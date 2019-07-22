جريمة

حبس 6 أشخاص ضُبطوا بـ112 «فرش حشيش» في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصدرت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الاثنين، قرارًا بحبس ستة أشخاص لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بحيازة كمية كبيرة من جوهر «الحشيش» المُخدر، بقصد الاتجار فيها، حيث ضًبط المتهمون في كمين أمني حال استقلالهم أتوبيس رحلات بدائرة مركز شرطة منيا القمح، فيما بلغت حصيلة المضبوطات 112 «فرش حشيش»، كان المتهمون يستعدون لترويجها على عملائهم.
البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بتمكن قوة مُكبرة من رجال مباحث مركز شرطة منيا القمح، بإشراف المقدم أمير وديع، مفتش فرقة أمن العاشر من رمضان، ورئاسة الرائد محمد عليوة، معاون مباحث المركز، والنقيب يوسف البورديني،
اقرأ المزيد
طعنات-سكين-جريمة

بائعة مناديل آخر ضحاياه.. قصة نهاية «خٌط الموسكي»

مجرم بالفطرة إذ تربى على الجريمة منذ نعومة أظافره، اتخذ من السرقات سبيلا لكسب قوته ولما اشتد عوده بدأ في سرقة التجار والمارة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، رصع سجله بعشرات الجرائم بلغ ما حوته محاضر الشرطة الرسمية منها نحو 53 جريمة متنوعة، بخلاف تلك التي يبلغ عنها ضحاياه، حتى لقبه البعض بـ "خط الموسكي" ذلك الحي التجاري والتاريخي الشهير بمنطقة الحسين، حيث يقيم ويمارس نشاطه الإجرامي كل صباح، آخر مصائبه كانت طعنة نافذة في بطن سيدة تعمل بائعة مناديل ترقد بسببها بين الحياة والموت في المستشفى.
سحب-اموال-من ماكينة-صرف

كنت مفلس.. طالب جامعى يثقب ماكينة صرف لسرقتها

فشل في الحصول على أموال فى الوقت الذى هيأ له الشيطان إمكانية أن يتحصل عليها بسهولة، فماكينات الصرف الآلى تنتشر فى كل مكان، لمعت عيناه كلما رأى ماكينة وطرح عقله تساؤلاً.. فلماذا لا تكون الأموال التى بداخلها بحوزته، فقرر الطالب الجامعي، صاحب الـ 26 عامًا سرقتها فاستخدم أداة لحام قاصداً إحدى الماكينات بدائرة قسم شرطة أول الرمل بشرق الإسكندرية، وأحدث ثقبا صغير بالمكان الخاص بإدخال كارت الإئتمان بالماكينة، لكنه لم يستطع أن يتحصل على أي أموال بل وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه بعد تلقى قسم شرطة أول الرمل بلاغا بالواقعة.
انتحار

رعب وصراخ| حكاية «الجثة الطائرة» في الحي الراقي ليلا

لم تدرِ سيدة خمسينية تعمل في مجال العقارات أن موافقتها على حضور جلسة نقاش مع محام تربطهما علاقة عمل منذ فترة ليست بالقصيرة، ستكون سببا رئيسيا في كتابة الفصل الأخير من حياتها، بعدما أجبرها المحامي على توقيع إيصالات أمانة بالقوة واحتجزها داخل غرفة بمكتبه الكائن في منطقة الدقي وسط محافظة الجيزة، وذلك بمساعدة صديق له، ما اضطرها إلى محاولة الهرب عبر شرفة الغرفة، لكن اختلّ توازنها وسقطت من الطابق الخامس، لتلقى حتفها في الحال متأثرةً بإصابتها بكسور متفرقة بالجسم، وسط رعب الأهالي.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (6)

الأتوبيس اصطدم بـ«كارو» فقتل سائق موتوسيكل في شبين

لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون في حادث تصادم أتوبيس تابع لشركة توشيبا العربي يقل عمالا، مع عربة كارو وسيارة أجرة وموتوسيكل، اليوم الإثنين، أمام قرية دهب بطريق (قويسنا- شبين الكوم). تلقى اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق شبين الكوم- قويسنا أمام قرية دهب؛ بسبب اعتراض سيارة كارو الطريق أمام أتوبيس لنقل العمال، ما أسفر عن انقلاب الأتوبيس، وتصادمه بعد انقلابه بدراجة نارية كانت تمر بجواره، ما أدى إلى مصرع قائدها، وسيارة أجرة.
اقرأ المزيد من الأخبار
مخدر-الحشيش

سقوط عاطل بكيلو حشيش في المثلث الذهبى بالقليوبية

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأحد، في ضبط تاجر مخدرات بنطاق مركز شرطة شبين القناطر، قبل ترويج سمومه بين المتعاطين وعملائه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث شبين القناطر، يفيد ضبط المدعو "أشرف. س. ع"، 50 عاما، عاطل، مقيم بالجعافرة، إحدى قرى المثلث الذهبى بشبين القناطر، في أثناء قيادته سيارة، وبحوزته سلاح ناري (بندقية خرطوش) "شوت جن" وطلقتان من ذات العيار، ونحو كيلوجرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي 1390 جنيها، وهاتف محمول.
اقراص-مخدرة

في «كمر البنطلون».. إحباط تهريب 550 قرص مخدر بالمحكمة

تمكن ضباط مباحث تأمين محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، من ضبط "ع. م. ع." عاطل ومسجل خطر، أثناء محاولته تهريب 550 قرصا من مخدر الابترال، مخبأة داخل كمر بنطلونه عقب تفتيشية عبر البوابة الإلكترونية للمحكمة. وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء محمد قنطوش مساعد مدير الأمن، يفيد بتمكن رئيس مباحث مجمع محاكم جنايات الإسكندرية، من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر أقراص الابتريل قبل تهريبها إلى أحد أقاربه داخل حجز المحكمة العمومي.
حشيش

ضبط 12 كيلو حشيش قبل ترويجها في الإسكندرية

"مفيش مخدرات هتعدي" شعار رفعه ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنع محاولات ترويج المواد المخدرة بشوارع عروس البحر الأبيض إذ قامت الإدارة بشن حملة موسعة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات أمن الإسكندرية وقطاع الأمن العام وتمكنوا من ضبط 3 عاطلين الأول بحوزته 45 طربة حشيش تزن 12 كيلو جرامًا، يعتزم توزيعها على زبائنه وعملاءه مستهدفا فئة الشباب والثاني والثالث أحدهما عاطل والثاني مسجل شقي خطر بحيازتهما كميات من مخدر الحشيش بشوراع محافظة الإسكندرية.
حشيش

كواليس حلم مشبوه أنهته مأمورية الفجر في إمبابة

شوارع بدون مخدرات، شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حرصا على حياة الشباب الذين سيشكلون المستقبل فهم وقود الأمة نحو تحقيق غد مشرق تنعم فيه البلاد بظروف اجتماعية ترضي الجميع، توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في هذ الشأن متجددة حاملة قدرا كبيرا من الحزم والصرامة بضرورة التصدي بقوة لمروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية منها "الإستروكس- الفودو- الشادو" لما تمثل من خطورة بالغة على المجتمع وذلك من خلال حملات تفتيشية مكبرة تشمل كافة المحافظات.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org