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السيسي: لولا الشعب المصري ما حققنا أي إنجاز

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٤ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، كلمة بمناسبة تخريج دفعة جديدة من الكليات الحربية، ألقى فيها الضوء على ثورة 23 يوليو والإصلاح الاقتصادي والحرب على الإرهاب قائلا: "ثورة يوليو امتد أثرها إلى جميع الشعوب التي كانت تتطلع للثورة على الاستعمار، وواقعنا الراهن يعد حلقة من حلقات التاريخ الذي نحاول أن نبني ونغيره للأفضل، وبفضل تضحيات جبش مصر العظيم وشرطتها الباسلة تمكنا من محاصرة الإرهاب، وأثبت شعبنا أن لديه من القوة والصلابة ما يؤهله لتخطي التحديات والصعاب".
وأضاف السيسي: "اعتمدنا خطة طموح للإصلاح الاقتصادي الشامل لتعظيم الاستفادة من الشباب، والشعب المصري هو صاحب الإنجازات بصبره وتحمله ولولاه ما كنا حققنا أي إنجاز، ولن ننحني أبدا في حربنا ضد الإرهاب، وسنظل نعمل لتحسين اقتصادنا"، موجها تحية تقدير وإعزاز لأوراح الشهداء الوطن، مؤكدا أنهم سيظلون دوما أحياء
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السيسى-فى-الكلية-الحربية (3)

السيسي يمنح الأنواط لأوائل خريجي الكليات العسكرية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، على قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة اعتبارا من 30 يونيو 2019. وأعلن مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، قائلا: "صدق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على تعيين خريجي الكلية الحربية الدفعة (113 حربية) في دفعة ملازم تحت الاختبار في القوات المسلحة اعتبارا من 30 يونيو 2019، وتعيين خريجي الكلية الحربية (الدفعة 77 مهندسين والدفعة 65 جامعيين مختلط والدفعة 107 رئيسات تمريض) في رتبة الملازم أول تحت الاختبار اعتبارا من 30 يونيو 2019".
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

صدور اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة الصادر بالقانون رقم 179 لعام 2018. وأشارت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1763 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة إلى بدء العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، فيما نصت المادة الثانية من القرار على إلغاء الباب الثاني من اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016، كما يُلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة.
السيسي-يشهد-احتفال-تخريج-دفعة (1)

السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، حفلات تخرج الطلاب الجدد من الكليات العسكرية 2019، تزامنا مع احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو بحضور كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، ويتضمن الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية عددا من العروض العسكرية، تظهر مدى الكفاءة البدنية للطلبة وقدراتهم القتالية العالية، وتتنوع العروض بين عروض الصاعقة والأجهزة الرياضية واجتياز الموانع المشتعلة، وعروض لعبور الموانع المرتفعة والتصدي للمركبة المدرعة ثم اقتحامها من الخلف، وعرض لمهارات تكسير الأجسام والألواح الصلبة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الكنيسة الكاثوليكية تهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

هنأ البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو. وجاء في نص البرقية: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملؤها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها".
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السيسى-فى-الكلية-الحربية (3)

السيسي يمنح الأنواط لأوائل خريجي الكليات العسكرية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، على قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة اعتبارا من 30 يونيو 2019. وأعلن مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، قائلا: "صدق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على تعيين خريجي الكلية الحربية الدفعة (113 حربية) في دفعة ملازم تحت الاختبار في القوات المسلحة اعتبارا من 30 يونيو 2019، وتعيين خريجي الكلية الحربية (الدفعة 77 مهندسين والدفعة 65 جامعيين مختلط والدفعة 107 رئيسات تمريض) في رتبة الملازم أول تحت الاختبار اعتبارا من 30 يونيو 2019".
السيسي-يشهد-احتفال-تخريج-دفعة (1)

السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، حفلات تخرج الطلاب الجدد من الكليات العسكرية 2019، تزامنا مع احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو بحضور كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، ويتضمن الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية عددا من العروض العسكرية، تظهر مدى الكفاءة البدنية للطلبة وقدراتهم القتالية العالية، وتتنوع العروض بين عروض الصاعقة والأجهزة الرياضية واجتياز الموانع المشتعلة، وعروض لعبور الموانع المرتفعة والتصدي للمركبة المدرعة ثم اقتحامها من الخلف، وعرض لمهارات تكسير الأجسام والألواح الصلبة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الكنيسة الكاثوليكية تهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

هنأ البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو. وجاء في نص البرقية: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملؤها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها".
عبد الفتاح السيسى (1)

قرار جمهوري.. مد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار جمهوريا بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019، في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر جديدة تبدأ من الساحة الواحدة صباح يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجاري، ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، نص القرار الذي أشار إلى أن القوات المسلحة وهيئة الشرطة تتولى اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويلة، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أروح المواطنين، وذلك نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
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