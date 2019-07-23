لكل برج ذوق في اختيار الملابس.. الأسد إطلالته ملكية

يتميز الثور بالجرأة في اختيار الملابس، كما أنه مهتم بالإكسسوارات كثيرا، ففي داخله مصمم أزياء يوجهه في اختياراته، فهذا البرج واقعي ومسؤول ويحب الاعتماد على نفسه

تحرير:فيروز ياسر ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

الأبراج والموضة

لكل شخص ذوق خاص في اختيار الملابس والألوان المناسبة، ومثلما يُقال "لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع"، وليس كل ما تحبه قد يعجب الآخرين مثلك، فإذا ذهبت إلى متجر الملابس مع أحد أصدقائك، فيبحث كل واحد منكما عن الإستايل المناسب، وفي وقت ما عندما تطلب رأيه في قطعة أعجبتك، قد لا تعجبه أو يحاول إقناعك بلون آخر. وعند النظر إلى برج كل شخص، ستجد أن ما يفضّله ولا يفضله ينعكس تماما على شخصيته والصفات التي يحملها برجه؛ لذا دعنا نتعرف على الأبراج الحيوية والأخرى الهادئة، والتي تنعكس صفاتها على ذوقها في الموضة، وفقا لما ذكره موقع "Stitch Fix".

الجدي يحب البساطة يبحث الجدي عن كل شيء مريح، ولأن شخصيته قوية من الخارج، لكنه طيب من الداخل، فغالبا ما يحب الألوان الغامقة والحيادية، وقد تفكر في أنه شخص لا يهتم بالموضة كثيرا، لكنه في الحقيقة يركز على كل ما هو جديد، لكنه يرتدي ما يناسبه منها، لذا فإن الجينز من الملابس الأساسية له، كما يحب نمط الأحذية