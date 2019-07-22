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السيسي يمنح الأنواط لأوائل خريجي الكليات العسكرية

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥١ ص
السيسي في الكلية الحربية - صورة أرشيفية
السيسي في الكلية الحربية - صورة أرشيفية
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، على قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة اعتبارا من 30 يونيو 2019. وأعلن مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، قائلا: "صدق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على تعيين خريجي الكلية الحربية الدفعة (113 حربية) في دفعة ملازم تحت الاختبار في القوات المسلحة اعتبارا من 30 يونيو 2019، وتعيين خريجي الكلية الحربية (الدفعة 77 مهندسين والدفعة 65 جامعيين مختلط والدفعة 107 رئيسات تمريض) في رتبة الملازم أول تحت الاختبار اعتبارا من 30 يونيو 2019".
كما صدق على تعيين خريجي الكلية الحربية (الدفعة 114 أطباء، أطباء أسنان، صيادلة، بالإضافة إلى أطباء بيطريين) في رتبة الملازم أول تحت الاختبار اعتبارا من 23 مارس 2019، تعيين خريجي الكلية الفنية العسكرية (الدفعة 56) في رتبة الملازم أول تحت الاختبار اعتبارا من 30 يونيو 2019، تعيين خريجي الكلية البحرية (الدفعة
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علي كوراني.. يد حزب الله اليمنى في أمريكا

طموح حزب الله للتواجد خارج نطاق لبنان، جعله ينشر كتائبه في دول عدة وكثف تواجده في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، وامتد طموحه كأغلب التنظيمات للانتشار في أوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا، والآن في الولايات المتحدة. ووجود تقارير بتغلغل حزب الله في أمريكا الشمالية ليس بجديد، وغالبا ما تركز على نشاط الحزب في الخارج من جمع التبرعات أو تبييض الأموال أو المشتريات، لكن ما كشفته الملاحقة الجنائية والإدانة في نيويورك عن علي كوراني عضو حزب الله البارز، يثير القلق بسبب نشاط الحزب في الولايات المتحدة وكندا.
الرئيس-عبد-الفتاح السيسي-في-ملتقى أسوان (3)

السيسي: لولا الشعب المصري ما حققنا أي إنجاز

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، كلمة بمناسبة تخريج دفعة جديدة من الكليات الحربية، ألقى فيها الضوء على ثورة 23 يوليو والإصلاح الاقتصادي والحرب على الإرهاب قائلا: "ثورة يوليو امتد أثرها إلى جميع الشعوب التي كانت تتطلع للثورة على الاستعمار، وواقعنا الراهن يعد حلقة من حلقات التاريخ الذي نحاول أن نبني ونغيره للأفضل، وبفضل تضحيات جبش مصر العظيم وشرطتها الباسلة تمكنا من محاصرة الإرهاب، وأثبت شعبنا أن لديه من القوة والصلابة ما يؤهله لتخطي التحديات والصعاب".
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

صدور اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة الصادر بالقانون رقم 179 لعام 2018. وأشارت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1763 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة إلى بدء العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، فيما نصت المادة الثانية من القرار على إلغاء الباب الثاني من اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016، كما يُلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة.
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السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، حفلات تخرج الطلاب الجدد من الكليات العسكرية 2019، تزامنا مع احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو بحضور كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، ويتضمن الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية عددا من العروض العسكرية، تظهر مدى الكفاءة البدنية للطلبة وقدراتهم القتالية العالية، وتتنوع العروض بين عروض الصاعقة والأجهزة الرياضية واجتياز الموانع المشتعلة، وعروض لعبور الموانع المرتفعة والتصدي للمركبة المدرعة ثم اقتحامها من الخلف، وعرض لمهارات تكسير الأجسام والألواح الصلبة.
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السيسي-يشهد-احتفال-تخريج-دفعة (1)

السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، حفلات تخرج الطلاب الجدد من الكليات العسكرية 2019، تزامنا مع احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو بحضور كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، ويتضمن الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية عددا من العروض العسكرية، تظهر مدى الكفاءة البدنية للطلبة وقدراتهم القتالية العالية، وتتنوع العروض بين عروض الصاعقة والأجهزة الرياضية واجتياز الموانع المشتعلة، وعروض لعبور الموانع المرتفعة والتصدي للمركبة المدرعة ثم اقتحامها من الخلف، وعرض لمهارات تكسير الأجسام والألواح الصلبة.
وزير-الداخلية-اللواء-محمود-توفيق-فى-اجتماع-امنى-بوزارة-الداخلية-لمتابعة-تأمين-كأس-الاممالافريقية

وزير الداخلية: نقف في خندق واحد مع القوات المسلحة

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في كلمته خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن الوزارة حرصت على الأخذ بأحدث آليات وتقنيات العصر لتأسيس منظومة أمنية متطورة تكاملت فيها مقومات البنية التحتية وتطوير المنشآت الشرطية وترسيخ الالتزام بالقانون وتحقيق المزيد من التلاحم مع المواطنين والحرص على تحديث مظاهر التواجد الشرطي الفعال بالشارع المصري وتيسير الخدمات الأمنية الجماهيرية وتكريس الدور المجتمعى للشرطة مع الارتقاء بكفاءة العنصر البشري.
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تكريم وعروض عسكرية.. السيسي في تخريج ضباط الصف المعلمين

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 157 من معهد ضباط الصف المعلمين، دفعة الشهيد البطل رقيب/ أحمد محمد عبد العظيم، الذى نال الشهادة فى الرابع من فبراير عام 2016، لتنضم إلى صفوف القوات المسلحة دفعة جديدة من خيرة شباب مصر، بعد أن تم إعدادهم علميًّا وعسكريًّا وبدنيًّا، بما يتناسب مع طبيعة المهام التى يكلفون بها فى حماية الوطن وصون مقدساته.
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السيسي يكرم أسرة الشهيد أحمد محمد عبد العظيم

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أسرة الشهيد رقيب أحمد محمد عبد العظيم، خلال حفل تخرج الدفعة الـ157 من معهد ضباط الصف المعلمين، والتي تحمل اسم عبد العظيم، الذي استشهد يوم 4 فبراير 2016، عن عمر يناهز 22 عاما، برتبة عريف مقاتل بسلاح الصاعقة، وجرت ترقيته عقب استشهاده إلى الرتبة الأعلى وهي رقيب مقاتل، وهو من مواليد قرية الشقر مركز الفشن بمحافظة بني سويف.. جاء ذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من الوزراء.
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