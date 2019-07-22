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مدير الكلية الحربية للسيسي:تحملتم بإخلاص قيادة الوطن

اللواء أركان حرب أشرف محمد فارس للسيسي: انطلاقا من الفهم الواضح للتحديات التي تحيط بوطننا وأمتنا العربية نجدد العهد لسيادتكم بأن نلتزم بأعلى مستويات الأداء
٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م
اللواء أركان حرب أشرف محمد فارس مدير الكلية الحربية
اللواء أركان حرب أشرف محمد فارس مدير الكلية الحربية
تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، هدية تذكارية من اللواء أركان حرب أشرف محمد فارس مدير الكلية الحربية، عبارة عن "المصحف الشريف"، وذلك خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. حيث صدق السيسي على قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة اعتبارا من 30 يونيو 2019.
وأكد مدير الكلية الحربية أن الرئيس تحمل بكل إخلاص وتفان أمانة قيادة الوطن في أدق المراحل وأصعب الأوقات، وذلك في وقت اشتدت فيه المحن والمؤامرات، ومحاولات قوى خارجية كادت أن تعصف بكيان الوطن والأمة، قائلا: "تشريف الرئيس السيسي لنا اليوم يحمل في طياته الكثير من المعاني السامية ووسام تكريم في يوم أرست قواعده
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عز-الدين-ابوستيت-وزير-الزراعة-واستصلاح-الاراضى

مصر تحقق رقما قياسيا في إنتاج المحاصيل السكرية

صرح الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإن إنتاجية محاصيل السكر بلغت هذا الموسم نحو 2 مليون و483 ألف طن، بزيادة نحو 320.5 ألف طن عن العام السابق، ما يعد رقما قياسيا تحققه مصر لأول مرة، مقارنة بـ2.16 مليون طن في العام السابق، مضيفا أن المساحة المنزرعة من محصول القصب بلغت نحو 248.2 ألف فدان، بزيادة 5.5 ألف فدان عن العام السابق، وأن المساحة المنزرعة من محصول بنجر السكر بلغت نحو 584.58 ألف فدان بزيادة 104.8 ألف فدان عن العام السابق.
السيسى

نص كلمة السيسي بمناسبة تخرج دفعات بالكليات العسكرية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، حفلات تخرج الطلاب الجدد من الكليات العسكرية 2019، تزامنا مع احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو بحضور كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وتضمن الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية عددا من العروض العسكرية، تظهر مدى الكفاءة البدنية للطلبة وقدراتهم القتالية العالية، وتتنوع العروض بين عروض الصاعقة والأجهزة الرياضية واجتياز الموانع المشتعلة، وفيما يلى نص كلمة الرئيس بمناسبة تخرج دفعات فى الكليات العسكرية والمعهد الفني والاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952.
وعاظ-الأزهر

الأزهر يواصل حملاته لتوعية الحجيج بالمطارات

واصل وعاظ وواعظات الأزهر الشريف حملاتهم التوعوية بمناسك الحج في مطاري القاهرة وبرج العرب بالإسكندرية لاستقبال أفواج الحجاج قبيل سفرهم وشرح المناسك لهم؛ حيث تم توزيع وعاظ الأزهر على مدار 24 ساعة لاستقبال الحجاج قبيل السفر إلى الأراضي المقدسة، والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة مع التيسير عليهم. وقال الأمين العام لمجمع البحوث نظير عياد، إن وعاظ الأزهر حريصون على خدمة حجاج بيت الله الحرام والتيسير عليهم من خلال الرد على أسئلتهم والأخذ بالأيسر بما هو متفق عليه، خاصةً في ظل ازدياد أعداد الحجاج كل عام، مما يتطلب الاهتمام بواقع الناس في الحج
طقس-حار-تين-شوكى

الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء: حرارة ورطوبة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
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الفريق-أول -محمد زكى-القائد-العام للقوات-المسلحة

القوات المسلحة تهنئ السيسي بالذكرى 67 لثورة يوليو

بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ67 لثورة 23 يوليو المجيدة جاء فيها: "يسعدني أن أهنئ سيادتكم بالذكرى السابعة والستين لثورة يوليو المجيدة، التي كانت وستظل إنجازا وطنيا بطوليا حمل لواءه طلائع القوات المسلحة، التي خرجت في الثالث والعشرين من يوليو في حركة مباركة، مستهدفة الخلاص من الاستعمار والتبعية وإقامة الحكم الوطنى الصادق وبناء الجيش القوى القادر على حماية الوطن".
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السيسي يمنح الأنواط لأوائل خريجي الكليات العسكرية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، على قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة اعتبارا من 30 يونيو 2019. وأعلن مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، قائلا: "صدق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على تعيين خريجي الكلية الحربية الدفعة (113 حربية) في دفعة ملازم تحت الاختبار في القوات المسلحة اعتبارا من 30 يونيو 2019، وتعيين خريجي الكلية الحربية (الدفعة 77 مهندسين والدفعة 65 جامعيين مختلط والدفعة 107 رئيسات تمريض) في رتبة الملازم أول تحت الاختبار اعتبارا من 30 يونيو 2019".
السيسي-يشهد-احتفال-تخريج-دفعة (1)

السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، حفلات تخرج الطلاب الجدد من الكليات العسكرية 2019، تزامنا مع احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو بحضور كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، ويتضمن الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية عددا من العروض العسكرية، تظهر مدى الكفاءة البدنية للطلبة وقدراتهم القتالية العالية، وتتنوع العروض بين عروض الصاعقة والأجهزة الرياضية واجتياز الموانع المشتعلة، وعروض لعبور الموانع المرتفعة والتصدي للمركبة المدرعة ثم اقتحامها من الخلف، وعرض لمهارات تكسير الأجسام والألواح الصلبة.
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وزير الداخلية: نقف في خندق واحد مع القوات المسلحة

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في كلمته خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن الوزارة حرصت على الأخذ بأحدث آليات وتقنيات العصر لتأسيس منظومة أمنية متطورة تكاملت فيها مقومات البنية التحتية وتطوير المنشآت الشرطية وترسيخ الالتزام بالقانون وتحقيق المزيد من التلاحم مع المواطنين والحرص على تحديث مظاهر التواجد الشرطي الفعال بالشارع المصري وتيسير الخدمات الأمنية الجماهيرية وتكريس الدور المجتمعى للشرطة مع الارتقاء بكفاءة العنصر البشري.
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