معيط: الدولة تتحمل فارق تكلفة مياه الشرب وسعر البيع
تحرير:رنا عبد الصادق
٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م
وزير المالية
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019- 2020، تستهدف العمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات والمناطق الأكثر احتياجا، موضحا الاستمرار فى توجيه موارد إضافية لتمويل الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطنى، وتحسين الخدمات والمرافق العامة؛ كشبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي.
وأضاف أنه "تخفيفا للأعباء على المواطنين، تتحمل الدولة الفرق بين التكلفة الاقتصادية للمياه وسعر بيعها طبقا للتعريفة المقررة".
وأشار معيط إلى دعم شركات مياه الشرب بمليار جنيه، ودعم نقل الركاب واشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية بنحو 3.4 مليار جنيه بزيادة 7.8% على العام الماضى، حيث يتم تقديم هذه الخدمة بأقل من تكلفتها الاقتصادية، مراعاةً للبعد الاجتماعى، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يتضمن دعم اشتراكات طلاب المدارس والجامعات على
وأشار معيط إلى دعم شركات مياه الشرب بمليار جنيه، ودعم نقل الركاب واشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية بنحو 3.4 مليار جنيه بزيادة 7.8% على العام الماضى، حيث يتم تقديم هذه الخدمة بأقل من تكلفتها الاقتصادية، مراعاةً للبعد الاجتماعى، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يتضمن دعم اشتراكات طلاب المدارس والجامعات على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق بنحو 60 مليون جنيه بزيادة 71.4% على العام الماضي، إضافة إلى مليار جنيه لدعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات.
وأضاف الوزير أن الحكومة تسعى إلى تعزيز برامج الدعم النقدى التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا، لافتا إلى اعتماد نحو 18.5 مليار جنيه لمساعدات الضمان الاجتماعى وبرنامجى «تكافل وكرامة»، ومعاش الطفل بزيادة 5.7% على العام الماضى، يستفيد منها 3 ملايين و800 ألف أسرة.