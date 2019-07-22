حملة لـ«تطبيق القواعد المسيحية» في الميراث للأقباط

المبادرة المصرية تدشن حملة «مسيحيات في البطاقة مسلمات في الميراث».. بعدما رفضت المحكمة أن تلجأ محامية بالمبادرة وأشقاؤها لتطبيق الشريعة المسيحية في الميراث بينهم

تحرير:بيتر مجدي ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

في حوار نشر مؤخرا في «التحرير»، أشار الراهب جون غبريال المنتمي إلى رهبنة الآباء الدومنيكان في مصر إلى البعد الاجتماعي للإنجيل، وتساءل حول روحانية المواطنين المسيحيين ومدى وعيهم بالبعد الاجتماعي لـ«الإنجيل»، كما تساءل: هل يطبقون قواعد الميراث المسيحي؟ والتي تعطي الذكر مثل الأنثى، وهي قضية ملحة في المجتمع خصصت لها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حملة بعنوان «مسيحيات في البطاقة مسلمات في الميراث»، وهي قضية لها بعدين الأول هو ظن بعض الأشقاء الذكور أن اللجوء لتطبيق الشريعة الإسلامية عند إعلام الوراثة يمنحهم نصيبا أكبر من شقيقاتهم.

وهذا الشق أشار له الأب جون غبريال، بينما الشق الثاني، هو شق متعلق بتطبيق الدستور والقوانين أمام المحاكم، بتطبيق المادة الثالثة من الدستور المصري. مادة 3 من الدستور: «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم

وهذا الشق أشار له الأب جون غبريال، بينما الشق الثاني، هو شق متعلق بتطبيق الدستور والقوانين أمام المحاكم، بتطبيق المادة الثالثة من الدستور المصري.

مادة 3 من الدستور: «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية». (اقرأ أيضا: الأب جون غبريال: الإيمان المسيحي لم يبن على معجزات)

ورفضت الدائرة 131 أحوال شخصية دعوى الاستئناف، التي أقامتها هدى نصر الله المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، طعنًا على حكم الدائرة السابعة وراثات حلوان، والتى قضت بتوزيع أنصبة هدى وإخوتها الذكور في الميراث طبقًا للشريعة الإسلامية، رغم كونهم أقباطًا أرثوذكس. وبذلك قد تلجأ مقدمة الطلب إلى إقامة دعوى بطلان حكم إعلام الوراثة، وطلب التماس إعادة النظر في حكم الاستئناف.

وبنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هذه الحملة، بناء على الدعوى الأصلية التي قدمتها المحامية بالمبادرة هدى نصر الله، حيث رفضت الدائرة (7) وراثات حلوان ما جاء بطلب إعلام الوراثة الذي تقدمت به في القضية رقم 2793 لسنة 2018 وراثات حلوان، بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية الواردة في المادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة في 1938.

وتنص المادة على توزيع الإرث بالتساوي بين الورثة من ذكور وإناث، ورفضت المحكمة الطلب المقدم وأصدرت إشهاد الوفاة والوراثة وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، متجاهلة النص الدستوري ونصوص لائحة الأقباط الأرثوذكس، وفقا لما جاء في بيان للمبادرة.

هدفها التنبيه لمعاناة المسيحيات

المبادرة المصرية أعلنت أنها أطلقت الحملة بهدف التنبيه إلى معاناة آلاف النساء المسيحيات المحرومات من الحق في الاحتكام إلى مبادئ شريعتهن بخصوص توزيع أنصبة الإرث، وإصرار المحاكم على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية بالمخالفة للنص الصريح في المادة الثالثة من دستور 2014.

وأكدت في بيان أن «مصدر هذا العوار الخطر هو غياب تشريع يفعِّل المادة الدستورية، دونما إخلال بباقي المواد الدستورية التي تحظر التمييز على أساس النوع وتكفل حرية الاعتقاد للكافة دون تمييز، وكذلك في ظل غموض التنظيم القانوني الحالي والذي يفتح الباب لهذا الانتهاك الخطر».

حتمية تطبيق ما تقره المسيحية

صاحبة الدعوى، المحامية هدى نصر الله قالت إن «نص المادة الثالثة من دستور 2014، يعد خطوة معقولة في طريق تفعيل مبدأ المواطنة وحرية العقيدة، وإن كان قاصرًا على أتباع الديانات السماوية، ولكن إقرار هذا النص دون تفعيله، يعد إهدارًا لتلك المبادئ، ويجب اتخاذ إجراءات فعلية لاستصدار قوانين في المسائل المحددة بهذا النص وأبرزها مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين بما لا يخل بباقي أحكام الدستور».

