كنت مفلس.. طالب جامعى يثقب ماكينة صرف لسرقتها

تحرير:محمد مجلي ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م

صورة أرشيفية

فشل في الحصول على أموال فى الوقت الذى هيأ له الشيطان إمكانية أن يتحصل عليها بسهولة، فماكينات الصرف الآلى تنتشر فى كل مكان، لمعت عيناه كلما رأى ماكينة وطرح عقله تساؤلاً.. فلماذا لا تكون الأموال التى بداخلها بحوزته، فقرر الطالب الجامعي، صاحب الـ 26 عامًا سرقتها فاستخدم أداة لحام قاصداً إحدى الماكينات بدائرة قسم شرطة أول الرمل بشرق الإسكندرية، وأحدث ثقبا صغير بالمكان الخاص بإدخال كارت الإئتمان بالماكينة، لكنه لم يستطع أن يتحصل على أي أموال بل وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه بعد تلقى قسم شرطة أول الرمل بلاغا بالواقعة.

بالانتقال والفحص ومراجعة كاميرات المراقبة تبين قيام أحد الأشخاص يرتدي "كمامة" بالعبث بالماكينة باستخدام آداة "لحام" دون الوصول للمبالغ المالية بداخلها. تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية وأسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه طالب جامعى،