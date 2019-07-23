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لو ليك في الشطة.. جرب هذه الأصناف الحارة

الأطعمة الحارة تحفز من إنتاج مادة السيروتين الذي يساعد على الإحساس بالاسترخاء والسعادة، كما تساعد في التخلص من الإجهاد وتمنح الجسم الطاقة والنشاط.
تحرير:آية أشرف ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
الفلفل الحار
الفلفل الحار
الأطعمة الحارة من الخيارات المفضلة للكثير منا، نحب تناولها لفتح الشهية، والأطعمة الحارة ليست كما يعتقد البعض أنها ضارة للجسم، فهي تحتوي على فيتامين ج، والكثير من العناصر المفيدة للجسم مثل الحديد والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم، كما تحمي من الإصابة بالسرطان وتساعد في تحسين الأنسولين وتقليل الوزن، كما تحسن من الجهاز الهضمي وتساعد في القضاء على البكتيريا الموجودة في المعدة، وبالتالي تساعد في حالات قرحة المعدة والقولون، في السطور التالية نقدم لمحبي الأطعمة الحارة بعض الأصناف التي يمكن تناولها على سفرة الغداء..
صلصة الطماطم الحارة المكونات فلفل حار ثوم بصل مكعب ماجي ملح طريقة التحضير:- - قطعي البصل أجزاء صغيرة، وفي طاسة تيفال ضعي الزيت وشوحي البصل. - ضيفي الثوم والفلفل الحار بعد تقطيعه قطعا صغيرة. - قلبي كافة المكونات حتى التأكد من تجانسها معًا. - ضعي الخليط بعد أن يبرد في الخلاط، ثم ضعيه على النار مرة ثانية
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بيتزا-أكلات-بالجبنة

لو من عشاق الجبنة.. جرب أصنافا لذيذة منها

الجبنة من الأكلات اللذيذة التي نحرص على تناولها سواء على مائدة الإفطار مع البيض والمربي واللبن، أو تدخل في أصناف كثيرة على الغداء ومنها المكرونة بالجبنة والفطير بالجبنة، وحواوشي الجبنة أيضًا، الكثير من السيدات يحاولن البحث عن طريقة عمل صوص الجبنة الذي نعشق تناولها في المطاعم وندفع فيه الكثير من الأموال، في السطور التالية نساعدك على التعرف على حيل بسيطة لعمل صوص الجبنة بطريقة بسيطة وغير مكلفة والأصناف التي يمكن أن تدخل الجبنة في تكوينها إذا كنت من عشاق الجبنة..
فطيرة-تفاح

جربي الفطائر المسكرة في البيت بطرق بسيطة

الفطائر من الأكلات التي يعشق الكثير منا تناولها، سواء كانت حادقة كالجبن والسوسيس والفراخ والتونة أيضًا، أو مسكرة والتي يكون حشوها عبارة عن سكر أو مربي والتفاح والشيكولاتة أيضًا، تقوم الكثير من السيدات بشراء هذه الفطائر من محلات البيتزا والحلوى وتدفع فيها الكثير، يمكنك تجربة عمل هذه الفطائر المسكرة بسهولة في المنزل لإسعاد أطفالك وعائلتك وتقديم نوع بجودة مضمونة، في التقرير التالي نقدم لك بعض النصائح التي تساعد في الحصول على فطائر مسكرة تشبه المطاعم بسهولة وبجودة مضمونة.
شاورما

«مش بس لحمة وفراخ».. جربي شاورما السمك والكبدة

الأكلات السريعة والجاهزة من أفضل الاختيارات التي يلجأ لها الكثير منا، سواء عند الخروج للمطاعم أو تناولها في العمل، منها شاورما اللحمة أو الفراخ والميكس أيضًا، ورغم أنها من أسهل الأكلات التي يمكن إعدادها فلا تحاول الكثير من السيدات القيام بهذه التجربة ظنا أنها لن تكون بنفس المذاق، في السطور التالية نساعدك في التعرف على طرق بسيطة لعمل أنواع مختلفة من الشاورما يحبها أطفالك أيضًا وتكون فكرة لغداء سريع لعائلتك أو يمكنك تجهيزها لتناولها في العمل كسندوتشات سريعة.
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