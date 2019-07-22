الإفتاء:تحقيق العبودية التامة لله من أسمى مقاصد الحج

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ م

حجاج - صورة أرشيفية

نشرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الإثنين، عبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار، حول شعيرة الحج أعظم أركان الإسلام، مؤكدة أن من مقاصد الحج السامية تحقيق العبودية التامة لله تعالى فهو عبادة روحية وجسدية ومالية، يتجرد المسلم من زينته لله تعالى بارتداء ملابس الإحرام، دون فرق بين غني وفقير ولا عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، ويقول تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196].

وأوضحت أن الحج شعيرة تتجلى فيها وحدة المسلمين واجتماعهم متجردين من كل شيء إلا المحبة والرحمة والتآلف وذكر الله تعالى في تلك الأيام المعلومات، قال صلى الله عليه وسلم: «من حج لله فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه» [أخرجه البخاري].من ناحية أخرى، يتوجه الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية والأمين