صفار البيض يزيد معدلات الشبع.. تناوله على الإفطار

بما أن البيض غني بالبروتين وعنصر السيلينيوم، فيعمل على زيادة الشعور بالشبع والامتلاء، كما أنه يقلل من استهلاك الطعام في وقت متأخر من اليوم، ويساعد أيضًا في فقدان الوزن.

تحرير:إسراء سليمان ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

فوائد البيض

الإفطار من الوجبات الأساسية في الصباح الباكر، ويوصى الأطباء دائمًا أن تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية الهامة، كما أنها تساهم بشكل كبير في فقدان الوزن وتساعد على حرق الدهون المتراكمة بشكل كبير، توجد كثير من الشائعات حول أن وجبة الإفطار يمكن تفويتها وليس لها أي آثار سلبية، ولكن هذا غير صحيح، فأنت بحاجة إلى عدد من السعرات الحرارية لتستطيع بذل مجهود متمثلًا في الذهاب للعمل أو المدرسة أو حتى القيام بالأعمال المدرسية، فالبيض أهم هذه العناصر، حسبما ذكرت جريدة "express".

يختار الراغبون في فقدان الوزن من بين عدة أنظمة غذائية لفقدان الوزن، وعند عدم نجاح طريقة يلجأون لأخرى، فبداية من نظام الكيتو القائم على الكربوهيدات المنخفضة إلى الصيام المتقطع، يوجد العديد من الطرق التي تستطيع من خلالها فقدان الوزن، لذا يقرر متبعو نظام غذائي محدد التوقف عن تناول بعض من العناصر الغذائية