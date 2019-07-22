قبل عرضه| 10معلومات يجب أن تعرفها عن «الفيل الأزرق2»

يبدو أن الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» سيكون أكثر إثارة ورعبًا من الجزء الأول، خاصة بعد تجمع الثنائي هند صبري ونيللي كريم، فهل يتفقان على كريم عبد العزيز؟

تحرير:ريهام عبدالوهاب ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م

3 أيام تفصلنا عن طرح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» بطولة كريم عبدالعزيز، وسط تشوق الكثيرين لدخول الفيلم، خاصة بعد نزول البرومو التشويقي للجزء الجديد، الذي تسبب في عمل حالة من الإثارة والتشويق بشأن قصة الجزء الثاني، مع ظهوره الكثير من التفاصيل التي تؤكد أن الحبكة الدرامية ستكون مليئة بالمفاجآت غير المتوقعة، ورغم أن الفيلم ينافس ضمن موسم أفلام عيد الأضحى، إلا أن منتج العمل قرر أن يسبق الجميع ويخطف الجمهور، ويطرحه قبل الموسم بنحو 15 يوما، خاصة أن المنافسة هذا الموسم صعبة؛ لوجود أكثر من نجم شباك.

وهناك الكثير من المعلومات التي يجب أن تعرفها قبل مشاهدة الجزء الثاني من «الفيل الأزرق»، وفى حالة أنك لم تشاهد الجزء الأول من الفيلم، لا تقلق بشأن هذا، فهناك ملخص تم طرحه على صفحة الفيلم الرسمية على موقع «فيسبوك»، يمكنك متابعة أبرز ما جاء بالجزء الأول فقط فى 4 دقائق.. إليكم معلومات

وهناك الكثير من المعلومات التي يجب أن تعرفها قبل مشاهدة الجزء الثاني من «الفيل الأزرق»، وفى حالة أنك لم تشاهد الجزء الأول من الفيلم، لا تقلق بشأن هذا، فهناك ملخص تم طرحه على صفحة الفيلم الرسمية على موقع «فيسبوك»، يمكنك متابعة أبرز ما جاء بالجزء الأول فقط فى 4 دقائق..

إليكم معلومات بشأن الجزء الثاني:

1- كشف الكاتب أحمد مراد، فى وقت سابق مع بداية التحضيرات للجزء الثاني، أنه ليس له علاقة برواية «الفيل الأزرق» التي كانت من أعلى الروايات مبيعًا عام 2013، خاصة أن أحداث الرواية انتهت مع انتهاء الفيلم فى جزئه الأول، وأن الجزء الجديد قصة مختلفة تقوم على الحبكة الأساسية ولكنها كتبت خصيصًا للسينما، وتضم شخصيات جديدة إلى الأبطال الأساسين كريم عبدالعزيز ونيللي كريم.

ويعد «الفيل الأزرق 2» التجربة الثانية للكاتب أحمد مراد فى السينما، بعد سيناريو «الأصليين» الذى حقق نجاحا محدودا مقارنة بـ«الفيل الأزرق 1»، ولكن يبدو أن هذه التجربة ستكون أكثر ثراءً وهذا يتضح من الإعلان الرسمي الذي نجح فى خطف الجمهور بالفعل وأن يكون حديث السوشيال ميديا.

2- الجزء الأول من فيلم «الفيل الأزرق» عرض عام 2014، وحقق نجاحا كبيرًا على المستوى النقدي والجماهيري، وتخطت إيراداته 30 مليون جنيه، ورفعت كل القاعات التى تعرض الفيلم وقتها لافتة (كامل العدد)، وفسر حينها النقاد الإقبال الكبير من قبل الجمهور على دخول الفيلم، بسبب الرواية التي حققت مبيعات مرتفعة جدًّا، وامتلك الكاتب أحمد مراد لجمهور كبير، جاء فضولا للمقارنة بين الفيلم والرواية.

