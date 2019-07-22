بعد حريقه في يونيو.. السيسي يوجه بتطوير سوق العتبة
٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م
حريق العتبة - صورة أرشيفية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين، اجتماعات بشأن العمل على تطوير سوق خضار العتبة بحي الموسكي، وصرح بأن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب الحريق الذي وقع في سوق العتبة، يونيو الماضي، بأن يتم تطويره والعمل على إعادة الوجه الحضاري للمنطقة العريقة، مطالبا بضرورة العمل على عودة الشكل الخارجي التاريخي للسوق مثلما كان، والحفاظ على البوابات التراثية الموجودة به، وتزويده بالاحتياطات اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وحضر الاجتماع الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ، المهندس علاء عبد الفتاح رئيس هيئة التخطيط العمراني، وعدد من المسئولين.وأجرى مدبولي اتصالا بوزير الأوقاف، إذ إن هيئة الأوقاف الجهة المالكة، وشرح له موقف السوق الحالي، وضرورة
وحضر الاجتماع الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ، المهندس علاء عبد الفتاح رئيس هيئة التخطيط العمراني، وعدد من المسئولين.
وأجرى مدبولي اتصالا بوزير الأوقاف، إذ إن هيئة الأوقاف الجهة المالكة، وشرح له موقف السوق الحالي، وضرورة إخلائه، والتعامل مع شاغليه، نظرا لخطورة الوضع الحالي للسوق، مع ضرورة البدء في تطوير السوق، وعودته لوجهه الحضاري.
وعرض محافظ القاهرة تقريرا حول مقترحات إعادة بناء وتطوير سوق خضار العتبة بحي الموسكي، في ضوء الخسائر التي نجمت عن حريق السوق يونيو الماضي، مشيرا إلى أن لجنة مشتركة من المحافظة وهيئة الأوقاف، تفقدت موقع السوق وعاينته، وتم حصر 460 محلا تجاريا موجودة بالسوق، تأثر منها جراء الحريق 180 محلا تجاريا.