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حملة لـ«تطبيق القواعد المسيحية» في الميراث للأقباط

المبادرة المصرية تدشن حملة «مسيحيات في البطاقة مسلمات في الميراث».. بعدما رفضت المحكمة أن تلجأ محامية بالمبادرة وأشقاؤها لتطبيق الشريعة المسيحية في الميراث بينهم
تحرير:بيتر مجدي ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م
مسيحيات خلال الصلاة بالكنيسة
مسيحيات خلال الصلاة بالكنيسة
في حوار نشر مؤخرا في «التحرير»، أشار الراهب جون غبريال المنتمي إلى رهبنة الآباء الدومنيكان في مصر إلى البعد الاجتماعي للإنجيل، وتساءل حول روحانية المواطنين المسيحيين ومدى وعيهم بالبعد الاجتماعي لـ«الإنجيل»، كما تساءل: هل يطبقون قواعد الميراث المسيحي؟ والتي تعطي الذكر مثل الأنثى، وهي قضية ملحة في المجتمع خصصت لها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حملة بعنوان «مسيحيات في البطاقة مسلمات في الميراث»، وهي قضية لها بعدين الأول هو ظن بعض الأشقاء الذكور أن اللجوء لتطبيق الشريعة الإسلامية عند إعلام الوراثة يمنحهم نصيبا أكبر من شقيقاتهم.
وهذا الشق أشار له الأب جون غبريال، بينما الشق الثاني، هو شق متعلق بتطبيق الدستور والقوانين أمام المحاكم، بتطبيق المادة الثالثة من الدستور المصري. مادة 3 من الدستور: «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم
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الأربعاء.. قبول أوراق الحاصلين على الشهادات المعادلة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية اعتباراً من بعد غد الأربعاء وحتى 8 أغسطس المقبل، بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط، موضحة أنه سيتم فتح فرع جامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة ومقره المدينة الجامعية للبنات عزبة سعد بسموحة، لخدمة أبناء الإسكندرية والوجه البحري، إلى جانب فتح فرع جامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات، ومقره بمبني إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلي.
الرئيس السيسي

«الشباب يسأل والرئيس يجيب» في العاصمة الإدارية

على مدار عامين مضت حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، دوما على تلقي أسئلة الشباب والإجابة عليها، وتخصيص فقرة لهذا الأمر في كل مؤتمرات الشباب، التي تقام تحت رعايته، واليوم الإثنين، أعلنت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن فتح باب الأسئلة للمصريين في جلسة «اسأل الرئيس»، والتي تقام ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، والذي يقام في العاصمة الإدارية على مدار يومين 30 و31 يوليو الجاري، ويوجه المواطن أسئلته إلى السيسي من خلال «اسأل الرئيس»،
مصطفى-مدبولى

الأربعاء.. أول اجتماع للحكومة بالعلمين الجديدة

تعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي، بعد غد الأربعاء، بالمقر الجديد للحكومة في مدينة العلمين الجديدة، وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في يونيو الماضي، مبنى مجلس الوزراء الذي تم إنشاؤه بمدينة العلمين الجديدة، استعدادا لعقد اجتماعات المجلس به، وتجول مدبولي بقاعة الاجتماعات الرئيسية وأجنحة الوزراء والمركز الاعلامى، للاطمئنان على التشطيبات النهائية، مشددا على ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال تمهيدا لعقد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بالمبنى الجديد فى أقرب وقت ممكن.
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الجمعة المقبل.. بداية الأوكازيون الصيفي

أعلنت وزارة التموينه عن ان العمل بالأوكازيون الصيفي، سيبدأ اعتبارا من يوم 26 يوليو الجاري، ويستمر لمدة شهر، إذ سوف يتم عرض المنتجات بأسعار مخفضة، للتخفيف من معاناة المواطنين، على أن تكون المشاركة في الأوكازيون غير إلزامية للتجار، وكل تاجر يرغب في المشاركة يتوجب عليه الحصول مسبقا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية. ووجه وزير التموين الدكتور علي المصيلحي بإجراءات صارمة للتأكد من جودة المنتجات المعروضة بالأوكازيون الصيفى هذا العام.
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الجمعيات الأهلية بالقانون الجديد.. الشروط والمحاذير

بعد مرور أكثر من 8 أشهر على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال منتدى شباب العالم فى نوفمبر الماضي، على إعادة طرح قانون الجمعيات الأهلية للتعديل، وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ، بعد المطالب المتكررة والمتزايد لتعديله، وأكد البرلمان أن تعديل القانون يأتي من أجل تعزيز العمل الأهلي لما له من دور إيجابي في التنمية الاجتماعية. ونستعرض فى التقرير التالي شروط إنشاء الجمعيات الأهلية، إضافة إلى الإعفاءات والمحاذير لعملها بموجب القانون الجديد.
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البرلمان يوافق على قانون الجمعيات الأهلية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال خلال الجلسة العامة اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي (الجمعيات الأهلية) ومشروع قانون مقدم من النائب نادية هنري و(60) نائبًا في ذات موضوع المنظمات الأهلية فى مجموعه ويحيله لمجلس الدولة. يأتي ذلك فى الوقت الذي رأت اللجنة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة ينظم ويقنن ممارسة العمل الأهلي في مصر يتسق مع حكم المادة (75) من الدستور ومع المعايير الدولية ذات الصلة بممارسة العمل الأهلي.
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النواب يقر رقابة المركزي على أموال الجمعيات الأهلية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على خضوع الجمعيات الأهلية لرقابة البنك المركزي كون أموالها في إطار الأموال العامة، ونصت المادة 24 من القانون على "مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (11) من هذا القانون تلتزم الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي ويجوز أن يكون لهذه الجمعية عدة حسابات لأنشطتها في ذات البنك، كما تلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقي أية أموال متعلقة بها عن طريق هذه الحسابات دون غيرها".
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مجلس النواب يوافق على قرض بـ225 مليون يورو

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم السبت برئاسة على عبد العال، على اتفاق قرض بقيمة 225 مليون يورو بين مصر ممثلة في وزارة الاستثمار وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية من أجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. وناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية؛ من أجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 2019/2/12 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
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