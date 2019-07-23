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لكل برج ذوق في اختيار الملابس.. الأسد إطلالته ملكية

يتميز الثور بالجرأة في اختيار الملابس، كما أنه مهتم بالإكسسوارات كثيرا، ففي داخله مصمم أزياء يوجهه في اختياراته، فهذا البرج واقعي ومسؤول ويحب الاعتماد على نفسه
تحرير:فيروز ياسر ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
الأبراج والموضة
الأبراج والموضة
لكل شخص ذوق خاص في اختيار الملابس والألوان المناسبة، ومثلما يُقال "لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع"، وليس كل ما تحبه قد يعجب الآخرين مثلك، فإذا ذهبت إلى متجر الملابس مع أحد أصدقائك، فيبحث كل واحد منكما عن الإستايل المناسب، وفي وقت ما عندما تطلب رأيه في قطعة أعجبتك، قد لا تعجبه أو يحاول إقناعك بلون آخر. وعند النظر إلى برج كل شخص، ستجد أن ما يفضّله ولا يفضله ينعكس تماما على شخصيته والصفات التي يحملها برجه؛ لذا دعنا نتعرف على الأبراج الحيوية والأخرى الهادئة، والتي تنعكس صفاتها على ذوقها في الموضة، وفقا لما ذكره موقع "Stitch Fix".
الجدي يحب البساطة يبحث الجدي عن كل شيء مريح، ولأن شخصيته قوية من الخارج، لكنه طيب من الداخل، فغالبا ما يحب الألوان الغامقة والحيادية، وقد تفكر في أنه شخص لا يهتم بالموضة كثيرا، لكنه في الحقيقة يركز على كل ما هو جديد، لكنه يرتدي ما يناسبه منها، لذا فإن الجينز من الملابس الأساسية له، كما يحب نمط الأحذية
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تعرف على امرأة السرطان عن قرب إذا كنت تحبها

امرأة السرطان مليئة بالتناقضات، وعلى الرغم من ضعفها لكنها حريصة للغاية في تصرفاتها وتعاملاتها، قد تكون مزاجية بشكل ملحوظ وفي نفس الوقت يمكن الاعتماد عليها، وعلى الرغم من أنها خائفة من التغيير ولكن قابلة للتكيف للغاية. إنها نوع المرأة التي تأمل أن تتزوجها، كما ستكون أما عظيمة، وعلى الرغم من مقابلتك لها لأول مرة فتظهر لك أنها قاسية المشاعر لكن في الحقيقة تحمل رومانسية كبيرة وتهتم لك عند وقوعها في حبك، حيث إنها تختار بعناية من تسمح لهم بالدخول إلى عالمها، تعرف على أسرارها وفقا لما ذكره موقع Elite Daily.
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لو خطيبك برج السرطان.. اعرفي عيوبه وتعاملي معها

رجل السرطان لديه من الكاريزما والسحر ما يجعل الفتيات تلتف حوله، ولكن خلف هذا الوجه الجذاب بعض الصفات التي تحتاج لامرأة ذكية لديها من الحكمة والفطنة ما يساعدها في التعامل مع عيوب شريكها. في الوقت الذي يمتلك فيه رجل السرطان صفات مميزة، فإن لديه النقيض منها مع شريكته، وتلك السلبيات الموجودة في شخصيته تحتاج إلى الصبر والتعامل معها بطريقة خاصة عكس الأبراج الأخرى، ولهذا فإن فهم رجل السرطان ليس سهلا كما تعتقد جميع النساء، ولهذا تعرفي على عيوب شخصية شريكك وفقا لما ذكرها موقع "United 21".
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الحمل نصفه الآخر.. أبراج صديقة للسرطان

