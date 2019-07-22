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السرطان هزمها.. وفاة صابرين بورشيد عن عمر 34 عاما

تحرير:التحرير ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م
صابرين بورشيد
صابرين بورشيد
توفيت الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، صباح اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 34 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان، حسبما أعلنت وسائل الإعلام البحرينية، حيث شغلت الراحلة الأوساط الفنية الخليجية منذ أشهر بعد الإعلان عن إصابتها بـ3 أورام في المخ وتم نقلها للخارج لحاجتها لتلقي العلاج السريع، طالب عدد من نجوم البحرين بسفرها للعلاج على نفقة الدولة، ولكن تدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة ودخلت العناية المركزة حتى رحلت صباح اليوم بعد أشهر من رحلة العلاج.
ونشرت الممثلة الكويتية إلهام الفضالة، عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، صورة للراحلة وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله.. انعصر قلبي من الخبر الله يرحمها برحمته ويصبر قلب أهلها يا رب صابرين بورشيد". صابرين بورشيد إعلامية وممثلة بحرينية، بدأت العمل في تليفزيون البحرين بتقديم
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حلا-شيحة

الفنانون وخناقات السوشيال ميديا| حلا شيحة في المقدمة

حال تعرض أى شخص لانتقاد من قبل المحيطين به، على الفور يرد ويعبّر عن رفضه لما قيل، ولكن هل المشاهير والفنانون من حقهم الرد على منتقديهم وتعنيفهم بطريقة لاذعة؟ خاصة بعد أن أصبحت السوشيال ميديا من الأساسيات في حياتنا جميعا، حتى إن النجوم وجدوها الحل الأنسب للتواصل مع الجمهور دون وسيط، فهم يستمعون إلى آرائهم مباشرة، لذلك فهى أمر مهم وضروري، خاصة مع تراجع الصحف الورقية وتزايد عدد المواقع الإلكترونية، فأصبح الجميع يلجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي لأنها الأصدق، فسيعرف أخبار نجمه المفضل دون بهارات يضعها أي من الكُتاب.
احمد-فلوكس-هنا-شيحة

قصة حب هنا شيحة وأحمد فلوكس.. حقيقتان و3 شائعات

فى أغسطس عام 2018، عرض الجزء الثاني من مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذي ينتمى إلى فئة الأعمال ذات الحلقات المنفصلة المتصلة بعرض قصص مختلفة على مدار خمس حلقات، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان من ضمن حواديت العمل قصة تحمل اسم "رحمة" قام ببطولتها كل من هنا شيحة وأحمد فلوكس، ومن بعدها بدأ الثنائي فى التواجد معًا فى أكثر من مناسبة وبدآ يتشاركان صورهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وهو ما جعل الجمهور يركز مع قصتهما، واعتقد البعض وقتها أن قصة حب وارتباط تجمعهما.
محمد-الشرنوبي

الشرنوبي عن علاقته بسارة الطباخ: للأسف دي غلطتي

خرج الفنان محمد الشرنوبي عن صمته، وأوضح فى منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، تفاصيل علاقته بالمنتجة سارة الطباخ، التى ارتبط بها فترة من الوقت، وسبب خروج فيديو الخطوبة بعد عام من خطوبتهما، وكتب: "عايز أرد على شوية حاجات وعلى أسئلة كتير بتتسئل بقالها فترة ماكنتش حابب أتكلم فيها، أنا طول عمري باحب شغلي جداً ومابحبش أتكلم في أي حاجه تانية غيره، بس بقالي فترة عليا هجوم شخصي غير مبرر وكلام كتير له علاقة بحياتي الشخصية، ماحبتش أتكلم فيها غير لما أكون جربت كل الطرق في إني أحاول أحلها الأول".
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شريف-مدكور

صورة لشريف مدكور من جلسة الكيماوي.. ورسائل دعم محبيه

يواصل الإعلامي شريف مدكور بقوة وصلابة محاربة مرض السرطان الذي كشف عن إصابته به مؤخرا، ما اضطره لإجراء عملية جراحية عاجلة. ونشر شريف مدكور عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له في أثناء تلقيه جلسات العلاج الكيميائي، وكتب عليها معلقا: "جلسة كيمو، ربنا يشفي كل مريض". وظهر "مدكور" في الصورة جالسا على كرسي تلقي العلاج، وقد تم توصيل المحلول إلى يده، وظهرت إحدى عينيه وكأنه غير قادر على فتحها، وهي العين التي أعلن في أول يوليو الجاري، خلال فيديو نشره عبر "فيسبوك"، عن إصابته بقطع في الشبكية بها.
نجوى-كرم (1)

نجوى كرم تنهي خلافها مع إليسا بزجاجة عطر: أنا بحبك

عادت المياه إلى مجاريها بين النجمتين اللبنانيتين نجوى كرم وإليسا، بعد فترة قطيعة بسبب تصريحات صحفية سابقة اعتبرتها كل منهما مسيئة ولا تصح في حقها؛ وذلك بعد أن أهدت الأولى للأخيرة "زجاجة عطر" من الماركة التي أطلقتها مؤخرا وتحمل اسمها. الفنانة إليسا كشفت عن ذلك عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الأحد، إذ حرصت على تقديم الشكر لمواطنتها نجوى كرم، وكتبت بالإنجليزية مخاطبةً إياها: "شكرا على زجاجة البرفيوم الجميلة من السيدة الجميلة.. مبروك".
اصالة

أصالة ترد على شائعة وفاتها: أنا موجودة وبخير

ردت الفنانة أصالة نصري، على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بشأن وفاتها في العاصمة السورية دمشق، وأعربت عن استيائها بعد ترديد هذه الأنباء في الساعات الماضية، وطلبت الدعاء لمن روج الشائعة بأن يدخل قلبه النور، ونشرت أصالة صورة لها بالأحمر عبر حسابها بموقع "إنستجرام" معلقة عليها: "أنا موجودة بينكم، وما فيني إلا الخير، شكرا لكل من اهتم فيني وقلق، وبالنسبة للناس اللي طلعت الإشاعة البشعة، الله يسامحهم ويهديهم وينور قلوب أمثالهم بالمحبة والإنسانية".
سمير-الاسكندرانى

سمير الإسكندراني يخضع لعملية جراحية دقيقة بعين شمس

قال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن الفنان الكبير سمير الإسكندراني يخضع اليوم السبت، لعملية جراحية دقيقة بمستشفى عين شمس. وأضاف مرتضى، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر اتصل بالإسكندراني صباح اليوم من السعودية للاطمئنان على صحته، موجها بتوفير كل ما يحتاج إليه لحين تعافيه من الوعكة الصحية، وناشد الجمهور الدعاء للفنان سمير الإسكندراني، الذي يرقد حاليا بمستشفى عين شمس التخصصي لإجراء العملية الجراحية.
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