مدير الكلية الحربية للسيسي:تحملتم بإخلاص قيادة الوطن

اللواء أركان حرب أشرف محمد فارس للسيسي: انطلاقا من الفهم الواضح للتحديات التي تحيط بوطننا وأمتنا العربية نجدد العهد لسيادتكم بأن نلتزم بأعلى مستويات الأداء

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، هدية تذكارية من اللواء أركان حرب أشرف محمد فارس مدير الكلية الحربية، عبارة عن "المصحف الشريف"، وذلك خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. حيث صدق السيسي على قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة اعتبارا من 30 يونيو 2019.

وأكد مدير الكلية الحربية أن الرئيس تحمل بكل إخلاص وتفان أمانة قيادة الوطن في أدق المراحل وأصعب الأوقات، وذلك في وقت اشتدت فيه المحن والمؤامرات، ومحاولات قوى خارجية كادت أن تعصف بكيان الوطن والأمة، قائلا: "تشريف الرئيس السيسي لنا اليوم يحمل في طياته الكثير من المعاني السامية ووسام تكريم في يوم أرست قواعده

وأكد مدير الكلية الحربية أن الرئيس تحمل بكل إخلاص وتفان أمانة قيادة الوطن في أدق المراحل وأصعب الأوقات، وذلك في وقت اشتدت فيه المحن والمؤامرات، ومحاولات قوى خارجية كادت أن تعصف بكيان الوطن والأمة، قائلا: "تشريف الرئيس السيسي لنا اليوم يحمل في طياته الكثير من المعاني السامية ووسام تكريم في يوم أرست قواعده ثوابت قواتنا المسلحة الباسلة، كما يتزامن احتفالنا اليوم مع ذكرى ثورتين عظيمتين (ثورة 23 يوليو، وثورة 30 يونيو التي حققت آمال شعبا وتطلعات أمة".

وأضاف: "تحملتم بكل إقدام وإخلاص وتفان أمانة قيادة الوطن في أدق المراحل واصعب الاوقات في وقت اشتدت فيه المحن والمؤامرات، ومحاولات قوى خارجية كادت ان تعصف بكيان الوطن والأمة، وبكل تأييد وإجماع وطني وحدتم الصفوف وحددتم الغايات وأطلقتم يد البناء والتعمير على أسس علمية مدروسة للنهوض أغلى الأوطان".

وتابع اللواء أركان حرب أشرف فارس: "نحتفل اليوم بتخرج نخبة من شباب مصر الأوفياء من مقاتلي الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، وقد اخترنا أكفأ الرجال لنيل أشرف المهام وهي شرف الجندية في أعرق جيش، حيث تم إعدادهم وفق منظومة علمية ومعايير دقيقة، ولقد كان الرجال مثالا للإصرار والمثابرة والثقة بالنفس خلال دراستهم محصنين ضد أساليب الحروب الحديثة يسعون لتحقيق أمن وطننا ووحدة أراضيه مهما كلفهم الأمر من دماء وتضحيات تروي بها أرضنا الطاهرة".

وذكر: "انطلاقا من الفهم الواضح للتحديات التي تحيط بوطننا وأمتنا العربية نجدد العهد لسيادتكم بأن نلتزم بأعلى مستويات الأداء، وأن نعد أجيالا ينتمون للوطن عقيدة وفكرة، متمسكين بقيم القوات المسلحة المصرية العريقة ملتزمين بمبادئ الأخلاق والأعراف العسكرية مدركين لحقوقهم وقائمين بواجباتهم واثقين من أنفسهم وأسلحتهم، يأخذون من الكبرياء سبيلا ومن الانضباط العسكري منهجا ونبراسا مضيئا".

وأعرب عن شكره وتقديره للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها الدائم للكليات والمعاهد العسكرية، ومديري الكليات والمعاهد العسكرية السابقين، وأعضاء هيئة التدريس على جهودهم البناءة، ومديري الأكاديميات والكليات العسكرية للدول العربية الشقيقة لحضورهم ومساندتهم لنا في احتفالنا اليوم.

كما وجه الشكر لطلبة أكاديمية الشرطة الذين شاركوا في الاحتفال، وأضافوا له قيمة وطنية ومعنى للترابط والالتحام بين جناحي الردع والأمن للأمة (الجيش والشرطة)، معربا عن فخره واعتزازه بشهداء مصر الأبرار الذين سجلوا أروع صفحات التضحية والمجد والفداء.

وقال مدير الكلية الحربية: "أبنائي الخريجين، إن شعب مصر العظيم وقواتكم المسلحة الباسلة يتطلعون إليكم في يوم تخرجكم لتكونوا أقوياء في الحق، فرسان في الخلق، أمناء في المسؤولية، جاهزين للذود بأرواحكم ودمائكم تجاه وطنكم، درعا واقيا يحمي الأرض ويصون العرض، تؤدون الواجب على أنه حق أمتنا علينا، متمسكين بالشرف الذي به نحيا ومن أجله نموت، ونبذل كل نفيس في سبيل الوطن الذي من أجله اخترنا حياة المجد والفداء".

وأضاف: "السادة أولياء الأمور الكرام، هنيئا لكم في يوم جني حصادكم لزرع غرستموه بحب الوطن، وها هم أبناؤكم الواقفون أمامكم في أشرف الساحات التي سبقهم إليها قادة عظام قادوا مسيرة القوات المسلحة والوطن عبر العصور، ولتستمر مسيرة العطاء في قواتنا المسلحة الباسلة من جيل إلى جيل".

واختتم كلمته داعيا الله أن يوفق مصر رئيسا وشعبا وجيشا وشرطة بما يعود على الأجيال القادمة من استقرار وازدهار، وأن تبقى مصر واحة الأمن والأمان.