نصر الله أضافت أن «نص المادة الثالثة من الدستور الحالي يعنى تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية الممثلة في اللوائح السارية حاليًّا، على المسيحيين، في كافة مسائل الأحوال الشخصية، ومنها الإرث. والنص الدستوري الجديد ينسخ فور إصداره النصوص القانونية السابقة لصدوره والمخالفة لأحكامه، ما يعنى حتمية تطبيق أحكام لائحة الأقباط الأرثوذكس في مسائل الإرث على الأقباط الأرثوذكس في الوقت الحالي وما تقرره من مساواة في الأنصبة الميراثية بين الذكر والأنثى، حتى قبل استصدار قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين».

الوضع قبل دستور 2014

المبادرة المصرية لفتت إلى أن مبادئ الشريعة المسيحية كانت تطبق على المسيحيين قبل صدور الدستور الحالي في بعض مسائل الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق، في حين تطبق مبادئ الشريعة الإسلامية في مسائل الأحوال الشخصية الأخرى، ومنها الإرث، رغم أن قانون المواريث الصادر في 1943 قد أُضيف إليه نص خاص بإرث غير المسلمين بموجب القانون 25 لسنة 1944 يقرر تطبيق شريعة المتوفى من غير المسلمين، حال موافقة الورثة جميعًا على تطبيقها، إلا أن هذا القانون غير مُفعل، وفقا للمبادرة.

بيان المبادرة أشار إلى أنه «اتخذت المحاكم تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في مسائل الإرث على الكافة، مسلمين أو غير مسلمين، تذرعًا بنص المادة 875 من القانون المدني الصادر عام 1948، رغم أن اللائحة المنظمة للأحوال الشخصية، وإن كانت أقل مرتبة من القانون، ولكن باعتبارها تنظم مسألة خاصة، فإنها تنسخ هذا القانون، ويجب إعمال أحكامها، تطبيقًا للقاعدة القانونية المستقرة أن "الخاص ينسخ العام". وهو ما اتبعته محكمة استئناف القاهرة بالفعل في عام 2016 حين أصدرت حكمها في الاستئناف رقم 11666 لسنة 133 ق بتاريخ 20 نوفمبر2016 من الدائرة 158 أحوال شخصية، بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية ممثلة في لائحة الأقباط الأرثوذكس على المسيحيين فى مسائل الإرث مقررًا المساواة في الأنصبة الميراثية بين الذكر والأنثى».

قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

المبادرة طالبت بضرورة تطبيق نصوص لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة في 1938 إلى حين الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وأعلنت أنها تنضم إلى عدد كبير من نواب البرلمان والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني التي دعت مرارًا إلى ضرورة الإسراع بإصدار هذا القانون بما يضمن لهم احتكامهم إلى مبادئ شريعتهم بما لا يخل بنص المادة الثالثة وباقي أحكام الدستور.

قضية نصر الله

في 22 ديسمبر 2018 تقدمت المحامية هدى نصر الله بطلب إعلام وراثة. قُيد الطلب برقم 2793 لسنة 2018، وتحدد لنظر الطلب جلسة 6 يناير 2019، أمام الدائرة (7) وراثات حلوان.

تضمن الطلب إشارة إلى ضرورة تطبيق المادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة في 1938 والتي تنص على التساوي بين أنصبة الذكور والإناث الميراثية.

حضر الورثة جميعًا بتلك الجلسة وأقروا بموافقتهم على ما ورد بالطلب وتمسكهم بتطبيق الشريعة المسيحية في الإرث وتوزيع الأنصبة الميراثية بالتساوي بين الذكور والإناث.

وفي 13 يناير 2019 صدر إشهار الوفاة والوراثة، بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية مقررًا مبدأ "للذكر مثل حظ الأنثيين". وفي 4 فبراير 2019 تم قيد الاستئناف طعنًا على إشهار الوفاة والوراثة، وقيد الاستئناف برقم 3731 لسنة 136 ق، وتحدد لنظره جلسة 16 أبريل 2019 أمام الدائرة 136 أحوال شخصية.

وبجلسة 16 أبريل 2019، حضر كافة الورثة وأقروا مجددًا بالموافقة على طلب تطبيق الشريعة المسيحية في الإرث وتوزيع الأنصبة الميراثية بالتساوي بين الذكور والإناث، لكن المحكمة أجلت الدعوى إلى جلسة 18 يونيو 2019 انتظارًا لرأى النيابة العامة.

وفي جلسة 18 يونيو 2019 تقدمت المحامية هدى نصر الله بمذكرة ردًّا على رد النيابة العامة، تمسكت فيها بأن القاضي لم يلتزم بحدود سلطته الولائية وتجاوزها للتقرير في موضوع الحق محل النزاع، ومن ثم يجوز الاستئناف على قراره.

حجزت الدعوى للحكم لجلسة 21 يوليو 2019، وجاء الحكم برفض الدائرة 131 أحوال شخصية دعوى الاستئناف.