ماني يغيب عن مباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م

ساديو ماني

سيغيب النجم السنغالي ساديو ماني عن صفوف ليفربول في مباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي، ويسابق الزمن في الوقت الحالي للحاق بالمباراة الأولى في الدوري في الموسم الجديد أمام نوريتش سيتي، وعانى ماني من صيف مزدحم بالمباريات، بعد أن وصل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية التي احتنضتها مصر قبل الخسارة أمام الجزائر بهدف نظيف يوم الجمعة الماضي، وعلى الرغم من استمرار الثلاثي روبرتو فيرمينو ومحمد صلام وأليسون في فترة العطلة الخاصة بهم، إلا أن ماني خاض عدد مباريات أكثر منهم جميعًا.

وأكد المدرب الألماني يورجين كلوب على أن ماني لن يعود إلى التدريبات حتى يوم 5 أغسطس المقبل، وبالتالي لن يشارك في مباراة الدرع الخيرية، وستحوم الشكوك حول لحاقه بأول مباراة في الموسم أمام نوريتش يوم 9 أغسطس المقبل. وقال كلوب للموقع الرسمي لليفربول: "ماني في حالة فنية جيدة، واحتفل رفقة زملائه في السنغال،

وأكد المدرب الألماني يورجين كلوب على أن ماني لن يعود إلى التدريبات حتى يوم 5 أغسطس المقبل، وبالتالي لن يشارك في مباراة الدرع الخيرية، وستحوم الشكوك حول لحاقه بأول مباراة في الموسم أمام نوريتش يوم 9 أغسطس المقبل.



وقال كلوب للموقع الرسمي لليفربول: "ماني في حالة فنية جيدة، واحتفل رفقة زملائه في السنغال، وأنا سعيد لإظهاره احتراما كبيرا للمسابقة، وأنه يرى المركز الثاني في البطولة بمثابة النجاح".



وتابع: "ماني يتواجد حاليًا في فترة إجازة، وسيعود إلينا يوم 5 أغسطس المقبل عقب مباراة مانشستر سيتي، وحينها سيكون أمامه 4 أيام قبل مباراة نوريتش سيتي و10 أيام قبل مباراة تشيلسي في السوبر الأوروبي من أجل الاستعداد لهما".