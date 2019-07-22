جريمة

رعب وصراخ| حكاية «الجثة الطائرة» في الحي الراقي ليلا

تحرير:محمد الشاملي ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م
سقوط من علو - تعبيرية
سقوط من علو - تعبيرية
لم تدرِ سيدة خمسينية تعمل في مجال العقارات أن موافقتها على حضور جلسة نقاش مع محام تربطهما علاقة عمل منذ فترة ليست بالقصيرة، ستكون سببا رئيسيا في كتابة الفصل الأخير من حياتها، بعدما أجبرها المحامي على توقيع إيصالات أمانة بالقوة واحتجزها داخل غرفة بمكتبه الكائن في منطقة الدقي وسط محافظة الجيزة، وذلك بمساعدة صديق له، ما اضطرها إلى محاولة الهرب عبر شرفة الغرفة، لكن اختلّ توازنها وسقطت من الطابق الخامس، لتلقى حتفها في الحال متأثرةً بإصابتها بكسور متفرقة بالجسم، وسط رعب الأهالي.
مأساة السمسارة تعود إلى بلاغ تلقاه مساعد مدير أمن الجيزة لفرقة الوسط بسقوط سيدة من علو بدائرة قسم الدقي. انتقل العقيد محمد الطويل مأمور قسم الدقي، إلى محل البلاغ وفرضت القوات طوقا أمنيا بمحيط الجثة، وكشفت المعاينة عن أنها لسمسارة عقارات تبلغ من العمر 50 سنة. تحريات المباحث توصلت إلى أن السمسارة حضرت
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طعنات-سكين-جريمة

بائعة مناديل آخر ضحاياه.. قصة نهاية «خٌط الموسكي»

مجرم بالفطرة إذ تربى على الجريمة منذ نعومة أظافره، اتخذ من السرقات سبيلا لكسب قوته ولما اشتد عوده بدأ في سرقة التجار والمارة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، رصع سجله بعشرات الجرائم بلغ ما حوته محاضر الشرطة الرسمية منها نحو 53 جريمة متنوعة، بخلاف تلك التي يبلغ عنها ضحاياه، حتى لقبه البعض بـ "خط الموسكي" ذلك الحي التجاري والتاريخي الشهير بمنطقة الحسين، حيث يقيم ويمارس نشاطه الإجرامي كل صباح، آخر مصائبه كانت طعنة نافذة في بطن سيدة تعمل بائعة مناديل ترقد بسببها بين الحياة والموت في المستشفى.
القبض-على-متهم

حبس 6 أشخاص ضُبطوا بـ112 «فرش حشيش» في الشرقية

أصدرت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الاثنين، قرارًا بحبس ستة أشخاص لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بحيازة كمية كبيرة من جوهر «الحشيش» المُخدر، بقصد الاتجار فيها، حيث ضًبط المتهمون في كمين أمني حال استقلالهم أتوبيس رحلات بدائرة مركز شرطة منيا القمح، فيما بلغت حصيلة المضبوطات 112 «فرش حشيش»، كان المتهمون يستعدون لترويجها على عملائهم.
سحب-اموال-من ماكينة-صرف

كنت مفلس.. طالب جامعى يثقب ماكينة صرف لسرقتها

فشل في الحصول على أموال فى الوقت الذى هيأ له الشيطان إمكانية أن يتحصل عليها بسهولة، فماكينات الصرف الآلى تنتشر فى كل مكان، لمعت عيناه كلما رأى ماكينة وطرح عقله تساؤلاً.. فلماذا لا تكون الأموال التى بداخلها بحوزته، فقرر الطالب الجامعي، صاحب الـ 26 عامًا سرقتها فاستخدم أداة لحام قاصداً إحدى الماكينات بدائرة قسم شرطة أول الرمل بشرق الإسكندرية، وأحدث ثقبا صغير بالمكان الخاص بإدخال كارت الإئتمان بالماكينة، لكنه لم يستطع أن يتحصل على أي أموال بل وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه بعد تلقى قسم شرطة أول الرمل بلاغا بالواقعة.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (6)

