السيسي: لولا الشعب المصري ما حققنا أي إنجاز

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٤ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، كلمة بمناسبة تخريج دفعة جديدة من الكليات الحربية، ألقى فيها الضوء على ثورة 23 يوليو والإصلاح الاقتصادي والحرب على الإرهاب قائلا: "ثورة يوليو امتد أثرها إلى جميع الشعوب التي كانت تتطلع للثورة على الاستعمار، وواقعنا الراهن يعد حلقة من حلقات التاريخ الذي نحاول أن نبني ونغيره للأفضل، وبفضل تضحيات جبش مصر العظيم وشرطتها الباسلة تمكنا من محاصرة الإرهاب، وأثبت شعبنا أن لديه من القوة والصلابة ما يؤهله لتخطي التحديات والصعاب".

وأضاف السيسي: "اعتمدنا خطة طموح للإصلاح الاقتصادي الشامل لتعظيم الاستفادة من الشباب، والشعب المصري هو صاحب الإنجازات بصبره وتحمله ولولاه ما كنا حققنا أي إنجاز، ولن ننحني أبدا في حربنا ضد الإرهاب، وسنظل نعمل لتحسين اقتصادنا"، موجها تحية تقدير وإعزاز لأوراح الشهداء الوطن، مؤكدا أنهم سيظلون دوما أحياء