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إيران تعتقل 17 جاسوسا لـ«سي آي إيه».. وأحكام إعدام

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص
قائد الحرس الثوري
قائد الحرس الثوري
أعلنت إيران اليوم الإثنين، اعتقال 17 جاسوسًا تابعين للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن بعضهم يواجه أحكام بالإعدام. ونقل التليفزيون الرسمى الإيرانى، بيانًا لهيئة المخابرات الإيرانية تعلن فيه تفكيك خلية تابعة للمخابرات الأمريكية المركزية "سى أى أيه"، والذين سيصدر بحق بعضهم أحكام بالإعدام. أضاف البيان، أن العملاء قاموا بالتجسس على الأنشطة النووية والعسكرية والسيبرانية وأعمال متعلقة بالبنى التحتية الإيرانية.
ولم توضح إيران إذا كان المعتقلين مرتبطون بقضية اختراق شبكات الإنترنت الإيرانية، والتى اتهمت بها طهران الولايات المتحدة الأمريكية منذ أشهر.ومن المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لهما باع طويل من الحروب السيبرانية واتهام كل طرف منهما الطرف الآخر بشن هجمات سيبرانية على دولته وأنظمته العسكرية. اقرأ
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ناقلة-بترول

«التحالف» أمل بريطانيا الوحيد لتأمين سفنها بالخليج

لا تزال بريطانيا تدرس الخيارات المتاحة لها في الوقت الحالي من أجل الرد على احتجاز إيران لناقلتها النفطية في مضيق هرمز، يوم الخميس الماضي، خاصة بعد أن رفضت طهران الإفراج عنها خلال الساعات القليلة الماضية، مما دفع بريطانيا للتفكير بشكل أكثر فعالية. الخيارات المتاحة لبريطانيا في الوقت الحالي تشمل زيادة التواجد العسكري في مضيق هرمز، لا سيما وأنه الضامن الرئيسي لسلامة السفن والناقلات البحرية البريطانية في مضيق هرمز والخليج العربي، لا سيما في ظل التوترات الضخمة التي تعيشها المنطقة بالوقت الحالي.
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وفاة يوكيا أمانو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلنت وكالة الطاقة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الإثنين، عن وفاة مديرها العام يوكيا أمانو عن عمر ناهز الـ73 عاما، وقالت المنظمة، في بيان مقتضب: "أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبلغكم بكل أسف وبعميق الحزن رحيل المدير العام يوكيا أمانو". ولم تكشف الوكالة الدولية للطاقة الذرية سبب وفاة أمانو، الذي انتخب لرئاسة الوكالة التابعة للأمم المتحدة عام 2009. وكان أمانو قد أعلن سابقا عن نيته ترك منصبه مبكرا بسبب مرض لم يحدده، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".
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انتهاك شرف.. سر رفع علم إيران على الناقلة البريطانية

في تطور غير مسبوق، رفع الحرس الثوري، العلم الإيراني على الناقة البريطانية المحتجزة في ميناء بندر عباس بعد نقلعا من مضيق هرمز، إذ بثت قناة إيرانية حكومية مقطعا مصورا، أظهر العلم الإيراني مرفوعا على الناقلة، في حين لم يظهر العلم البريطاني، الذي كانت ترفعه الناقلة البريطانية، وهو ما اعتبره أستاذ القانون الدولي أيمن سلامة، في تصريحات لسكاي نيوز عربية، بأنه "إجراء خطير قانونا، وسابقة لم لم تحدث مطلقا"، مؤكدا أن ما حدث انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي للبحار، وكافة التشريعات الداخلية البحرية لأي دولة.
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أزمات تواجه خيارات بريطانيا العسكرية ضد إيران

لم يعد التعامل الدبلوماسي والسياسي وحده قادرا على إخماد نيران الأزمة السياسية المشتعلة بين بريطانيا وإيران خلال الوقت الحالي، وتحديدا في أعقاب احتجاز الأخيرة ناقلة نفط تحمل العلم البريطاني في أثناء مرورها في المياه الدولية بمضيق هرمز خلال الأيام القليلة الماضية. وبدا واضحًا أن هناك اتجاها للتعامل بشكل صارم مع الأنشطة الإيرانية في مضيق هرمز، لا سيما أن هناك بالفعل دراسة للقرارات المتعلقة برد الفعل البريطاني داخل الحكومة في لندن، وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة لتأمين مسارات الناقلات التجارية البريطانية في مضيق هرمز.
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حسن-روحانى

إيران: نبذل ما في وسعنا لتقليل آثار عقوبات أمريكا

قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية حسين علي أميري، إن بلاد عازمة على بذل كل الجهود للتقليل من آثار العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، موضحا أن فرض عقوبات على وزير الخارجية جواد ظريف، الشخص المسؤول عن العلاقات الدبلوماسية والسياسة الخارجية للبلاد، سيغلق طريق الدبلوماسية في العلاقات بين الدولتين، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "روسيا اليوم". وفي ذات السياق، صرح القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الخميس الماضي: "لا نسعى لصراع مسلح مع إيران، لكننا مستعدون للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة".
دونالد ترامب

ترامب يعلن موعد ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موعد ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة الأمريكية، وقال "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي، عُقد اليوم، على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين في أوساكا، إن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين سيبدأ بعد الرابع من يوليو المقبل. وأضاف الرئيس الأمريكي: "سنرحل أعدادا كبيرة من الأشخاص بدءًا من 4 يوليو". ويأتي هذا الإعلان غير المسبوق، بعد أسبوع من تصريح ترامب، بأنه "يحب المهاجرين".
ترامب

ترامب عن توجيه ضربة لطهران: لا أرغب في سقوط ضحايا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعمل على التوصل لحل للقضية الإيرانية، معربا عن اعتقاده بأن طهران سترحب بإجراء اتفاق جديد مع واشنطن، وأنهم أذكياء للسعي وراء هذا الاختيار. وحول تراجعه عن قرار توجيه ضربة عسكرية ضد طهران، أوضح ترامب، أنه أوقف هذا القرار لعدم رغبته في سقوط ضحايا، مشيرا إلى أن لديه عدة بدائل للضربة الجوية. وفي الشأن الفنزويلي، اعتبر ترامب أن ما يحدث في فنزويلا كارثي ومأساوي، وأن فنزويلا تعد مثالا على ما يمكن أن تفعله الاشتراكية بدولة.
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أمريكا: ضبط النفس مع إيران ليس ضعفًا

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إننا "لا نسعى لصراع مسلح مع إيران، لكننا مستعدون للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة، يجب ألا يظن أحد أن ضبط النفس هو ضعف"، بحسب وكالة "رويترز". وأضاف إسبر، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع للناتو في بروكسل، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية الملاحة في مضيق هرمز. وأوردت الوكالة عن إسبر، قوله: "نحن على دراية بما يحدث في مضيق هرمز، وما قامت به إيران من أعمال تخريبية في المضيق".
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