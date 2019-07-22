بعد حريقه في يونيو.. السيسي يوجه بتطوير سوق العتبة

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م

حريق العتبة - صورة أرشيفية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين، اجتماعات بشأن العمل على تطوير سوق خضار العتبة بحي الموسكي، وصرح بأن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب الحريق الذي وقع في سوق العتبة، يونيو الماضي، بأن يتم تطويره والعمل على إعادة الوجه الحضاري للمنطقة العريقة، مطالبا بضرورة العمل على عودة الشكل الخارجي التاريخي للسوق مثلما كان، والحفاظ على البوابات التراثية الموجودة به، وتزويده بالاحتياطات اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وحضر الاجتماع الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ، المهندس علاء عبد الفتاح رئيس هيئة التخطيط العمراني، وعدد من المسئولين.وأجرى مدبولي اتصالا بوزير الأوقاف، إذ إن هيئة الأوقاف الجهة المالكة، وشرح له موقف السوق الحالي، وضرورة