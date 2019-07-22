دراسة: سرطان القولون يهاجم الشباب أكثر من كبار السن

ارتفعت نسبة سرطانات القولون والمستقيم التي تم تشخيصها لدى الأفراد الأصغر سنًّا في المناطق الحضرية حول جميع أنحاء العالم، منها عن المناطق الريفية

تحرير:مي فؤاد ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

سرطان القولون

ازدادت حالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى البالغين الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا حول العالم منذ عام 1970، زيادة هائلة؛ لذا يعد سرطان القولون ثالث أكثر أنواع السرطانات انتشارًا في العالم. كشفت دراسة جديدة نشرت في وقت مبكر على الإنترنت في مجلة CANCER، حسبما أفادت صحيفة medicalxpress، أن نسبة البالغين الذين تم تشخيصهم بـسرطان القولون والمستقيم تحت سن 50 عامًا في العالم آخذة في الزيادة خلال العقد الماضي، وتم تشخيص البالغين الأصغر سنًّا بمراحل أكثر تطورًا من المرض.

لتحديد أسباب الزيادة في معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، حلل بون جودجيم، من جامعة تكساس في أوستن، وزملاؤه معلومات من سجل قاعدة البيانات الوطنية للسرطان حول العالم، والذي يشمل أكثر من 70 % من حالات السرطان الجديدة في جميع أنحاء المناطق. استنتج التحليل، أنه من عام 2004 إلى عام 2015 (آخر