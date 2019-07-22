ماجوير يقترب من تحقيق حلمه بالانتقال إلى اليونايتد

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

هاري ماجوير

بات المدافع الإنجليزي هاري ماجوير قريبًا للغاية من الانضمام لصفوف مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، وذلك في الوقت الذي حاول فيه ليستر سيتي التمسك بخدمات المدافع الإنجليزي بشدة، قبل اتخاذ القرار بالرضوخ إلى رغبته في الرحيل، وبحسب "بليتشر ريبورت"، تم الاتفاق على انتقال ماجوير إلى مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، في الوقت الذي حاول فيه مانشستر سيتي ضم المدافع بشدة، إلا أنه كان يتوجب عليه أولًا بيع كل من إيلاكيم مانجالا ونيكولاس أوتاميندي، وتسبب التأخر في بيعهما إلى تحرك اليونايتد وإنهاء الصفقة.

وسبق وأن أشارت صحيفة "ذا صن" إلى رغبة ماجوير في الانضمام إلى مانشستر يونايتد، للسير على خطى أساطيره السابقين من ستيف بروس ونيمانيا فيديتيش إضافة إلى ريو فيرديناند. كما يرى ماجوير أنه يملك كل المقومات التي تؤهله في المستقبل لارتداء شارة قيادة الفريق، وهي الشارة التي لا يحملها أحد في الوقت الحالي بعد

وسبق وأن أشارت صحيفة "ذا صن" إلى رغبة ماجوير في الانضمام إلى مانشستر يونايتد، للسير على خطى أساطيره السابقين من ستيف بروس ونيمانيا فيديتيش إضافة إلى ريو فيرديناند.



كما يرى ماجوير أنه يملك كل المقومات التي تؤهله في المستقبل لارتداء شارة قيادة الفريق، وهي الشارة التي لا يحملها أحد في الوقت الحالي بعد رحيل أنطونيو فالنسيا، ومرشح لحملها بقوة النجم الفرنسي بول بوجبا.



ويأتي ذلك بعد تصريح مدرب ليستر سيتي بريندان رودجرز يوم السبت الماضي، بأن ليستر سيتي لا يرغب في بيع اللاعب، والذي يعتبره خاصا للغاية في صفوف الفريق، ويعول عليه كثيرًا في خطته، وأنه لحسن الحظ أن فريقه ليس بحاجة إلى بيع النجوم".