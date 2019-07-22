رعب وصراخ| حكاية «الجثة الطائرة» في الحي الراقي ليلا
تحرير:محمد الشاملي
٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م
سقوط من علو - تعبيرية
لم تدرِ سيدة خمسينية تعمل في مجال العقارات أن موافقتها على حضور جلسة نقاش مع محام تربطهما علاقة عمل منذ فترة ليست بالقصيرة، ستكون سببا رئيسيا في كتابة الفصل الأخير من حياتها، بعدما أجبرها المحامي على توقيع إيصالات أمانة بالقوة واحتجزها داخل غرفة بمكتبه الكائن في منطقة الدقي وسط محافظة الجيزة، وذلك بمساعدة صديق له، ما اضطرها إلى محاولة الهرب عبر شرفة الغرفة، لكن اختلّ توازنها وسقطت من الطابق الخامس، لتلقى حتفها في الحال متأثرةً بإصابتها بكسور متفرقة بالجسم، وسط رعب الأهالي.
مأساة السمسارة تعود إلى بلاغ تلقاه مساعد مدير أمن الجيزة لفرقة الوسط بسقوط سيدة من علو بدائرة قسم الدقي.
انتقل العقيد محمد الطويل مأمور قسم الدقي، إلى محل البلاغ وفرضت القوات طوقا أمنيا بمحيط الجثة، وكشفت المعاينة عن أنها لسمسارة عقارات تبلغ من العمر 50 سنة.
تحريات المباحث توصلت إلى أن السمسارة حضرت
مأساة السمسارة تعود إلى بلاغ تلقاه مساعد مدير أمن الجيزة لفرقة الوسط بسقوط سيدة من علو بدائرة قسم الدقي.
انتقل العقيد محمد الطويل مأمور قسم الدقي، إلى محل البلاغ وفرضت القوات طوقا أمنيا بمحيط الجثة، وكشفت المعاينة عن أنها لسمسارة عقارات تبلغ من العمر 50 سنة.
تحريات المباحث توصلت إلى أن السمسارة حضرت مساء أمس الأحد إلى مكتب محامٍ بالعقار محل الواقعة، وأنه بعد مرور وقت قصير استدعى المحامي حارس العقار لإحضار "بصامة" وأجبر المتوفاة على توقيع إيصالات أمانة ثم احتجزها داخل الغرفة بمساعدة صديقه بسبب خلاف مالي بقيمة 40 ألف جنيه.
حسب التحريات، حاولت السمسارة الهرب عبر شرفة الغرفة، لكن اختل توازنها وسقطت جثة هامدة.
وتمكن المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي، ومعاونه الرائد حسام العباسي، من ضبط المحامي وصديقه وحارس العقار.