إذا كنت برج السرطان، ففي الغالب تتساءل عن علاقاتك بمن حولك حسب أبراجهم، فالتوافق مهم في علاقات الصداقة والحب، ولأن الصداقة باقية والحب زائل، ابحث في البداية عن من يشاركونك أحزانك ومغامراتك وأفراحك، ويكملون روحك، ويشعرونك بوجود الحياة. بالطبع يحمل السرطان العديد من المميزات التي تجعله صديقا مميزا، كما أن لديه من العيوب أو النواقص ما يجعله بحاجة إلى من يكملها ويتصالح معها، ونظرا لأنه شخصية اجتماعية، فهناك العديد من الأصدقاء حوله، لكن 3 أبراج فقط هم الأنسب للصداقة، تعرف عليهم حسبما ذكرهم موقع Elite Daily.
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المكشكش والحورية.. هذه الفساتين تناسب السهرات

الفساتين أشكال وألوان، وإذا كنتِ تريدين الاستعداد للخروج في الليل أو لحضور مناسبة، هناك بعض الأمور التي يجب اتخاذها على محمل الجد، لتظهري بشكل لائق بداية من شكل جسمك وحتى لون بشرتك وتصميم الفستان الذي يليق بك. كما عليك أخذ حالة الجو في الاعتبار، فقد يكون لديك خيارات لا حصر لها ولكن طبيعة الجو تجعلك تختارين موديلات معينة، كما أن المكان المدعوة إليه يحتاج منكِ أن تفكري فيما ترتدينه بشكل جيد، لذا إليك مجموعة من أنواع الفساتين التي تليق بالمناسبات والخروجات وفقا لما ذكره موقع The Trend Spotter.
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إزاي توسعي البنطلون الجينز بعد غسله؟

عندما تغسلين البنطلون الجينز وترتدينه مرة أخرى، تفاجئين بأنه ضيق ولا تستطيعين الارتياح فيه بهذا الشكل حتى وإن دخل في ساقيكِ، ولكن لست وحدك في هذه المشكلة، ولا تفكرين أن وزنك زاد بين عشية وضحاها، استرخي قليلا عزيزتي. فوضع الجينز في الغسالة واستخدام دورة الماء الساخن أو وضعها في المجفف هو السبب الرئيسي وراء ميله إلى الانكماش، ولأن ارتدائه بهذا الشكل بعد الغسيل أمر غير مريح تماما، قد تبحثين حلول بسيطة تخلصك من هذا الضيق في أسرع وقت، تعرفي على تلك الحلول وفقا لما ذكره موقع Welcome to StyleCraze.
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الأزرق الغامق.. اختر لون مطبخك حسب الموضة

على الرغم من أن المطابخ ذات الألوان المحايدة دائما ما تتربع على عرش موضة المطابخ لكل عام، إلا أن هذا العام لابد من وجود الألوان الداكنة والباهتة بداخل مطبخك، سواء من جانب التركيبات أو الخزانات. ولأن المطبخ مملكة المرأة، ففي العادة يترك لها شريكها حرية الاختيار لأانها ستقضي ساعات بداخله، وبالطبع تحب النساء اتباع الموضة، وتبحث عن كل جديد واختيار الأفضل منه، لذا هناك مجموعة من ألوان المطابخ الرائجة لهذا العام ويمكن اختيار إحداها ليكون مطبخك على الموضة، وفقا لما ذكره موقع Martha Stewart.
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أزياء تعبر عن شمال إفريقيا في أسبوع الموضة بباريس

مع انطلاق أسبوع الموضة بباريس، تركت دور الأزياء بصمة كبيرة لدى المهتمين بالموضة حول العالم، إذ وضع مصممو الأزياء كل جهودهم من أجل ظهور تصميماتهم بشكل مختلف، لتتنوع الأزياء وتكشف أغلبيتها عن حضارات قد تكون غير معروفة للكثيرين، والبعض الآخر اهتم بالحيوانات والطيور، وعكسَ ذلك على الأزياء المختلفة. ومع اقتراب نهاية أسبوع الموضة بباريس لخريف وشتاء 2019، كان هناك حضور باهر لدور أزياء أخرى، كما لم يكن إيلي صعب مصمم الأزياء العربي الوحيد، حيث شارك جورج حبيقة وزهير مراد بمجموعة مختلفة.
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