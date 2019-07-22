بايرن ميونيخ يزاحم أرسنال على ضم زاها

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص

ويلفريد زاها

يبدو أن أرسنال سيواجه منافسة شرسة من أجل ضم نجم كريستال بالاس، اللاعب الإيفواري ويلفريد زاها، وستأتي تلك المواجهة من قبل بايرن ميونيخ الألماني، وتقدم المدفعجية بعرض لضم زاها مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، إلا أنه سرعان ما تم رفض العرض من قبل كريستال بالاس لرغبة الإدارة في الحصول على ضعف ذلك الرقم، وذلك في الوقت الذي يملك فيه أرسنال ميزانية محدودة للغاية بسبب فشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وبحسب الصحيفة البريطانية، يرغب بايرن ميونيخ في التعاقد مع زاها، باعتباره الخليفة المثالي لتعويض كل من أرين روبين وفرانك ريبيري، واللذان رحلا عن صفوف العملاق البافاري هذا الصيف. وحاول بايرن ميونيخ التعاقد مع الدولي الألماني ليروى ساني، من صفوف مانشستر سيتي، إلا أن الصفقة باءت بالفشل، ليوجه البايرن مباشرة

وبحسب الصحيفة البريطانية، يرغب بايرن ميونيخ في التعاقد مع زاها، باعتباره الخليفة المثالي لتعويض كل من أرين روبين وفرانك ريبيري، واللذان رحلا عن صفوف العملاق البافاري هذا الصيف.



وحاول بايرن ميونيخ التعاقد مع الدولي الألماني ليروى ساني، من صفوف مانشستر سيتي، إلا أن الصفقة باءت بالفشل، ليوجه البايرن مباشرة بوصلته تجاه زاها.



ويملك بايرن ميونيخ خيارا آخر يتمثل في التعاقد مع جناح ريال مدريد جاريث بيل، إلا أن أجر النجم الويلزي المرتفع من المرجح أن يعيق إتمام الصفقة.



يذكر أن أرسنال يجد صعوبات كبيرة أيضًا في ضم لاعب سيلتيك كيران تيرني، قبل بداية الموسم الجديد والذي سينطلق بعد نحو 3 أسابيع.