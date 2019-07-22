وسائل الإعلام الصينية تهاجم قلة احترام مانشستر سيتي

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١١ ص

بيب جوارديولا

وجد مانشستر سيتي نفسه في وسط عاصفة دبلوماسية، بعدما اتهمت وسائل الإعلام الصينية لاعبي بطل الدوري الإنجليزي بالغرور وعدم الاحترام، وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بأن فريق مانشستر سيتي أتى في رحلته إلى مدينتي شنغهاي ونانجينج من أجل الأموال فقط، وقالت وكالة الأنباء بأن الجماهير الصينية تعشق مانشستر سيتي، إلا أن بيب جوارديولا ولاعبيه فشلوا في التواصل بصورة جيدة مع الجماهير الصينية كما فعلت الأندية الإنجليزية الأخرى من وولفرهامبتون ووست هام ونيوكاسل.

ويأتي ذلك الهجوم ليمثل إزعاجا كبيرا لمالك مانشستر سيتي الشيخ منصور، والذي باع 13% من أسهم النادي الإنجليزي لشركة صينية في شهر ديسمبر من عام 2015 مقابل 265 مليون جنيه إسترليني. ويرى ملاك مانشستر سيتي أن الصين من الأسواق التجارية الغنية، حيث تفكر الإدارة في شراء نادي في الصين لضمه إلى مجموعة الأندية

ويأتي ذلك الهجوم ليمثل إزعاجا كبيرا لمالك مانشستر سيتي الشيخ منصور، والذي باع 13% من أسهم النادي الإنجليزي لشركة صينية في شهر ديسمبر من عام 2015 مقابل 265 مليون جنيه إسترليني.



ويرى ملاك مانشستر سيتي أن الصين من الأسواق التجارية الغنية، حيث تفكر الإدارة في شراء نادي في الصين لضمه إلى مجموعة الأندية التي تمتلكها الإدارة.



ويمثل هجوم شينخوا- أكبر مؤسسة إعلامية في الصين، بمثابة ضربة قوية لرؤية الملاك.



ويأتي الهجوم بسبب رفض المدرب بيب جوارديولا في التحدث مع الجماهير بعد تغلبه على وست هام يوم الأربعاء، وهو الأمر الذي اعتبرته شينخوا بقلة الاحترام للبلد المضيف، على عكس الأندية الإنجليزية الأخرى التي رحلت بعد أن فازت بقلوب الجماهير الصينية.