رياضة

بايرن ميونيخ يزاحم أرسنال على ضم زاها

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص
ويلفريد زاها
ويلفريد زاها
يبدو أن أرسنال سيواجه منافسة شرسة من أجل ضم نجم كريستال بالاس، اللاعب الإيفواري ويلفريد زاها، وستأتي تلك المواجهة من قبل بايرن ميونيخ الألماني، وتقدم المدفعجية بعرض لضم زاها مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، إلا أنه سرعان ما تم رفض العرض من قبل كريستال بالاس لرغبة الإدارة في الحصول على ضعف ذلك الرقم، وذلك في الوقت الذي يملك فيه أرسنال ميزانية محدودة للغاية بسبب فشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.
وبحسب الصحيفة البريطانية، يرغب بايرن ميونيخ في التعاقد مع زاها، باعتباره الخليفة المثالي لتعويض كل من أرين روبين وفرانك ريبيري، واللذان رحلا عن صفوف العملاق البافاري هذا الصيف. وحاول بايرن ميونيخ التعاقد مع الدولي الألماني ليروى ساني، من صفوف مانشستر سيتي، إلا أن الصفقة باءت بالفشل، ليوجه البايرن مباشرة
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هاري ماجوير

ماجوير يقترب من تحقيق حلمه بالانتقال إلى اليونايتد

بات المدافع الإنجليزي هاري ماجوير قريبًا للغاية من الانضمام لصفوف مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، وذلك في الوقت الذي حاول فيه ليستر سيتي التمسك بخدمات المدافع الإنجليزي بشدة، قبل اتخاذ القرار بالرضوخ إلى رغبته في الرحيل، وبحسب "بليتشر ريبورت"، تم الاتفاق على انتقال ماجوير إلى مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، في الوقت الذي حاول فيه مانشستر سيتي ضم المدافع بشدة، إلا أنه كان يتوجب عليه أولًا بيع كل من إيلاكيم مانجالا ونيكولاس أوتاميندي، وتسبب التأخر في بيعهما إلى تحرك اليونايتد وإنهاء الصفقة.
بيب-جوارديولا (4)

وسائل الإعلام الصينية تهاجم قلة احترام مانشستر سيتي

وجد مانشستر سيتي نفسه في وسط عاصفة دبلوماسية، بعدما اتهمت وسائل الإعلام الصينية لاعبي بطل الدوري الإنجليزي بالغرور وعدم الاحترام، وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بأن فريق مانشستر سيتي أتى في رحلته إلى مدينتي شنغهاي ونانجينج من أجل الأموال فقط، وقالت وكالة الأنباء بأن الجماهير الصينية تعشق مانشستر سيتي، إلا أن بيب جوارديولا ولاعبيه فشلوا في التواصل بصورة جيدة مع الجماهير الصينية كما فعلت الأندية الإنجليزية الأخرى من وولفرهامبتون ووست هام ونيوكاسل.
كانتى

الشكوك تحوم حول لحاق كانتي ببداية الموسم

تحوم الشكوك حول لحاق النجم الفرنسي نجولو كانتي ببداية الموسم الجديد مع فريقه تشيلسي، وذلك بسبب تعرضه لإصابة في الركبة، وعاد كانتي إلى العاصمة البريطانية لندن تاركًا الفترة الإعدادية للموسم الجديد التي يخوضها تشيلسي، من أجل البدء في فترة العلاج والتعافي، وتأتي تلك الإصابة في الوقت الذي لا يتبقى فيه سوى 3 أسابيع فقط على انطلاق الموسم الجديد، الأمر الذي يمثل ضربة موجعة لمدرب الفريق الإنجليزي فرانك لامبارد، وذلك بحسب ما أوردت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
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عرض ضخم من الدوري الصيني بانتظار جاريث بيل

تلقى النجم الويلزي جاريث بيل عرضًا للانتقال إلى الدوري الصيني مقابل الحصول على أجر أسبوعي يصل إلى مليون جنيه إسترليني، وذلك عبر نادي بكين جوان، ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، رغبته في رحيل بيل البالغ من العمر 30 عامًا، مع وجود اهتمام من بعض الأندية بضمه؛ مثل بايرن ميونيخ، وباريس سان جيرمان الذي قد يتعاقد معه في صفقة تبادلية مع نيمار، ويحصل بيل في الوقت الحالي على أجر أسبوعي يصل إلى 650 ألف جنيه إسترليني، وفي حال وافق على العرض الصيني، سيصبح أعلى اللاعبين أجرًا في العالم.
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زيدان: سيكون من الأفضل رحيل بيل غدا

خسر ريال مدريد فجر اليوم أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 3-1، في أولى مباريات الفريق الملكي الإعدادية للموسم الجديد، حيث واجه العملاق البافاري في مدينة هيوستن الأمريكية ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية، في مباراة لم تشهد مشاركة النجم الويلزي جاريث بيل، ليخرج مدرب الريال زين الدين زيدان في المؤتمر الصحفي ليفسر السر وراء عدم مشاركته قائلًا: "لم يشارك بيل في المباراة لرغبة النادي في بيعه، وإذا تمكن من الرحيل غدًا، فسيكون الوضع أفضل، القرار ليس شخصيا، فلا توجد أي مشكلة بيني وبين بيل".
ويلفرد-زاها‎

زاها يبلغ إدارة كريستال بالاس برغبته فى الرحيل

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن نية اللاعب ويلفريد زاها نجم فريق كريستال بالاس الرحيل عن الفريق فى الانتقالات الصيفية الحالية، وسبق أن صرح أكثر من مرة برغبته فى خوض تحدٍّ جديد والانتقال لنادى يوفر له فرصة أكبر في المنافسة على البطولات. وأوضحت شبكة سكاى سبورت الإنجليزية عبر تقرير لها أن الجناح الإيفوارى، أظهر بشكل واضح لإدارة ناديه رغبته فى الرحيل عن الفريق، وتقدم أرسنال فى وقت سابق بعرض لضم زاها مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، إلا أن كريستال بالاس رفض العرض، ويضع أرسنال ميزانية قدرها 45 مليون جنيه إسترليني للصفقات هذا الصيف.
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زاها يغيب عن الصورة الترويجية لقميص كريستال بالاس

غاب النجم الإيفواري ويلفريد زاها عن الصورة الترويجية لقميص كريستال بالاس الجديد، الذي سيخوض به مباريات الموسم المقبل، وذلك في الوقت الذي حضر فيه نجوم آخرون من أمثال كريستيان بينتيكي ومامادو ساخو، للترويج للقميص الاحتياطي الذي تغير من اللون الأصفر الخاص بالموسم الماضي إلى قميص أسود اللون، ليزيد زاها من التكهنات بشأن اقترابه من الرحيل، بعدما أعلن في وقت سابق عن رغبته في الرحيل وتحقيق حلمه بالانضمام إلى صفوف أرسنال، وهو النادي الذي كان يشجعه منذ الصغر.
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