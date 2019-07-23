صفار البيض يزيد معدلات الشبع.. تناوله على الإفطار

بما أن البيض غني بالبروتين وعنصر السيلينيوم، فيعمل على زيادة الشعور بالشبع والامتلاء، كما أنه يقلل من استهلاك الطعام في وقت متأخر من اليوم، ويساعد أيضًا في فقدان الوزن.
الإفطار من الوجبات الأساسية في الصباح الباكر، ويوصى الأطباء دائمًا أن تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية الهامة، كما أنها تساهم بشكل كبير في فقدان الوزن وتساعد على حرق الدهون المتراكمة بشكل كبير، توجد كثير من الشائعات حول أن وجبة الإفطار يمكن تفويتها وليس لها أي آثار سلبية، ولكن هذا غير صحيح، فأنت بحاجة إلى عدد من السعرات الحرارية لتستطيع بذل مجهود متمثلًا في الذهاب للعمل أو المدرسة أو حتى القيام بالأعمال المدرسية، فالبيض أهم هذه العناصر، حسبما ذكرت جريدة "express".
يختار الراغبون في فقدان الوزن من بين عدة أنظمة غذائية لفقدان الوزن، وعند عدم نجاح طريقة يلجأون لأخرى، فبداية من نظام الكيتو القائم على الكربوهيدات المنخفضة إلى الصيام المتقطع، يوجد العديد من الطرق التي تستطيع من خلالها فقدان الوزن، لذا يقرر متبعو نظام غذائي محدد التوقف عن تناول بعض من العناصر الغذائية
يختار الراغبون في فقدان الوزن من بين عدة أنظمة غذائية لفقدان الوزن، وعند عدم نجاح طريقة يلجأون لأخرى، فبداية من نظام الكيتو القائم على الكربوهيدات المنخفضة إلى الصيام المتقطع، يوجد العديد من الطرق التي تستطيع من خلالها فقدان الوزن، لذا يقرر متبعو نظام غذائي محدد التوقف عن تناول بعض من العناصر الغذائية وعدم إدراجها ضمن روتينهم اليومي، لأنها تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة، و كما هو معروف يتطلب فقدان الوزن خسارة سعرات حرارية، فوفقًا لـHealthline.com، تستطيع المرأة تناول 1500 سعر حراري لفقد 0.45 كيلو جرام في الأسبوع، بينما الرجل يمكنكه تناول 2000 سعر حراري.
الموز وجوز الهند.. فواكه تزيد من وزنك
قبل أن نتحدث عن النظام الغذائي وممارسة التمرينات الرياضية، توجد بعض الأشياء عليك أن تضعها في اعتبارك للمساعدة في التسريع من عملية الأيض، على سبيل المثال تناول البيض في وجبة الإفطار يساعد في فقدان الوزن، كما إنه يقلل من الشهية لمدة طويلة ويزيد من معدلات الشبع بشكل كبير.
اللحوم الحمراء والألبان.. 6 أطعمة تسبب الإمساك
كيف يعمل ذلك؟
بما أن البيض غني بالبروتين وعنصر السيلينيوم، فيعمل على زيادة الشعور بالشبع والامتلاء، كما أنه يقلل من استهلاك الطعام في وقت متأخر من اليوم، ويساعد أيضًا في فقدان الوزن، ولإظهار ذلك بشكل عملي، قامت بعض الدراسات بمقارنة آثار تناول البيض في الصباح، وتناول مكونات أخرى تحتوي على نفس السعرات الحرارية، كما كشفت دراسة أُجريت على نساء في عمر الثلاثين ويعانون من الوزن الزائد، إن تناول البيض على وجبة الإفطار بشكل ملحوظ يزيد من الامتلاء ويقلل أيضًا من السعرات الحرارية المتناولة، مقارنة بتناول الخبز.
تقوية عظام الجنين.. أهمية بذور الشيا للحامل
وجدت دراسة أيضًا نشرت في معاهد الصحة الوطنية، أن استبدال خبز وجبة الإفطار بالبيض ينتج عنه فقدان الوزن يصل إلى 65%، إضافة إلى انخفاض هائل بنسبة 34 في المائة في محيط الخصر خلال فترة ثمانية أسابيع، كما وضحت دراسة أخرى في "30 healthy and fit young men"، من خلال مقارنة تناول ثلاثة أنواع مختلفة من الإفطار تتمثل في خبز مع بيض، والحبوب مع اللبن والخبز المحمص، والكرواسون مع عصير البرتقال، وكشفت النتائج أن تناول البيض يتسب بشكل ملحوظ في الشعور بالشبع، مصحوبًا بتقليل الرغبة في تناول الطعام أكثر من الأنواع الأخرى من الإفطار، فتناول البيض على وجبة الإفطار يجعل الرجال يتناولون أقل من 270-470 سعر حراري على وجبة الغداء، مقارنة أيضًا بالأنواع الاخرى من الإفطار.
أخبرت خبيرة التغذية ليلي سوتر Express.co.uk أهمية إدراج البيض في النظام الغذائي، وأضافت قائلة:"يحتوي صفار البيض على معدلات معقولة من الكوليسترول، ولهذا السبب هناك اعتقاد خاطئ شائع، بأنه يؤدي إلى ارتفاع معدلات الكوليسترول في الدم، ومع ذلك أظهرت الأبحاث أن تناول كميات مناسبة من البيض (واحدة في اليوم) لا يرفع معدل الكوليسترول، وبالتالي يمكنك الاستمتاع بصفار البيض كجزء من نظام غذائي صحي متوازن، فالصفار يعتبر أهم جزء غني بالعناصر الغذائية الهامة في البيض، كما أن اللون الأصفر يرجع إلى أنه غني بمضادات الأكسدة.
مضاد للميكروبات.. الخل علاج منزلي يقي من الأمراض