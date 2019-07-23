لو ليك في الشطة.. جرب هذه الأصناف الحارة

الأطعمة الحارة تحفز من إنتاج مادة السيروتين الذي يساعد على الإحساس بالاسترخاء والسعادة، كما تساعد في التخلص من الإجهاد وتمنح الجسم الطاقة والنشاط.

تحرير:آية أشرف ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

الفلفل الحار

الأطعمة الحارة من الخيارات المفضلة للكثير منا، نحب تناولها لفتح الشهية، والأطعمة الحارة ليست كما يعتقد البعض أنها ضارة للجسم، فهي تحتوي على فيتامين ج، والكثير من العناصر المفيدة للجسم مثل الحديد والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم، كما تحمي من الإصابة بالسرطان وتساعد في تحسين الأنسولين وتقليل الوزن، كما تحسن من الجهاز الهضمي وتساعد في القضاء على البكتيريا الموجودة في المعدة، وبالتالي تساعد في حالات قرحة المعدة والقولون، في السطور التالية نقدم لمحبي الأطعمة الحارة بعض الأصناف التي يمكن تناولها على سفرة الغداء..

صلصة الطماطم الحارة المكونات فلفل حار ثوم بصل مكعب ماجي ملح طريقة التحضير:- - قطعي البصل أجزاء صغيرة، وفي طاسة تيفال ضعي الزيت وشوحي البصل. - ضيفي الثوم والفلفل الحار بعد تقطيعه قطعا صغيرة. - قلبي كافة المكونات حتى التأكد من تجانسها معًا. - ضعي الخليط بعد أن يبرد في الخلاط، ثم ضعيه على النار مرة ثانية