رعب وصراخ| حكاية «الجثة الطائرة» في الحي الراقي ليلا

تحرير:محمد الشاملي ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م

سقوط من علو - تعبيرية

لم تدرِ سيدة خمسينية تعمل في مجال العقارات أن موافقتها على حضور جلسة نقاش مع محام تربطهما علاقة عمل منذ فترة ليست بالقصيرة، ستكون سببا رئيسيا في كتابة الفصل الأخير من حياتها، بعدما أجبرها المحامي على توقيع إيصالات أمانة بالقوة واحتجزها داخل غرفة بمكتبه الكائن في منطقة الدقي وسط محافظة الجيزة، وذلك بمساعدة صديق له، ما اضطرها إلى محاولة الهرب عبر شرفة الغرفة، لكن اختلّ توازنها وسقطت من الطابق الخامس، لتلقى حتفها في الحال متأثرةً بإصابتها بكسور متفرقة بالجسم، وسط رعب الأهالي.

مأساة السمسارة تعود إلى بلاغ تلقاه مساعد مدير أمن الجيزة لفرقة الوسط بسقوط سيدة من علو بدائرة قسم الدقي. انتقل العقيد محمد الطويل مأمور قسم الدقي، إلى محل البلاغ وفرضت القوات طوقا أمنيا بمحيط الجثة، وكشفت المعاينة عن أنها لسمسارة عقارات تبلغ من العمر 50 سنة. تحريات المباحث توصلت إلى أن السمسارة حضرت