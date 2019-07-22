رياضة

ماني يغيب عن مباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م
ساديو ماني
ساديو ماني
سيغيب النجم السنغالي ساديو ماني عن صفوف ليفربول في مباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي، ويسابق الزمن في الوقت الحالي للحاق بالمباراة الأولى في الدوري في الموسم الجديد أمام نوريتش سيتي، وعانى ماني من صيف مزدحم بالمباريات، بعد أن وصل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية التي احتنضتها مصر قبل الخسارة أمام الجزائر بهدف نظيف يوم الجمعة الماضي، وعلى الرغم من استمرار الثلاثي روبرتو فيرمينو ومحمد صلام وأليسون في فترة العطلة الخاصة بهم، إلا أن ماني خاض عدد مباريات أكثر منهم جميعًا.
وأكد المدرب الألماني يورجين كلوب على أن ماني لن يعود إلى التدريبات حتى يوم 5 أغسطس المقبل، وبالتالي لن يشارك في مباراة الدرع الخيرية، وستحوم الشكوك حول لحاقه بأول مباراة في الموسم أمام نوريتش يوم 9 أغسطس المقبل. وقال كلوب للموقع الرسمي لليفربول: "ماني في حالة فنية جيدة، واحتفل رفقة زملائه في السنغال،
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هاري- كين‎

هاري كين يتغنى بهدفه في مرمى يوفنتوس

قال الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، إن الهدف الذي أحرزه في شباك يوفنتوس الإيطالي، أمس الأحد، ببطولة الكأس الدولية للأبطال، هو أحد أفضل الأهداف التي سجلها خلال مسيرته الكروية. وأحرز كين هدفًا رائعًا في شباك يوفنتوس، من منتصف الملعب، منح به توتنهام الفوز في الوقت القاتل، بنتيجة (3-2)، في تحضيرات الفريقين لبداية الموسم الجديد. ويستعد توتنهام لمواجهة مانشستر يونايتد، الخميس المقبل، في ثاني مباريات الفريق بالكأس الدولية للأبطال، فيما سيلتقي يوفنتوس بغريمه إنتر ميلان يوم الأربعاء.
أحمد-ياسر-ريان -الجونة

ياسر ريان: عودة نجلي للأهلي بيد الإدارة

أكد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، ووالد أحمد ريان مهاجم القلعة الحمراء المعار لصفوف الجونة، أن نجله لم يتعمد إثارة أزمة مع لاعبي نادي الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد. وقال ياسر ريان خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة تايم سبورت الفضائية: "لاعبو الجونة تعودوا على الفوز وعدم الخسارة، ولعبوا أمام فرق الدوري جميعها بنفس الأداء، وليس أمام الزمالك فقط، والضغط في المباراة كان على لاعبي الزمالك لأنه يُنافس على بطولة الدوري، والجونة ساهم في إهداء الدوري للأهلي، ومباراته أمام المقاولون العرب مصيرية لأنها ستحسم الدوري له".
المقاولون-العرب

المقاولون: ما يتردد عن تساهلنا أمام الأهلي «عيب»

قال محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، إن ما يتردد بشأن تساهل فريقه ضد الأهلي ليتوج الأخير بالدوري الممتاز «عيب» أن يلتصق بأندية كبيرة مثلهم، مشددا على أن الفريق سيخوض المواجهة بكل جدية للفوز فقط. وأضاف محمد عادل، للبرنامج الإذاعي ملعب 9090، قائلا: "الأهلي والمقاولون والزمالك أندية كبيرة، وما يقال بشأن التفويت عيب أن يلتصق بهم، ونسعى بالطبع للفوز بالمباراة والنتيجة في علم الغيب، ومن يريد التتويج بالدوري عليه أن يفوز بأقدام لاعبيه".
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محمد-أبو-تريكة (2)

قبل اختيار أفضل لاعب أفريقي..رسالة من أبوتريكة للكاف

ناشد محمد أبوتريكة نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي الأسبق، أثناء تواجده في الاستوديو التحليلي لمباراة الجزائر والسنغال في نهائي كان 2019، اللجنة المشرفة على اختيار أفضل لاعب في افريقيا لهذا العام بضرورة التريث وعدم الاستعجال بدء التصويت على افضل لاعب في القارة هذا العام لبعض الوقت، موضحاً أن وضع الجائزة هذا العام مختلف تماماً، لأن المنافسة على أشدها بين ثلاثة لاعبين هم محمد صلاح نجم المنتخب الوطني المحترف في ليفربول وزميله السنغالي ساديو ماني، والنجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.
محمد-صلاح

عمرو أديب: الجمهور نزع من صلاح لقب فخر العرب

فتح الإعلامي عمرو أديب النار على بعض الجماهير، التي هاجمت محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، خلال الساعات الماضية، بعد وصول الجزائر بقيادة رياض محرز نجم مانشستر سيتي، والسنغال بقيادة ساديو ماني نجم الريدز، إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية. وكتب عمرو أديب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل تويتر: "بعض الجمهور غدار وقليل الأصل قرر يبيع صلاح في ثوانى، وأن ينزع منه لقب فخر العرب، ناس حقيقى مالهاش أمان، من كام يوم كان ابن مصر وأمل مصر.. الجمهور المحترم يقف جنب ابنه في الحلوة والمرة، مش يوم أه ويوم لا.. فعلا قمة الهبل والتوحش".
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صلاح يتصدر قائمة المراهنات للفوز بالحذاء الذهبي

يعد الفوز بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الإنجليزي، من أبرز الأسواق العالمية في كرة القدم التي يتم التراهن عليها قبل بداية كل موسم، وبعد فوز الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج بالحذاء الذهبي الموسم الماضي بتسجيل الثلاثي 22 هدفًا، يتصدر صلاح حاليًا قائمة المراهنات للفوز بالحذاء الذهبي للموسم الثالث على التوالي، خاصة أنه من المنتظر منافسة ليفربول بقوة على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، بعد خسارة سباق اللقب الموسم المنقضي بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، حسب موقع "جول" في نسخته العالمية.
محمد-صلاح (1)

أصغر لاعب في البريميرليج يهدد عرش صلاح في ليفربول

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مسئولي نادي ليفربول الإنجليزي يرغبون في التعاقد مع هارفي إيليوت لاعب فريق فولهام الإنجليزي الذي هبط معهم لدوري "الشامبيون شيب" الموسم الماضي، في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث أوضحت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن إيليوت علـى رادار نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد معه ليصبح لاعبًا في صفوف فريق الريدز الموسم المقبل، حيث يعد لاعب فولهام أصغر لاعب شارك في مسابقة الدوري الإنجليزي مع فريقه الذي يشارك في مسابقة "الشامبيون شيب" في الموسم الجديد.
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