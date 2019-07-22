حبس 6 أشخاص ضُبطوا بـ112 «فرش حشيش» في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

صورة أرشيفية

أصدرت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الاثنين، قرارًا بحبس ستة أشخاص لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بحيازة كمية كبيرة من جوهر «الحشيش» المُخدر، بقصد الاتجار فيها، حيث ضًبط المتهمون في كمين أمني حال استقلالهم أتوبيس رحلات بدائرة مركز شرطة منيا القمح، فيما بلغت حصيلة المضبوطات 112 «فرش حشيش»، كان المتهمون يستعدون لترويجها على عملائهم.

البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بتمكن قوة مُكبرة من رجال مباحث مركز شرطة منيا القمح، بإشراف المقدم أمير وديع، مفتش فرقة أمن العاشر من رمضان، ورئاسة الرائد محمد عليوة، معاون مباحث المركز، والنقيب يوسف البورديني،