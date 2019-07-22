ياسر ريان: عودة نجلي للأهلي بيد الإدارة

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

أحمد ياسر ريان

أكد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، ووالد أحمد ريان مهاجم القلعة الحمراء المعار لصفوف الجونة، أن نجله لم يتعمد إثارة أزمة مع لاعبي نادي الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد. وقال ياسر ريان خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة تايم سبورت الفضائية: "لاعبو الجونة تعودوا على الفوز وعدم الخسارة، ولعبوا أمام فرق الدوري جميعها بنفس الأداء، وليس أمام الزمالك فقط، والضغط في المباراة كان على لاعبي الزمالك لأنه يُنافس على بطولة الدوري، والجونة ساهم في إهداء الدوري للأهلي، ومباراته أمام المقاولون العرب مصيرية لأنها ستحسم الدوري له".

وعلق ياسر ريان على المشادة التي شهدتها المباراة بين نجله ومحمود علاء مدافع الزمالك: "أحمد له طموح، وهو يحترم الفرق جميعها ولم يتعمد إثارة أزمة مع لاعبي نادي الزمالك". وفيما يخص عودة نجله للقلعة الحمراء، قال ياسر ريان: "قرار عودة أحمد للأهلي في يد إدارة النادي الأحمر، وليس لي دخل بشأن انتقاله إلى أحد

وعلق ياسر ريان على المشادة التي شهدتها المباراة بين نجله ومحمود علاء مدافع الزمالك: "أحمد له طموح، وهو يحترم الفرق جميعها ولم يتعمد إثارة أزمة مع لاعبي نادي الزمالك".



وفيما يخص عودة نجله للقلعة الحمراء، قال ياسر ريان: "قرار عودة أحمد للأهلي في يد إدارة النادي الأحمر، وليس لي دخل بشأن انتقاله إلى أحد الأندية الأخرى فهذا الأمر بيد وكيله، ولكنني أتمنى له الاحتراف الخارجي".



واقترب الأهلي بشدة من الحفاظ على لقب الدوري الممتاز (2018-2019)، بعد التعادل المثير الذي حققه الزمالك مع الجونة (2-2)، بالجولة الـ33 وقبل الأخيرة للدوري.



الأهلي يتصدر الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين ضد المقاولون وضد الزمالك، ويحتل الأخير المركز الثالث برصيد 69 نقطة ويتبقى له مباراتين أيضًا الأولى الإسماعيلي والثانية أمام الأهلي بالجولة الأخيرة.

