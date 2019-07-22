الأزهر يواصل حملاته لتوعية الحجيج بالمطارات

تحرير:باهر القاضى ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

وعظات الأزهر

واصل وعاظ وواعظات الأزهر الشريف حملاتهم التوعوية بمناسك الحج في مطاري القاهرة وبرج العرب بالإسكندرية لاستقبال أفواج الحجاج قبيل سفرهم وشرح المناسك لهم؛ حيث تم توزيع وعاظ الأزهر على مدار 24 ساعة لاستقبال الحجاج قبيل السفر إلى الأراضي المقدسة، والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة مع التيسير عليهم. وقال الأمين العام لمجمع البحوث نظير عياد، إن وعاظ الأزهر حريصون على خدمة حجاج بيت الله الحرام والتيسير عليهم من خلال الرد على أسئلتهم والأخذ بالأيسر بما هو متفق عليه، خاصةً في ظل ازدياد أعداد الحجاج كل عام، مما يتطلب الاهتمام بواقع الناس في الحج

وأكدت الدكتورة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات أن التوعية التي يعقدها المجمع في المطارات والموانئ المختلفة بمشاركة وعاظ وواعظات الأزهر تشهد قبولًا وتفاعلًا كبيرًا من جانب حجاج بيت الله الحرام للتعرف على كل ما يتعلق بمناسك الحج والعمرة. وأشارت "شاهين" إلى أنها تواجدت داخل صالات الاستقبال