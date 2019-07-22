الأتوبيس اصطدم بـ«كارو» فقتل سائق موتوسيكل في شبين

تحرير:التحرير ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م

حادث تصادم بالمنوفية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون في حادث تصادم أتوبيس تابع لشركة توشيبا العربي يقل عمالا، مع عربة كارو وسيارة أجرة وموتوسيكل، اليوم الإثنين، أمام قرية دهب بطريق (قويسنا- شبين الكوم). تلقى اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق شبين الكوم- قويسنا أمام قرية دهب؛ بسبب اعتراض سيارة كارو الطريق أمام أتوبيس لنقل العمال، ما أسفر عن انقلاب الأتوبيس، وتصادمه بعد انقلابه بدراجة نارية كانت تمر بجواره، ما أدى إلى مصرع قائدها، وسيارة أجرة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أنه في أثناء سير الأتوبيس على الطريق اعترضته عربة كارو، ما أسفر عن انقلاب الأتوبيس في أثناء محاولته تفادي العربة، واصطدم بدراجة نارية، لقي قائدها مصرعه، كما اصطدمت بسيارة أجرة على الطريق أيضًا. وعلى الفور تم نقل جميع المصابين والوفيات