رياضة

وسائل الإعلام الصينية تهاجم قلة احترام مانشستر سيتي

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١١ ص
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
وجد مانشستر سيتي نفسه في وسط عاصفة دبلوماسية، بعدما اتهمت وسائل الإعلام الصينية لاعبي بطل الدوري الإنجليزي بالغرور وعدم الاحترام، وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بأن فريق مانشستر سيتي أتى في رحلته إلى مدينتي شنغهاي ونانجينج من أجل الأموال فقط، وقالت وكالة الأنباء بأن الجماهير الصينية تعشق مانشستر سيتي، إلا أن بيب جوارديولا ولاعبيه فشلوا في التواصل بصورة جيدة مع الجماهير الصينية كما فعلت الأندية الإنجليزية الأخرى من وولفرهامبتون ووست هام ونيوكاسل.
ويأتي ذلك الهجوم ليمثل إزعاجا كبيرا لمالك مانشستر سيتي الشيخ منصور، والذي باع 13% من أسهم النادي الإنجليزي لشركة صينية في شهر ديسمبر من عام 2015 مقابل 265 مليون جنيه إسترليني. ويرى ملاك مانشستر سيتي أن الصين من الأسواق التجارية الغنية، حيث تفكر الإدارة في شراء نادي في الصين لضمه إلى مجموعة الأندية
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ويلفرد-زاها‎

بايرن ميونيخ يزاحم أرسنال على ضم زاها

يبدو أن أرسنال سيواجه منافسة شرسة من أجل ضم نجم كريستال بالاس، اللاعب الإيفواري ويلفريد زاها، وستأتي تلك المواجهة من قبل بايرن ميونيخ الألماني، وتقدم المدفعجية بعرض لضم زاها مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، إلا أنه سرعان ما تم رفض العرض من قبل كريستال بالاس لرغبة الإدارة في الحصول على ضعف ذلك الرقم، وذلك في الوقت الذي يملك فيه أرسنال ميزانية محدودة للغاية بسبب فشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.
هاري ماجوير

ماجوير يقترب من تحقيق حلمه بالانتقال إلى اليونايتد

بات المدافع الإنجليزي هاري ماجوير قريبًا للغاية من الانضمام لصفوف مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، وذلك في الوقت الذي حاول فيه ليستر سيتي التمسك بخدمات المدافع الإنجليزي بشدة، قبل اتخاذ القرار بالرضوخ إلى رغبته في الرحيل، وبحسب "بليتشر ريبورت"، تم الاتفاق على انتقال ماجوير إلى مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، في الوقت الذي حاول فيه مانشستر سيتي ضم المدافع بشدة، إلا أنه كان يتوجب عليه أولًا بيع كل من إيلاكيم مانجالا ونيكولاس أوتاميندي، وتسبب التأخر في بيعهما إلى تحرك اليونايتد وإنهاء الصفقة.
كانتى

الشكوك تحوم حول لحاق كانتي ببداية الموسم

تحوم الشكوك حول لحاق النجم الفرنسي نجولو كانتي ببداية الموسم الجديد مع فريقه تشيلسي، وذلك بسبب تعرضه لإصابة في الركبة، وعاد كانتي إلى العاصمة البريطانية لندن تاركًا الفترة الإعدادية للموسم الجديد التي يخوضها تشيلسي، من أجل البدء في فترة العلاج والتعافي، وتأتي تلك الإصابة في الوقت الذي لا يتبقى فيه سوى 3 أسابيع فقط على انطلاق الموسم الجديد، الأمر الذي يمثل ضربة موجعة لمدرب الفريق الإنجليزي فرانك لامبارد، وذلك بحسب ما أوردت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
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جوارديولا (4)

مدافع يوفنتوس سلاح جوارديولا لتعويض كومباني ومانجالا

قرر نادي مانشستر سيتي الاستغناء عن الفرنسي إلياكويم مانجالا، بعد 4 أشهر فقط من تجديد تعاقده، حيث أبدى بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتيزنس، عدم الحاجة إليه. وشارك مانجالا في 57 مباراة فقط مع سيتي منذ شرائه مقابل 42 مليون جنيه إسترليني، وحصل على 20 مليون جنيه إسترليني خلال وجوده مع السيتي، ما يعني أنه تحصل على أكثر من مليون جنيه إسترليني لكل مباراة. وانضم مانجالا للسيتي عام 2014 قادمًا من بورتو البرتغالي، وبعد موسمين رحل إلى فالنسيا على سبيل الإعارة، قبل أن يعود ثم ينتقل في يناير 2018 إلى إيفرتون على سبيل الإعارة، ثم عاد للسيتي مجددًا.
مورينيو‎

مورينيو يلمح لاقترابه من الدوري الألماني

ألمح المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، إلى احتمالية تدريبه في الدوري الألماني في الخطوة التالية، حيث لا يتولى مورينيو تدريب أي فريق منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي، وارتبط اسم المدرب البالغ من العمر 56 عامًا بالتدريب في ليون ونيوكاسل إلى جانب الدوري الصيني، إلا أن مورينيو ربما يفكر الذهاب عكس التيار من حلال التوجه إلى الدوري الألماني، حيث قال لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "أفتقد كرة القدم والأدرينالين والملعب، أفتقد لعملي، كرة القدم هي كرة القدم".
محمد-صلاح

عمرو أديب: الجمهور نزع من صلاح لقب فخر العرب

فتح الإعلامي عمرو أديب النار على بعض الجماهير، التي هاجمت محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، خلال الساعات الماضية، بعد وصول الجزائر بقيادة رياض محرز نجم مانشستر سيتي، والسنغال بقيادة ساديو ماني نجم الريدز، إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية. وكتب عمرو أديب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل تويتر: "بعض الجمهور غدار وقليل الأصل قرر يبيع صلاح في ثوانى، وأن ينزع منه لقب فخر العرب، ناس حقيقى مالهاش أمان، من كام يوم كان ابن مصر وأمل مصر.. الجمهور المحترم يقف جنب ابنه في الحلوة والمرة، مش يوم أه ويوم لا.. فعلا قمة الهبل والتوحش".
داني-ألفيس (1)

مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع داني ألفيس

يبدو أن مغامرة النجم البرازيلي داني ألفيس في الملاعب الأوروبية لم تنتهِ بعد، إذ أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى تحرك مانشستر سيتي لضم اللاعب الذي انتهى تعاقده مع باريس سان جيرمان، ولا يوجد ألفيس البالغ من العمر 36 عامًا، مع أي فريق في الوقت الحالي، وبإمكانه الانتقال إلى أي فريق بالمجان، وبعد تتويجه بلقب كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل منذ أيام للمرة الأولى منذ عام 2007، وتتويجه بجائزة أفضل لاعب في البطولة، سيعود إلى القارة الأوروبية للاستماع إلى العروض المقدمة إليه، وعلى رأسها عرض مانشستر سيتي.
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