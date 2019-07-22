القوات المسلحة تهنئ السيسي بالذكرى 67 لثورة يوليو

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م

الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع

بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ67 لثورة 23 يوليو المجيدة جاء فيها: "يسعدني أن أهنئ سيادتكم بالذكرى السابعة والستين لثورة يوليو المجيدة، التي كانت وستظل إنجازا وطنيا بطوليا حمل لواءه طلائع القوات المسلحة، التي خرجت في الثالث والعشرين من يوليو في حركة مباركة، مستهدفة الخلاص من الاستعمار والتبعية وإقامة الحكم الوطنى الصادق وبناء الجيش القوى القادر على حماية الوطن".

وأضافت البرقية: "اليوم وبعد قيام ثورتي 25 يناير و30 يونيو التي حمل لواءهما الشعب ولبت نداءهما القوات المسلحة، فإن شعب مصر العظيم بقيادته الواعية قادر على صنع مرحلة جديدة من تاريخه، تجسد إرادته الحرة وتفجر طاقاته القادرة على مواصلة مسيرة الوطن الحضارية والتاريخية، وفق الله سيادتكم إلى ما فيه خير مصر