وفاة والدة الفنانة عزة بلبع.. والجنازة بمصطفى محمود

تحرير:التحرير ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

عزة بلبع

توفيت السيدة ناهد عيسى والدة الفنانة عزة بلبع، بعد صراع مع المرض، وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، اليوم الاثنين. الراحلة أم لكل من المطربة عزة بلبع والشاعرة والإذاعية جليداء وأروى. عزة بلبع مطربة مصرية من الإسكندرية. درست في كلية التجارة جامعة الإسكندرية. وهي فنانة قدّمت خلال مشوارها الفني الكثير من الأغنيات الوطنية، اشتهرت بغنائها الثوري والوطني ولها أعمال كثيرة أشهرها "بقرة حاحا"، حيث كانت في بدايتها الفنية تشارك أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام عيسى الغناء بالأمسيات التي أحيوها.

وعلى أثر ذلك، تعرضت للاعتقال لأسباب سياسية في سبعينيات القرن الماضي، حيث اعتقلت أول مرة عام 1978، في زنزانة انفرادية، بسجن شبين الكوم، وكانت تلك هي المرة الأولى التي يعرف بها السجن المذكور معتقلة سياسية، حيث ظلت قيد الاعتقال لمدة شهر ونصف، ثم اعتقلت مرة أخرى في العام التالي بسجن القناطر. شاركت عزة بلبع