفيل الأزرق» تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، بمشاركة هند صبري ونيللي كريم وإياد نصار.
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

«الفيل الأزرق2» في دور العرض بدءا من 25 يوليو

قررت الشركة المنتجة لفيلم "الفيل الأزرق 2" طرحه يوم 25 يوليو بجميع دور العرض بدلا من تواجده فى موسم عيد الأضحي، وطرحت الشركة البوستر الرسمي للعمل، وحرص جميع الفنانين المشاركين فى الفيلم على الترويج للفيلم من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وانضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني من "الفيل الأزرق 2"، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق كايروكي، بالإضافة إلى هؤلاء، فإن الفيلم يضم عددا من ضيوف الشرف، منهم ظافر العابدين والإعلامية أسما شريف منير وأحمد خالد صالح.
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كريم عبدالعزيز ينشر صورة ابنته| والجمهور:كبرت يا نجم

شارك الفنان كريم عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة له مع ابنته "ملك"، وهما يقضيان فترة الإجازة في أحد المتنزهات، وقد انهالت التعليقات من محبيه على الصورة، ومنهم من تذكر أدواره التي اشتهر بها خلال السنوات الماضية، وداعبه أحدهم: "كبرت يا نجم.. ملك كشفت سنك". وينتظر الفنان عرض فيلمه السينمائي الجديد "الفيل الأزرق 2"، والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، حيث سبق أن روج له من خلال نشر البرومو الرسمي للعمل إضافة إلى مشاركته للبوستر الخاص به.
الفيل-الازرق-2

مؤلف «الفيل الأزرق 2» يروج له بصورة من الكواليس

روج الفنان أحمد مراد للجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق، ونشر صورة تجمعه بالفنان كريم عبدالعزيز عبر صفحته على «إنستجرام» وكتب عليها: "يحيى راشد، كواليس تصوير الفيل الأزرق 2». تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق بعد مرور 5 سنوات من عرض الجزء الأول، إذ تزوج الدكتور يحيى الذي يجسده كريم عبدالعزيز، من لبنى (نيللي كريم)، ويتم استدعاؤه إلى قسم الحالات الخطرة سيدات في مستشفى الأمراض العقلية، وهناك يلتقي فريدة (هند صبري) التي تتلاعب بحياته وأسرته.
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