3- يشهد الجزء الثاني انضمام شخصيات جديدة إلى الأبطال الأساسيين؛ على رأسهم الفنانة هند صبري، التي اتضح من الإعلان الرسمي للفيلم، أنها سيكون لها دور كبير فى قلب حياة (دكتور يحيى) -الفنان كريم عبدالعزيز- خاصة أنها ستكون بديلة لـ(نائل) الروح الخبيثة التي سكنت الفنان خالد الصاوي، والذي نجح كريم عبدالعزيز فى الجزء الأول فى تخليصه منها؛ بفك الطلاسم، وقام بحرقه، ولكن ثمة خطأ ارتكبه جعل تلك الروح تظهر له مرة أخرى، ولكن هذه المرة فى شخصية هند صبري، وذلك يتضح مع قيامه بكتابة الأرقام مرة أخرى بالإعلان التشويقي.

4- ومن الشخصيات التي ستثري الجزء الثاني من الفيلم أيضا، الفنان إياد نصار، الذي جاء بديلا للفنان محمد ممدوح، الطبيب النفسي الزميل الحاقد على (يحيى) بسبب حب (لبنى) -الفنانة نيللي كريم- له أثناء الدراسة، والذي مات بالجزء الأول على يد (نائل)، يبدو أن «إياد» سيكون له دور كبير ومؤثر على حياة (يحيى) وظهوره فى التريلر وهو يخبره بأنه مريض ويحتاج إلى علاج، وهذا بعد أن يقص عليه الهلاوس التي رآها بعد أن أخذ (دى إم تي).

5- وتابعنا خلال الجزء الأول، تعرض الفنان خالد الصاوي، من خلال سحر أسود تم عمله فى تاتو محفور على جسده وجسد زوجته، ولكن خلال الجزء الثاني ستكون (لبنى) -الفنانة نيللي كريم- زوجة (دكتور يحيى) هي بديلة لشقيقها، ستكون هى الممسوسة هذا الجزء، وجاءت مشاهدها مرعبة فى التريلر؛ وهى تقوم بقص شعر ابنها الصغير ومشهد آخر وهى تتواجد داخل مصحة نفسية وتقول لزوجها «طلعني مجنونة بقى».

6- يضم الجزء الثاني أيضا بخلاف كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، هند صبري وإياد نصار، كلا من؛ «شيرين رضا، تارا عماد، أحمد خالد صالح»، ولكنهم لم يظهروا بشكل مباشر فى الإعلان الرسمي واكتفى صناع العمل بظهورهم على أفيش الفيلم.

7- يحتوى «الفيل الأزرق 2» على قدر كبير من الإثارة والتشويق، وغموض الأحداث وعدم قدرتك على تنبؤها حالة من الرعب، ويساعد فى ذلك الإضاءة الخافتة والديكور الغامض والغريب فى بعض المشاهد، فإذا كنت من محبي تلك النوعية من الافلام ننصحك بمشاهدتها، أما إذا كنت تحبها ولكنك تشعر بالخوف من ترقب الأحداث فأجواء الفيلم جيدة أيضا لك.

8- تلعب الموسيقى التصويرية دورا مميزا في أحداث الجزء الثاني أيضا من الفيلم، وتحمل بصمة الموسيقار هشام نزيه، وتسهم موسيقاه بشكل مباشر وغير مباشر فى خلق حالة من الترقب والإثارة والدخول فى أجواء «الفيل الأزرق» وكأنك واحد من أبطال الفيلم، وهذا لمسناه فى الجزء الأول.

9- الجرافيكس والخدع البصرية أبرز ما يميز «الفيل الأزرق 2» والتى دائما ما نفتقدها فى أى فيلم مصري، وفى حالة وجودها يأتي تنفيذها ضعيفا للغاية، يقلل من الفيلم ولا يضيف له شيئا، ولكن يتضح من خلال البرومو أن هناك جهدا مبذولا فى الخدع البصرية، حيث ظهر (حوت كبير) يطير وعنكبوت ضخم يهاجم الفنان كريم عبدالعزيز، بالصحراء و(فيل ضخم) على غرار الذي ظهر بالجزء الأول يشارك فى استعراض راقص بالعالم الآخر.

10- يعد هذا الفيلم التعاون الرابع بين المؤلف أحمد مراد والمخرج مروان حامد، وقد كان الجزء الأول من «الفيل الأزرق» التعاون الأول بينهما، تلاه فيلم «الأصليين» بطولة خالد الصاوي ومنة شلبي وفيلم «تراب الماس» الذي قام ببطولته آسر ياسين، ومأخوذ عن عمل أدبي.