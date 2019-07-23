لكل برج ذوق في اختيار الملابس.. الأسد إطلالته ملكية

يتميز الثور بالجرأة في اختيار الملابس، كما أنه مهتم بالإكسسوارات كثيرا، ففي داخله مصمم أزياء يوجهه في اختياراته، فهذا البرج واقعي ومسؤول ويحب الاعتماد على نفسه
لكل شخص ذوق خاص في اختيار الملابس والألوان المناسبة، ومثلما يُقال "لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع"، وليس كل ما تحبه قد يعجب الآخرين مثلك، فإذا ذهبت إلى متجر الملابس مع أحد أصدقائك، فيبحث كل واحد منكما عن الإستايل المناسب، وفي وقت ما عندما تطلب رأيه في قطعة أعجبتك، قد لا تعجبه أو يحاول إقناعك بلون آخر.
وعند النظر إلى برج كل شخص، ستجد أن ما يفضّله ولا يفضله ينعكس تماما على شخصيته والصفات التي يحملها برجه؛ لذا دعنا نتعرف على الأبراج الحيوية والأخرى الهادئة، والتي تنعكس صفاتها على ذوقها في الموضة، وفقا لما ذكره موقع "Stitch Fix".
الجدي يحب البساطة
يبحث الجدي عن كل شيء مريح، ولأن شخصيته قوية من الخارج، لكنه طيب من الداخل، فغالبا ما يحب الألوان الغامقة والحيادية، وقد تفكر في أنه شخص لا يهتم بالموضة كثيرا، لكنه في الحقيقة يركز على كل ما هو جديد، لكنه يرتدي ما يناسبه منها، لذا فإن الجينز من الملابس الأساسية له، كما يحب نمط الأحذية
الجدي يحب البساطة
يبحث الجدي عن كل شيء مريح، ولأن شخصيته قوية من الخارج، لكنه طيب من الداخل، فغالبا ما يحب الألوان الغامقة والحيادية، وقد تفكر في أنه شخص لا يهتم بالموضة كثيرا، لكنه في الحقيقة يركز على كل ما هو جديد، لكنه يرتدي ما يناسبه منها، لذا فإن الجينز من الملابس الأساسية له، كما يحب نمط الأحذية المختلف.
الدلو تجذبه الألوان الجريئة
الدلو مزاجي كثيرا، وشخص اندفاعي ومجنون إلى حد ما، كما أن له أشياء مفضلة قد لا يحبها الكثير من الأشخاص، فهذا الشخص غالبا ما يختار الألوان الجريئة، ولا بد من وجود مطبوعات مميزة على ملابسه، فهو يحب الاختلاف وتسليط الضوء عليه.
الحوت متحرر في ذوقه
لدى الحوت روح متحررة، كما يحب إضافة لمسة غريبة إلى خزانة ملابسه، فليس فقط الناس ينجذبون نحو روح الدعابة الطيبة لديه، وحبه للحياة وشخصيته الدافئة، بل إلى أسلوبه الجاد، وما يتصف به من الرحمة واللطف والحكمة، ونظرا لأنه يتمتع بوقت هادئ، ويحب النوم، والموسيقى، والرومانسية، فغالبا ما يحب اللون الأزرق بدرجاته في ملابسه.
الحمل سيد الكلاسيك والكاجوال
على الرغم من أنه برج ناري، فإنه يحب الكلاسيك كثيرا في الموضة والأزياء، وقد يغير ذوقه فجأة ويرتدي الكاجوال لفترة، ولأنه مهتم بالموضة كثيرا، فلا يثبت على إستايل معين، حيث إنه شجاع ومصمم، وواثق، ومتحمس، ومتفائل، كما يحب أخذ أدوار القيادة والتحديات البدنية والرياضات الفردية.
الثور عنوان الأناقة
يتميز الثور بالجرأة في اختيار الملابس، كما أنه مهتم بالإكسسوارات كثيرا، ففي داخله مصمم أزياء يوجهه في اختياراته، فهذا البرج واقعي ومسؤول ويحب الاعتماد على نفسه.
الجوزاء لا يظل على إستايل معين
الأهم من الالتزام بالموضة في الجوزاء، اختيار ما يناسب شكله وجسمه ويليق به كثيرا، فهذا البرج فضولي ولطيف وقابل للتكيف أيضا، وله اتجاهات كثيرة يحب النظر إليها من وقت لآخر.
السرطان راقٍ في اختياراته
معروف عن السرطان أنه محب للتفاصيل، لذا يأخذ الكثير من الوقت لاختيار الأفضل بالنسبة له، ولكي يكون أنيقا بالشكل الذي يريده، كما أنه يجمع بين الكلاسيكية والكاجوال في اختيار ملابسه.
الأسد يرتدي ما يلفت نظره
من المعروف أن برج الأسد له طابع ملكي في اختيار ملابسه، حيث يهتم بأناقته بشدة، كما أنه يحب التميز وعدم ارتداء الأزياء المكررة، وغالبا ما يعتمد على التفصيل لكي يكون له ملابس وذوق خاص.
العذراء ملك مزج الألوان
العذراء لديه حب عميق للكلاسيكية، كما أنه يستطيع مزج الألوان بشكل منظم للغاية، ومن أكثر الألوان المحببة له الأحمر، ودائما يُدخل هذا اللون في الكثير من تصميماته، وإذا أراد تغيير طريقة اختياره لملابسه ففي الغالب ستكون له خزانة ملابس موحدة الألوان.
الميزان يفضل الغوامق
على الرغم من الروح المرحة لهذا البرج، فإنه يفضل الألوان الغامقة في ملابسه، كما يحب التفاصيل الصغيرة في الملابس كالأزرار والدانتيل، كما أنه يختار الأقمشة الحريرية والجلد.
العقرب يعتمد على حالته النفسية
يعتمد العقرب على حالته النفسية في اختياره لملابسه، في وقت ما تجده في قمة أناقته، ووقت آخر لا يهتم كثيرا بالأزياء والموضة، ولكن الأهم من كل ذلك أن هذا البرج يحب الألوان الجريئة.
القوس يفضل الملابس العملية
معروف عن القوس أنه يهتم بالحرية والسفر وتغيير الأماكن من وقت لآخر، ولهذا يختار هذا البرج الملابس العملية التي تساعده في ما يقوم به، ولهذا فإن الكاجوال أكثر ما يليق به.