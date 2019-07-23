لو ليك في الشطة.. جرب هذه الأصناف الحارة

الأطعمة الحارة تحفز من إنتاج مادة السيروتين الذي يساعد على الإحساس بالاسترخاء والسعادة، كما تساعد في التخلص من الإجهاد وتمنح الجسم الطاقة والنشاط.
الأطعمة الحارة من الخيارات المفضلة للكثير منا، نحب تناولها لفتح الشهية، والأطعمة الحارة ليست كما يعتقد البعض أنها ضارة للجسم، فهي تحتوي على فيتامين ج، والكثير من العناصر المفيدة للجسم مثل الحديد والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم، كما تحمي من الإصابة بالسرطان وتساعد في تحسين الأنسولين وتقليل الوزن، كما تحسن من الجهاز الهضمي وتساعد في القضاء على البكتيريا الموجودة في المعدة، وبالتالي تساعد في حالات قرحة المعدة والقولون، في السطور التالية نقدم لمحبي الأطعمة الحارة بعض الأصناف التي يمكن تناولها على سفرة الغداء..
صلصة الطماطم الحارة
المكونات
فلفل حار
ثوم
بصل
مكعب ماجي
ملح
طريقة التحضير:-
- قطعي البصل أجزاء صغيرة، وفي طاسة تيفال ضعي الزيت وشوحي البصل.
- ضيفي الثوم والفلفل الحار بعد تقطيعه قطعا صغيرة.
- قلبي كافة المكونات حتى التأكد من تجانسها معًا.
- ضعي الخليط بعد أن يبرد في الخلاط، ثم ضعيه على النار مرة ثانية
صلصة الطماطم الحارة
المكونات
فلفل حار
ثوم
بصل
مكعب ماجي
ملح
طريقة التحضير:-
- قطعي البصل أجزاء صغيرة، وفي طاسة تيفال ضعي الزيت وشوحي البصل.
- ضيفي الثوم والفلفل الحار بعد تقطيعه قطعا صغيرة.
- قلبي كافة المكونات حتى التأكد من تجانسها معًا.
- ضعي الخليط بعد أن يبرد في الخلاط، ثم ضعيه على النار مرة ثانية وضيفي مكعب مرقة دجاج ثم الملح ولكن احرصي على وضع رشة بسيطة حتى لا تكون حارة وحادقة.
صلصة الباذنجان الحارة
المكونات
باذنجان رومي
زيت
بابريكا
ثوم مفروم
فلفل حار
ملح
طريقة التحضير:-
- ضعي الباذنجان بعد غسله جيدًا في الفرن واشويه لمدة نصف ساعة.
- قلبي الباذنجان على كافة الاتجاهات حتى يكون طريا.
- اهرسي الثوم مع الملح وضيفي الفلفل.
- بعد شوي الباذنجان قشرية، واهرسيه بالشوكة.
- ضعي الثوم المفروم والزيت والفلفل الحار على البابريكا والملح، على الباذنجان.
- قدمي صلصة الباذنجان مع المشويات.
صلصة الفلفل الأخضر
المكونات
بصل مفروم
طماطم
ثوم
فلفل أخضر حار
صلصة طماطم
زيت
ملح
ليمون
مرقة دجاج
طريقة التحضير:-
- ضعي كافة المكونات السابقة في الخلاط حتى تتحول لصوص.
- في طاسة تيفال شوحي البصل حتى يتحول لونه للذهبي.
- ضعي الصوص بعد ضربه في الخلاط على البصل واتركيه على النار حتى الغليان، ثم قدميه بجانب المشويات والخضروات.
صلصة التشيلي
المكونات
كوب خل
كوب سكر
زنجبيل مبشور
ثوم مفروم
فلفل أحمر حار
2 ملعقة كاتشب
2 ملعقة نشا
طريقة التحضير:-
- في وعاء ضعي الخل والماء على النار واتركي المكونات حتى الغليان.
- ضيفي السكر والزنجبيل والفلفل الحار والثوم المفروم والكاتشب، وقلبي كافة المكونات جيدًا حتى التأكد من تجانسها جيدًا.
- ضيفي النشا، ثم ارفعي الوعاء عن النار واستمري في التقليب.
- اتركي الصلصة تبرد ثم ضعيها في برطمان واحتفظي بها داخل الثلاجة وتناولها كالكاتشب مع الوجبات.
صلصة البيتزا الحارة
المكونات
بصل مفروم
ثوم مهروس
فلفل حار
صلصة حارة
زيت
طريقة التحضير:-
- في طاسة تيفال ضعي الزيت على النار، ثم البصل والثوم وشوحيهما حتى يتحول لونهما للذهبي.
- ضيفي الطماطم والعسل أو السكر ، وهذه وسيلة مهمة للتخلص من الحموضة التي تحدث بعد تناول الأكلات الحارة.
- ضعي الصلصة الحارة ، وقلبي كافة المكونات جيدًا، حتى يبدأ الخليط في الغليان هدئي النار واتركيه 10 دقائق.
- استخدمي الصلصة على البيتزا بعد عمل العجينة ووضع الحشو سواء كان لحمة أو مشروم أو فراخ أو غيره.
صوص الشاورما الحار
المكونات
ثوم مفروم
زبادي
مايونيز
جبنة
فلفل أخضر حار
طريقة التحضير:-
- في وعاء اخلطي الثوم مع الزبادي والمايونيز، وقلبي المكونات جيدًا ثم ضيفي الجبنة والفلفل الحار سواء أخضر أو أحمر.
- احتفظي بالصوص في الثلاجة ساعتين قبل تقديمه على سفرتك، ثم قدميه مع الشاورما وسيعجب عائلتك.
صوص الباربكيو الحار
المكونات
خل
سكر
طماطم
بصل
ثوم مفروم
مستردة
زيت
فلفل حار
طريقة التحضير:-
- في طاسة تيفال على النار ضعي الزيت يسخن.
- ضيفي البصل والثوم وقلبيهما حتى يتحول لونهما للذهبي.
- ضعي الطماطم والصلصة والمستردة والخل والسكر والفلفل الحار، واخلطي هذه المكونات جيدًا.
- ضعي البصل و الثوم على صلصة الطماطم، واتركيهم على النار حتى الغليان مع استمرار التقليب.
- اتركي صوص الباربكيو يبرد، ثم ضعيه في الخلاط، وصفيه بعد ذلك ويتم وضعه في برطمان والاحتفاظ به في الثلاجة.
- تناولي صلصة الباربكيو مع المشويات والمكرونة.