الأتوبيس اصطدم بـ«كارو» فقتل سائق موتوسيكل في شبين

لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون في حادث تصادم أتوبيس تابع لشركة توشيبا العربي يقل عمالا، مع عربة كارو وسيارة أجرة وموتوسيكل، اليوم الإثنين، أمام قرية دهب بطريق (قويسنا- شبين الكوم). تلقى اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق شبين الكوم- قويسنا أمام قرية دهب؛ بسبب اعتراض سيارة كارو الطريق أمام أتوبيس لنقل العمال، ما أسفر عن انقلاب الأتوبيس، وتصادمه بعد انقلابه بدراجة نارية كانت تمر بجواره، ما أدى إلى مصرع قائدها، وسيارة أجرة.
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زواج-القاصرات

إخلاء سبيل مشروط لوالدي طفلة حاولا تزويجها بالشرقية

أصدرت نيابة الحسينية العامة، برئاسة المستشار محمد جاد، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الجمعة، قرارًا بإخلاء سبيل أبوين على ذمة التحقيقات، مع أخذ تعهد عليهما بعدم زواج طفلتهما، البالغة خمسة عشر عامًا، إلا بعد بلوغها السن القانونية للزواج؛ وذلك على خلفية ورود بلاغ رسمي بإخراجهما الطفلة من نهاية المرحلة الإعدادية بالدراسة لأجل تزويجها بدلًا من استكمال تعليمها أو طفولتها، إذ كان مُقررًا أن يتم عقد القران والزفاف بعد غدٍ الأحد.
زواج- القاصرات

أبوان يخرجان طفلتهما من الإعدادية لتزويجها بالشرقية

«زواج القاصرات»، عبارة باتت عنوانا لسجل حافل بإهانات الأطفال والتعدي على سنواتهم الأولى في الحياة، وبدلا من أن يمرحوا ويتعلموا، تقوم الأسرة بالزج بهم في غياهب الزواج وتحمُّل المسؤولية، لتكون المحصلة أطفالا ينجبون أطفالا، وما حدث بمحافظة الشرقية ليس ببعيد عن تلك المآسي، حيث أبلغ أحد الأهالي بمدينة صان الحجر الواقعة بأقصى شمال المحافظة، عن «جريمة» تتعلق بقيام أبوين بإخراج ابنتهما الطفلة التي بالكاد أتمّت ربيعها الخامس عشر، من نهاية المرحلة الإعدادية بالدراسة؛ لأجل تزويجها بدلا من استكمال تعليمها أو طفولتها.
سجن

تجديد حبس شقيقين في قتل محام وإصابة آخر بشبرا الخيمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة اليوم الثلاثاء، تجديد حبس شقيقين بتهمة قتل محامٍ وإصابة آخر أثناء محاولتهما ضبطهما لقيامهما بسرقة مكتب الثاني فقام المتهمان بإطلاق نيران عليهما، مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى 15 يوما على ذمة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، بوفاة وإصابة محاميين بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.
محامين-شبرا-القتيل-وصاحبه (3)

كنا بنخوفه.. اعترافات المتهمين بقتل محامي شبرا

أمرت نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة، اليوم الإثنين، بحبس المتهمين بقتل محام وإصابة آخر إثر قيامهما بمحاولة ضبطهما لقيامهما بسرقة مكتب الثانى، 4 أيام على ذمة التحقيقات. واعترف المتهمان بالتفاصيل الكاملة للجريمة أمام مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة، حيث أكدا أنهما أطلقا النار على المجني عليهما بقصد إرهابهما للاستيلاء على سيارة أحدهما بعد سرقة مكتب المصاب ولم يجدا به سوى 500 جنيه فقط وشاشات تليفزيون، ولكن الصدفة لعبت دورها فى تقابل المجني عليهما بالمنطقة عقب واقعة السرقة.
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