دراسة: سرطان القولون يهاجم الشباب أكثر من كبار السن

ارتفعت نسبة سرطانات القولون والمستقيم التي تم تشخيصها لدى الأفراد الأصغر سنًّا في المناطق الحضرية حول جميع أنحاء العالم، منها عن المناطق الريفية
ازدادت حالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى البالغين الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا حول العالم منذ عام 1970، زيادة هائلة؛ لذا يعد سرطان القولون ثالث أكثر أنواع السرطانات انتشارًا في العالم.
كشفت دراسة جديدة نشرت في وقت مبكر على الإنترنت في مجلة CANCER، حسبما أفادت صحيفة medicalxpress، أن نسبة البالغين الذين تم تشخيصهم بـسرطان القولون والمستقيم تحت سن 50 عامًا في العالم آخذة في الزيادة خلال العقد الماضي، وتم تشخيص البالغين الأصغر سنًّا بمراحل أكثر تطورًا من المرض.
لتحديد أسباب الزيادة في معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، حلل بون جودجيم، من جامعة تكساس في أوستن، وزملاؤه معلومات من سجل قاعدة البيانات الوطنية للسرطان حول العالم، والذي يشمل أكثر من 70 % من حالات السرطان الجديدة في جميع أنحاء المناطق.
استنتج التحليل، أنه من عام 2004 إلى عام 2015 (آخر
لتحديد أسباب الزيادة في معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، حلل بون جودجيم، من جامعة تكساس في أوستن، وزملاؤه معلومات من سجل قاعدة البيانات الوطنية للسرطان حول العالم، والذي يشمل أكثر من 70 % من حالات السرطان الجديدة في جميع أنحاء المناطق.
استنتج التحليل، أنه من عام 2004 إلى عام 2015 (آخر سنة مدرجة في قاعدة البيانات)، تم تشخيص نحو 130 ألف مريض تقل أعمارهم عن 50 ونحو مليون مريض فوق سن 50 بسرطان القولون والمستقيم.
بينما ارتفعت نسبة المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان القولون والمستقيم تحت سن 50 من 10% في عام 2004 إلى 12.2 % في عام 2015.
كانت نسبة انتشار المرض بين الشباب أعلى في السكان الأمريكيين من أصل إفريقي واللاتينيين من البيض غير اللاتينيين من 2004 الى 2015.
تم تشخيص نحو 51.6% من البالغين الأصغر سنًّا بمراحل أكثر تطورًا من السرطان (المرحلة الثالثة/ الرابعة) مقابل 40 % في أولئك الذين تزيد أعمارهم على 50 سنة.
ارتفعت حالات الإصابة بالمرض لدى الرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا فقط عند البيض، منها عن النساء.
كما لوحظ ازدياد معدلات تشخيص سرطان القولون والمستقيم لدى البالغين الشباب بمرور الوقت بغض النظر عن مستوى الدخل، لتكون النسبة الأعلى من تشخيص البالغين من فئة الدخل الأعلى.
ارتفعت نسبة سرطانات القولون والمستقيم التي تم تشخيصها لدى الأفراد الأصغر سنًّا في المناطق الحضرية حول جميع أنحاء العالم، منها عن المناطق الريفية.
أضاف جودجيم: "أظهرت العديد من الدراسات أن معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى البالغين الأصغر سنًّا، بينما ارتفعت ببطء في الولايات المتحدة منذ سبعينيات القرن الماضي، ولكن بالنسبة للأطباء في جميع المعاهد الصحية، يبدو الأمر وكأننا نشهد المزيد والمزيد من الشباب المصابين بسرطان القولون والمستقيم الآن أكثر مما كنا حتى 10 سنوات قبل".
تابع جودجيم: "حتى العام الماضي، أوصت الإرشادات بفحص سرطان القولون ابتداءً من 50 عامًا، الآن، تنصح العديد من الإرشادات بالفحص في سن 45، ولكن يبدو أن معظم الأطباء والمرضى لا يتبعون هذه التوصيات".
لاحظ الدكتور جودجيم أن سبب زيادة معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى المرضى الأصغر سنًّا غير واضح حتى الآن، لكن الأبحاث الناشئة تشير إلى أنه قد يكون مزيجًا من الزيادات في وزن الجسم والتغيرات في بكتيريا الجهاز الهضمي.
كما أشار تشيك دوبيني، من جامعة بنسلفانيا، إلى الحاجة إلى مزيد من البحث، نظرًا لأن عدد حالات سرطان القولون والمستقيم من الأمراض الأعلى بكثير بين الأفراد الأصغر سنًّا".
أضاف دوبيني: "لذلك من الضروري أن يتم اختبار الفرضيات المختلفة لزيادة الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا".
كما أوصت جمعية السرطان الأمريكية للكشف عن سرطان القولون والمستقيم بأن البالغين المعرضين للخطر الذين تتراوح أعمارهم بين 45 عامًا أو أكبر بالخضوع لفحص منتظم، إما عن طريق تنظير القولون أو عن طريق بدائل أخرى مثل اختبار الدم الخفي في البراز.
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