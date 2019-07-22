إيران تعتقل 17 جاسوسا لـ«سي آي إيه».. وأحكام إعدام

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص

قائد الحرس الثوري

أعلنت إيران اليوم الإثنين، اعتقال 17 جاسوسًا تابعين للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن بعضهم يواجه أحكام بالإعدام. ونقل التليفزيون الرسمى الإيرانى، بيانًا لهيئة المخابرات الإيرانية تعلن فيه تفكيك خلية تابعة للمخابرات الأمريكية المركزية "سى أى أيه"، والذين سيصدر بحق بعضهم أحكام بالإعدام. أضاف البيان، أن العملاء قاموا بالتجسس على الأنشطة النووية والعسكرية والسيبرانية وأعمال متعلقة بالبنى التحتية الإيرانية.

ولم توضح إيران إذا كان المعتقلين مرتبطون بقضية اختراق شبكات الإنترنت الإيرانية، والتى اتهمت بها طهران الولايات المتحدة الأمريكية منذ أشهر.ومن المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لهما باع طويل من الحروب السيبرانية واتهام كل طرف منهما الطرف الآخر بشن هجمات سيبرانية على دولته وأنظمته العسكرية. اقرأ