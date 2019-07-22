رياضة

جريزمان يكشف عن عدم استقبال ميسي له في برشلونة

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م
أنطوان جريزمان
أنطوان جريزمان
ظهر النجم الفرنسي أنطوان جريزمان في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة تشيلسي وديًا، مشيرًا إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يتحدث إليه بعد منذ انضمامه إلى صفوف البرسا قادمًا من أتليتكو مدريد، ومؤكدًا على أن اللاعب الوحيد الذي تواصل معه ورحب بانضمامه إلى صفوف العملاق الكتالوني، هو المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، وقال جريزمان في هذا الشأن: "لم يتواصل ميسي معي بعد، ولكني تلقيت رسالة ترحيب من قبل سواريز، وبشكل عام أشعر بالسعادة لتواجدي هنا، ومشاركة هؤلاء اللاعبين غرف خلع الملابس، وسأحاول مساعدة الفريق".
وتطرق جريزمان للحديث عن احتمالية انضمام نيمار: "لم نتحدث في الأمر، ولكن بكل تأكيد هو لاعب رائع ويقدم مستويات خيالية، ولكن بشكل عام لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين أمثال كوتينيو وديمبلي ومالكوم، وجميعهم يمثلون أهمية للفريق". وعن الشكوى المقدمة ضده من قبل أتليتكو مدريد، قال جريزمان: "انضممت من صفوف نادي
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هاري- كين‎

هاري كين يتغنى بهدفه في مرمى يوفنتوس

قال الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، إن الهدف الذي أحرزه في شباك يوفنتوس الإيطالي، أمس الأحد، ببطولة الكأس الدولية للأبطال، هو أحد أفضل الأهداف التي سجلها خلال مسيرته الكروية. وأحرز كين هدفًا رائعًا في شباك يوفنتوس، من منتصف الملعب، منح به توتنهام الفوز في الوقت القاتل، بنتيجة (3-2)، في تحضيرات الفريقين لبداية الموسم الجديد. ويستعد توتنهام لمواجهة مانشستر يونايتد، الخميس المقبل، في ثاني مباريات الفريق بالكأس الدولية للأبطال، فيما سيلتقي يوفنتوس بغريمه إنتر ميلان يوم الأربعاء.
أحمد-ياسر-ريان -الجونة

ياسر ريان: عودة نجلي للأهلي بيد الإدارة

أكد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، ووالد أحمد ريان مهاجم القلعة الحمراء المعار لصفوف الجونة، أن نجله لم يتعمد إثارة أزمة مع لاعبي نادي الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد. وقال ياسر ريان خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة تايم سبورت الفضائية: "لاعبو الجونة تعودوا على الفوز وعدم الخسارة، ولعبوا أمام فرق الدوري جميعها بنفس الأداء، وليس أمام الزمالك فقط، والضغط في المباراة كان على لاعبي الزمالك لأنه يُنافس على بطولة الدوري، والجونة ساهم في إهداء الدوري للأهلي، ومباراته أمام المقاولون العرب مصيرية لأنها ستحسم الدوري له".
المقاولون-العرب

المقاولون: ما يتردد عن تساهلنا أمام الأهلي «عيب»

قال محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، إن ما يتردد بشأن تساهل فريقه ضد الأهلي ليتوج الأخير بالدوري الممتاز «عيب» أن يلتصق بأندية كبيرة مثلهم، مشددا على أن الفريق سيخوض المواجهة بكل جدية للفوز فقط. وأضاف محمد عادل، للبرنامج الإذاعي ملعب 9090، قائلا: "الأهلي والمقاولون والزمالك أندية كبيرة، وما يقال بشأن التفويت عيب أن يلتصق بهم، ونسعى بالطبع للفوز بالمباراة والنتيجة في علم الغيب، ومن يريد التتويج بالدوري عليه أن يفوز بأقدام لاعبيه".
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دييجو-سيميوني (1)

سيميوني يكشف عن موقفه من تدريب الأرجنتين

أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، أنه تحدث مع أنطوان جريزمان، الذي انتقل هذا الصيف من الأتلتي إلى برشلونة، مشيرا إلى أنه "ممتن" لما قدمه المهاجم الفرنسي خلال وجوده بين صفوف الروخيبلانكوس خلال السنوات الـ5 الماضية. وقال سيميوني: "أقدر كثيرا ما قدمه جريزمان على مدار 5 سنوات معنا. إنها لحظة مهمة في مسيرته، إذ انتقل إلى فريق استثنائي مثل برشلونة، وتحدثت معه كثيرا وممتن لكل من كانوا معنا، إنني أحبه كثيرا وتربطني به وبأسرته علاقة عظيمة. لقد انتقل لفريق كبير وإذا حافظ على نفس مستواه الذي وضعه بين أفضل اللاعبين، سيقدم موسما رائعا".
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جريزمان: لا حاجة للاعتذار وهذا هو هدفي

يرى لاعب برشلونة الجديد أنطوان جريزمان، أنه لم يرتكب أي خطأ يستحق الاعتذار لجماهير البارسا، وذلك على الرغم من ظهوره في فيلم وثائقي العام الماضي، أعلن من خلاله استمراره مع أتلتيكو مدريد ورفضه الانتقال إلى العملاق الكتالوني، وعن هذا الأمر قال الفرنسي: "بالنظر إلى الفيلم الوثائقي، إذا كان يتوجب عليَّ الاعتذار، فسأفعل ذلك على أرض الملعب، فهذا هو المكان الذي أجيد التحدث فيه"، وحصل جريزمان على الرقم 17 في المؤتمر الخاص بتقديمه أمس، والذي حرص خلاله على توجيه الشكر لكل من عمل معهم في السابق.
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جريزمان يعرب عن استيائه من سلوك أتلتيكو مدريد

أعرب سيفان كاريان، محامي أنطوان جريزمان، عن شعور النجم الفرنسي بالإحباط من سلوك أتلتيكو مدريد بعدما انتقل إلى صفوف برشلونة يوم الجمعة الماضي، ففي الوقت الذي انخفضت فيه قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان مع الروخيبلانكوس من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو يوم 1 يوليو الجارى، يرى أتلتيكو مدريد أن برشلونة توصل لاتفاق مع جريزمان لضمه قبل ذلك الموعد، ومن ثم يتوجب على العملاق الكتالوني دفع 200 مليون يورو وليس 120 مليون يورو، وهو البيان الذي أثار دهشة كاريان، بحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية.
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مكاسب وخسائر برشلونة من صفقة جريزمان

أنطوان جريزمان برشلوني، أخيرا انتهت التكهنات بشأن مستقبل اللاعب الفرنسي وانضمامه إلى برشلونة، تلك التكهنات التي استمرت لقرابة العام، وشهدت الكثير من الأحداث المثيرة، الآن بات جريزمان لاعبا في صفوف البارسا، ولكن هل هي صفقة رابحة أم لا؟ هذا هو السؤال الذي حاولت صحيفة "ماركا" الإسبانية تحليله، وكانت البداية من انقسام غرف خلع الملابس، حيث تغير مؤخرا سلوك نجم الفريق ليونيل ميسي، الذي بدأ الإشادة في السابق بإمكانية التعاقد مع جريزمان إلى أن وصل إلى رفض التعليق، وهو نفس الأمر الذي حدث مع المهاجم لويس سواريز، فهناك انقسام بين اللاعبين حول الصفقة.
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