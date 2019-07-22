السرطان هزمها.. وفاة صابرين بورشيد عن عمر 34 عاما

تحرير:التحرير ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م

صابرين بورشيد

توفيت الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، صباح اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 34 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان، حسبما أعلنت وسائل الإعلام البحرينية، حيث شغلت الراحلة الأوساط الفنية الخليجية منذ أشهر بعد الإعلان عن إصابتها بـ3 أورام في المخ وتم نقلها للخارج لحاجتها لتلقي العلاج السريع، طالب عدد من نجوم البحرين بسفرها للعلاج على نفقة الدولة، ولكن تدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة ودخلت العناية المركزة حتى رحلت صباح اليوم بعد أشهر من رحلة العلاج.

ونشرت الممثلة الكويتية إلهام الفضالة، عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، صورة للراحلة وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله.. انعصر قلبي من الخبر الله يرحمها برحمته ويصبر قلب أهلها يا رب صابرين بورشيد". صابرين بورشيد إعلامية وممثلة بحرينية، بدأت العمل في تليفزيون البحرين بتقديم