المقاولون: ما يتردد عن تساهلنا أمام الأهلي «عيب»

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م

المقاولون العرب - الأهلي

قال محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، إن ما يتردد بشأن تساهل فريقه ضد الأهلي ليتوج الأخير بالدوري الممتاز «عيب» أن يلتصق بأندية كبيرة مثلهم، مشددا على أن الفريق سيخوض المواجهة بكل جدية للفوز فقط. وأضاف محمد عادل، للبرنامج الإذاعي ملعب 9090، قائلا: "الأهلي والمقاولون والزمالك أندية كبيرة، وما يقال بشأن التفويت عيب أن يلتصق بهم، ونسعى بالطبع للفوز بالمباراة والنتيجة في علم الغيب، ومن يريد التتويج بالدوري عليه أن يفوز بأقدام لاعبيه".

وتابع المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب: "الأندية الأخرى تعتبر الفوز على الأهلي والزمالك بطولة تضاف إلى تاريخها، كما أن هذه اللقاءات تعتبر فرصة للاعبين لإثبات قدراتهم لذا سنلعب بكل جدية". وأوضح محمد عادل، إن التفاوض مع الأهلي لبيع المهاجم الشاب طاهر محمد طاهر توقف منذ فترة، قائلآ: "الأهلي أبدى

وتابع المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب: "الأندية الأخرى تعتبر الفوز على الأهلي والزمالك بطولة تضاف إلى تاريخها، كما أن هذه اللقاءات تعتبر فرصة للاعبين لإثبات قدراتهم لذا سنلعب بكل جدية".



وأوضح محمد عادل، إن التفاوض مع الأهلي لبيع المهاجم الشاب طاهر محمد طاهر توقف منذ فترة، قائلآ: "الأهلي أبدى رغبة في شراء طاهر، لكن المفاوضات توقفت منذ فترة، والشركة الإنجليزية التي تقوم بتسويق طاهر محمد في الأندية الأوروبية اشترطت وضع بعض البنود في التعاقد".



وواصل المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب: "إدارة الأهلي لم تقبل أن يفرض عليها أي شروط في الصفقة، لتتوقف المفاوضات، لذا قمنا بتمديد تعاقد اللاعب الشاب ثلاث سنوات إضافية دون وضع أي شروط جزائية في العقد الجديد".

