جريمة

كنت مفلس.. طالب جامعى يثقب ماكينة صرف لسرقتها

تحرير:محمد مجلي ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فشل في الحصول على أموال فى الوقت الذى هيأ له الشيطان إمكانية أن يتحصل عليها بسهولة، فماكينات الصرف الآلى تنتشر فى كل مكان، لمعت عيناه كلما رأى ماكينة وطرح عقله تساؤلاً.. فلماذا لا تكون الأموال التى بداخلها بحوزته، فقرر الطالب الجامعي، صاحب الـ 26 عامًا سرقتها فاستخدم أداة لحام قاصداً إحدى الماكينات بدائرة قسم شرطة أول الرمل بشرق الإسكندرية، وأحدث ثقبا صغير بالمكان الخاص بإدخال كارت الإئتمان بالماكينة، لكنه لم يستطع أن يتحصل على أي أموال بل وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه بعد تلقى قسم شرطة أول الرمل بلاغا بالواقعة.
بالانتقال والفحص ومراجعة كاميرات المراقبة تبين قيام أحد الأشخاص يرتدي "كمامة" بالعبث بالماكينة باستخدام آداة "لحام" دون الوصول للمبالغ المالية بداخلها. تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية وأسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه طالب جامعى،
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طعنات-سكين-جريمة

بائعة مناديل آخر ضحاياه.. قصة نهاية «خٌط الموسكي»

مجرم بالفطرة إذ تربى على الجريمة منذ نعومة أظافره، اتخذ من السرقات سبيلا لكسب قوته ولما اشتد عوده بدأ في سرقة التجار والمارة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، رصع سجله بعشرات الجرائم بلغ ما حوته محاضر الشرطة الرسمية منها نحو 53 جريمة متنوعة، بخلاف تلك التي يبلغ عنها ضحاياه، حتى لقبه البعض بـ "خط الموسكي" ذلك الحي التجاري والتاريخي الشهير بمنطقة الحسين، حيث يقيم ويمارس نشاطه الإجرامي كل صباح، آخر مصائبه كانت طعنة نافذة في بطن سيدة تعمل بائعة مناديل ترقد بسببها بين الحياة والموت في المستشفى.
القبض-على-متهم

حبس 6 أشخاص ضُبطوا بـ112 «فرش حشيش» في الشرقية

أصدرت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الاثنين، قرارًا بحبس ستة أشخاص لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بحيازة كمية كبيرة من جوهر «الحشيش» المُخدر، بقصد الاتجار فيها، حيث ضًبط المتهمون في كمين أمني حال استقلالهم أتوبيس رحلات بدائرة مركز شرطة منيا القمح، فيما بلغت حصيلة المضبوطات 112 «فرش حشيش»، كان المتهمون يستعدون لترويجها على عملائهم.
انتحار

رعب وصراخ| حكاية «الجثة الطائرة» في الحي الراقي ليلا

لم تدرِ سيدة خمسينية تعمل في مجال العقارات أن موافقتها على حضور جلسة نقاش مع محام تربطهما علاقة عمل منذ فترة ليست بالقصيرة، ستكون سببا رئيسيا في كتابة الفصل الأخير من حياتها، بعدما أجبرها المحامي على توقيع إيصالات أمانة بالقوة واحتجزها داخل غرفة بمكتبه الكائن في منطقة الدقي وسط محافظة الجيزة، وذلك بمساعدة صديق له، ما اضطرها إلى محاولة الهرب عبر شرفة الغرفة، لكن اختلّ توازنها وسقطت من الطابق الخامس، لتلقى حتفها في الحال متأثرةً بإصابتها بكسور متفرقة بالجسم، وسط رعب الأهالي.
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الأتوبيس اصطدم بـ«كارو» فقتل سائق موتوسيكل في شبين

لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون في حادث تصادم أتوبيس تابع لشركة توشيبا العربي يقل عمالا، مع عربة كارو وسيارة أجرة وموتوسيكل، اليوم الإثنين، أمام قرية دهب بطريق (قويسنا- شبين الكوم). تلقى اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق شبين الكوم- قويسنا أمام قرية دهب؛ بسبب اعتراض سيارة كارو الطريق أمام أتوبيس لنقل العمال، ما أسفر عن انقلاب الأتوبيس، وتصادمه بعد انقلابه بدراجة نارية كانت تمر بجواره، ما أدى إلى مصرع قائدها، وسيارة أجرة.
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محامين-شبرا-القتيل-وصاحبه (3)

رصاصة في القلب.. تفاصيل إعدام محامي شبرا في الشارع

«كان من أجدع الشخصيات وملتزم أخلاقيا ودينيا وعمره ما تأخر على حد لدرجة إنه مات فى موضوع مش بتاعه بعد ما صديقه استغاث به لتعرضه للسرقة فكانت نهايته رصاصة قاتلة في القلب ومات فى ساعتها» بدموع ممزوجة بالحسرة استهل "خالد عبد الظاهر" المحامي، سرد تفاصيل مقتل صديقه محامي شبرا، وإصابة زميله الآخر بطلقة فى الكتف على يد متهمين اثنين من عتاة الإجرام بشبرا الخيمة فى الساعات الأولى من صباح أمس السبت، عقب محاولتهما الإمساك بهم وانتظار شرطة النجدة. وفى السطور التالية نكشف تفاصيل الواقعة واللحظات الأخيرة للمجني عليه.
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إحالة عاطل للجنايات هتك عرض موظفة في عيادة بالمنتزه

قررت نيابة المنتزه أول بشرق الإسكندرية، إحالة عاطل إلى محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت، وذلك لاتهامه بهتك عرض موظفة استقبال بعيادة خاصة وسرقتها. تعود الواقعة في القضية رقم 40729 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول يفيد بقيام شخص بهتك عرض موظفة استقبال داخل عيادة خاصة بدائرة القسم.
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ضبط المتهمين بقتل محامٍ وإصابة زميله في شبرا الخيمة

24 ساعة من أعمال البحث والتحري احتاجها رجال الشرطة للإيقاع بالمتهمين بقتل محامٍ وإصابة آخر بمركز شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، وذلك على أثر قيامهما بضبط بلطجية قاموا بسرقة مكتب أحدهما، فقاموا بإطلاق نيران عليهما، ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيقات، وتوصلت تحريات المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، إلى المتهمين المتورطين في الواقعة، وأمكن ضبط اثنين منهم وملاحقة آخرين، وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.
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مقتل محامٍ وإصابة زميله على أيدي لصوص في شبرا الخيمة

قُتل محامٍ وأصيب آخر، اليوم السبت، على أثر قيامهما بضبط بلطجية قاموا بسرقة مكتب أحدهما، فقاموا بإطلاق نيران عليهما، ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بوفاة وإصابة محاميين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية؛ لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.
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