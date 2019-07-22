معيط: الدولة تتحمل فارق تكلفة مياه الشرب وسعر البيع

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م

وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019- 2020، تستهدف العمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات والمناطق الأكثر احتياجا، موضحا الاستمرار فى توجيه موارد إضافية لتمويل الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطنى، وتحسين الخدمات والمرافق العامة؛ كشبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي. وأضاف أنه "تخفيفا للأعباء على المواطنين، تتحمل الدولة الفرق بين التكلفة الاقتصادية للمياه وسعر بيعها طبقا للتعريفة المقررة".

وأشار معيط إلى دعم شركات مياه الشرب بمليار جنيه، ودعم نقل الركاب واشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية بنحو 3.4 مليار جنيه بزيادة 7.8% على العام الماضى، حيث يتم تقديم هذه الخدمة بأقل من تكلفتها الاقتصادية، مراعاةً للبعد الاجتماعى، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يتضمن دعم اشتراكات طلاب المدارس والجامعات على