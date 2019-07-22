ماتا يطالب بوجبا بالبقاء في مانشستر يونايتد

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١١ م

بول بوجبا

أكد متوسط الميدان الإسباني خوان ماتا على التأثير الإيجابي للنجم الفرنسي بول بوجبا في غرف خلع الملابس لفريق مانشستر يونايتد، مطالبًا إياه بالبقاء في صفوف الشياطين الحمر، ومساعدة الفريق على إعادة الألقاب من جديد إلى قلعة الأولد ترافورد، وذلك في الوقت الذي يرتبط فيه اسم بوجبا بالانتقال إلى يوفنتوس، بعدما أجرى المدير الرياضي لليوفي، فابيو بارتيتشي، محادثات لضم النجم الفرنسي الشهر الماضي، كما صرح بوجبا الشهر الماضي، إلى تطلعه لخوض تحد جديد، بعد 3 سنوات قضاها مع اليونايتد.

كما صرح وكيل أعمال بول بوجبا، مينو رايولا، إلى رغبة النجم الفرنسي في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، إلا أن ماتا الذي جدد عقده مؤخرًا لعام إضافي، يرغب في بقاء بوجبا مع الفريق. وقال ماتا في هذا الشأن: "كلنا يعرف بول، هو متوسط ميدان مذهل، وشخص رائع للغاية، ويتحلي بالإيجابية ويؤثر بشدة على الجميع، أرى

كما صرح وكيل أعمال بول بوجبا، مينو رايولا، إلى رغبة النجم الفرنسي في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، إلا أن ماتا الذي جدد عقده مؤخرًا لعام إضافي، يرغب في بقاء بوجبا مع الفريق.



وقال ماتا في هذا الشأن: "كلنا يعرف بول، هو متوسط ميدان مذهل، وشخص رائع للغاية، ويتحلي بالإيجابية ويؤثر بشدة على الجميع، أرى بأنه يشعر بالسعادة معنا، ويملك القدرة على تجميعنا، ولكني لا يمكن أن أتحدث بلسان الآخرين، بل أتحدث عن نفسي وفقط".



وتابع الإسباني: "كزميل وصديق لبوجبا، أرغب في استمراره، وسأشعر بالسعادة إن قرر البقاء، فهو لاعب جيد للغاية بالنسبة لنا".



وتحدث بوجبا عن دي خيا قائلًا: "دي خيا أفضل حارس مرمى في العالم، ومن الأصدقاء المقربين لي، وبالتالي أرغب في بقائه، فهو لاعب قادر على منحنا الكثير من النقاط الموسم المقبل".

