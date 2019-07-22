بائعة مناديل آخر ضحاياه.. قصة نهاية «خٌط الموسكي»

المتهم اعترض طريق المجني عليها بحديقة ميدان العتبة ونشبت بينهما مشادة كلامية استل على أثرها سكينا وطعنها طعنة نافذة في بطنها سقطت بعدها غارقة في دمائها قبل أن يهرب

تحرير:نصر الدين عبد المنعم ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م

سكين

مجرم بالفطرة إذ تربى على الجريمة منذ نعومة أظافره، اتخذ من السرقات سبيلا لكسب قوته ولما اشتد عوده بدأ في سرقة التجار والمارة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، رصع سجله بعشرات الجرائم بلغ ما حوته محاضر الشرطة الرسمية منها نحو 53 جريمة متنوعة، بخلاف تلك التي يبلغ عنها ضحاياه، حتى لقبه البعض بـ "خط الموسكي" ذلك الحي التجاري والتاريخي الشهير بمنطقة الحسين، حيث يقيم ويمارس نشاطه الإجرامي كل صباح، آخر مصائبه كانت طعنة نافذة في بطن سيدة تعمل بائعة مناديل ترقد بسببها بين الحياة والموت في المستشفى.

كعادة كل صباح يعج ميدان العتبة القريب من شارع الموسكي، بالزحام والباعة والتجار وحركة السيارات، كل يهرول للحاق بعمله وكسب قوت يومه، لم ينتبه أحدهم لاعتراض شخص عرف عنه الإجرام طريق سيدة تعمل بائعة مناديل بالمنطقة حيث تتحصل على بضع جنيهات تعود بها آخر النهار لتطعم من تعول، ودون مقدمات استل المجرم مطواة