جريزمان يكشف عن عدم استقبال ميسي له في برشلونة

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

أنطوان جريزمان

ظهر النجم الفرنسي أنطوان جريزمان في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة تشيلسي وديًا، مشيرًا إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يتحدث إليه بعد منذ انضمامه إلى صفوف البرسا قادمًا من أتليتكو مدريد، ومؤكدًا على أن اللاعب الوحيد الذي تواصل معه ورحب بانضمامه إلى صفوف العملاق الكتالوني، هو المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، وقال جريزمان في هذا الشأن: "لم يتواصل ميسي معي بعد، ولكني تلقيت رسالة ترحيب من قبل سواريز، وبشكل عام أشعر بالسعادة لتواجدي هنا، ومشاركة هؤلاء اللاعبين غرف خلع الملابس، وسأحاول مساعدة الفريق".

وتطرق جريزمان للحديث عن احتمالية انضمام نيمار: "لم نتحدث في الأمر، ولكن بكل تأكيد هو لاعب رائع ويقدم مستويات خيالية، ولكن بشكل عام لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين أمثال كوتينيو وديمبلي ومالكوم، وجميعهم يمثلون أهمية للفريق". وعن الشكوى المقدمة ضده من قبل أتليتكو مدريد، قال جريزمان: "انضممت من صفوف نادي

وتطرق جريزمان للحديث عن احتمالية انضمام نيمار: "لم نتحدث في الأمر، ولكن بكل تأكيد هو لاعب رائع ويقدم مستويات خيالية، ولكن بشكل عام لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين أمثال كوتينيو وديمبلي ومالكوم، وجميعهم يمثلون أهمية للفريق".



وعن الشكوى المقدمة ضده من قبل أتليتكو مدريد، قال جريزمان: "انضممت من صفوف نادي قدمت معه كل شيء، ولا أفكر في أي شيء سوى محاولة مساعدة الفريق وفهم خطط المدرب فالفيردي إضافة إلى الاستمتاع بكرة القدم".



وعن علاقته بمدربه السابق دييجو سيميوني: "أرى بأنها أكبر من كونها علاقة بين لاعب ومدرب، نتعامل معًا بصورة جيدة للغاية سواء في الملعب أو خارجه، وأحبه كثيرًا، وبكل تأكيد ستتواصل علاقتنا حتى بعد نهاية مسيرتنا الرياضية".