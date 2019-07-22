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وفاة والدة الفنانة عزة بلبع.. والجنازة بمصطفى محمود

تحرير:التحرير ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص
عزة بلبع
عزة بلبع
توفيت السيدة ناهد عيسى والدة الفنانة عزة بلبع، بعد صراع مع المرض، وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، اليوم الاثنين. الراحلة أم لكل من المطربة عزة بلبع والشاعرة والإذاعية جليداء وأروى. عزة بلبع مطربة مصرية من الإسكندرية. درست في كلية التجارة جامعة الإسكندرية. وهي فنانة قدّمت خلال مشوارها الفني الكثير من الأغنيات الوطنية، اشتهرت بغنائها الثوري والوطني ولها أعمال كثيرة أشهرها "بقرة حاحا"، حيث كانت في بدايتها الفنية تشارك أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام عيسى الغناء بالأمسيات التي أحيوها.
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