جريمة

بائعة مناديل آخر ضحاياه.. قصة نهاية «خٌط الموسكي»

المتهم اعترض طريق المجني عليها بحديقة ميدان العتبة ونشبت بينهما مشادة كلامية استل على أثرها سكينا وطعنها طعنة نافذة في بطنها سقطت بعدها غارقة في دمائها قبل أن يهرب
تحرير:نصر الدين عبد المنعم ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م
سكين
سكين
مجرم بالفطرة إذ تربى على الجريمة منذ نعومة أظافره، اتخذ من السرقات سبيلا لكسب قوته ولما اشتد عوده بدأ في سرقة التجار والمارة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، رصع سجله بعشرات الجرائم بلغ ما حوته محاضر الشرطة الرسمية منها نحو 53 جريمة متنوعة، بخلاف تلك التي يبلغ عنها ضحاياه، حتى لقبه البعض بـ "خط الموسكي" ذلك الحي التجاري والتاريخي الشهير بمنطقة الحسين، حيث يقيم ويمارس نشاطه الإجرامي كل صباح، آخر مصائبه كانت طعنة نافذة في بطن سيدة تعمل بائعة مناديل ترقد بسببها بين الحياة والموت في المستشفى.
كعادة كل صباح يعج ميدان العتبة القريب من شارع الموسكي، بالزحام والباعة والتجار وحركة السيارات، كل يهرول للحاق بعمله وكسب قوت يومه، لم ينتبه أحدهم لاعتراض شخص عرف عنه الإجرام طريق سيدة تعمل بائعة مناديل بالمنطقة حيث تتحصل على بضع جنيهات تعود بها آخر النهار لتطعم من تعول، ودون مقدمات استل المجرم مطواة
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القبض-على-متهم

حبس 6 أشخاص ضُبطوا بـ112 «فرش حشيش» في الشرقية

أصدرت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الاثنين، قرارًا بحبس ستة أشخاص لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بحيازة كمية كبيرة من جوهر «الحشيش» المُخدر، بقصد الاتجار فيها، حيث ضًبط المتهمون في كمين أمني حال استقلالهم أتوبيس رحلات بدائرة مركز شرطة منيا القمح، فيما بلغت حصيلة المضبوطات 112 «فرش حشيش»، كان المتهمون يستعدون لترويجها على عملائهم.
سحب-اموال-من ماكينة-صرف

كنت مفلس.. طالب جامعى يثقب ماكينة صرف لسرقتها

فشل في الحصول على أموال فى الوقت الذى هيأ له الشيطان إمكانية أن يتحصل عليها بسهولة، فماكينات الصرف الآلى تنتشر فى كل مكان، لمعت عيناه كلما رأى ماكينة وطرح عقله تساؤلاً.. فلماذا لا تكون الأموال التى بداخلها بحوزته، فقرر الطالب الجامعي، صاحب الـ 26 عامًا سرقتها فاستخدم أداة لحام قاصداً إحدى الماكينات بدائرة قسم شرطة أول الرمل بشرق الإسكندرية، وأحدث ثقبا صغير بالمكان الخاص بإدخال كارت الإئتمان بالماكينة، لكنه لم يستطع أن يتحصل على أي أموال بل وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه بعد تلقى قسم شرطة أول الرمل بلاغا بالواقعة.
انتحار

رعب وصراخ| حكاية «الجثة الطائرة» في الحي الراقي ليلا

لم تدرِ سيدة خمسينية تعمل في مجال العقارات أن موافقتها على حضور جلسة نقاش مع محام تربطهما علاقة عمل منذ فترة ليست بالقصيرة، ستكون سببا رئيسيا في كتابة الفصل الأخير من حياتها، بعدما أجبرها المحامي على توقيع إيصالات أمانة بالقوة واحتجزها داخل غرفة بمكتبه الكائن في منطقة الدقي وسط محافظة الجيزة، وذلك بمساعدة صديق له، ما اضطرها إلى محاولة الهرب عبر شرفة الغرفة، لكن اختلّ توازنها وسقطت من الطابق الخامس، لتلقى حتفها في الحال متأثرةً بإصابتها بكسور متفرقة بالجسم، وسط رعب الأهالي.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (6)

الأتوبيس اصطدم بـ«كارو» فقتل سائق موتوسيكل في شبين

لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون في حادث تصادم أتوبيس تابع لشركة توشيبا العربي يقل عمالا، مع عربة كارو وسيارة أجرة وموتوسيكل، اليوم الإثنين، أمام قرية دهب بطريق (قويسنا- شبين الكوم). تلقى اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق شبين الكوم- قويسنا أمام قرية دهب؛ بسبب اعتراض سيارة كارو الطريق أمام أتوبيس لنقل العمال، ما أسفر عن انقلاب الأتوبيس، وتصادمه بعد انقلابه بدراجة نارية كانت تمر بجواره، ما أدى إلى مصرع قائدها، وسيارة أجرة.
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طعن-بالسكين

سفاح الزيتون.. ذبح زوجين مسنين وهرب بين 3 محافظات

"أنا كنت محتاج فلوس وقاعد ومش عارف أشتغل وكل الأبواب كانت مقفولة علشان كدة اخترت الطريق ده وكان فى دماغي إني أسرق وأخلص عليهم علشان عارف إنهم عايشين لوحدهم وبنتهم بتعدي عليهم كل فترة وهما بصراحة معاهم فلوس كتير لكن معرفش إني هتجاب بالسهولة دى".. هكذا سرد المتهم بذبح زوجين مسنين داخل شقتهما بمنطقة الزيتون اعترافاته لرجال الشرطة عقب مطاردة بـ3 محافظات حاول المتهم الهروب من رجال الشرطة، فقامت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق بين مديريات الأمن المختلفة حتى سقط المتهم وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحسبه على ذمة التحقيقات.
جثة-فتاة

مقتل ربة منزل في مشاجرة بسبب «حد زراعي» في الشرقية

لقيت ربة منزل، في بداية العقد السادس من عمرها، مصرعها، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ متأثرةً بإصابتها بطعنة نافذة في الصدر، بسبب مشاجرة بين عائلتها وجيرانها لخلافات على الحد الزراعي الفاصل بين أراضيهم بناحية عزبة «بايرلي» التابعة لقرية «كفر دنوهيا» بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
محمد-رفض-طلب زوجته-فمزقت-جثته بعد 60 يوم-جواز (1)

رفضت معاشرته| تفاصيل إعدام عريس شبين بعد 60 يوم زواج

سنين من العمل المتواصل ليل نهار لكسب المال الحلال فى مجال عمله بالنجارة وعلى الرغم من ضعف راتبه فإنه استطاع الاعتماد على نفسه فى تجهيز عش الزوجية ولكن لم يتبق سوى اختيار شريكة حياته فاعتمد "محمد" على أسرته فى اختيار الفتاة المناسبة، وذلك نظرا لعدم ارتباطه أو اختلاطه بالسيدات بسبب تركيزه فى عمله المستمر، ولم يكن له تجارب سابقة، فمنذ حصوله على الدبلوم لم يعرف طعم الإجازات، وهنا جاء دور فتيات عائلته لاختيار شريكة حياته وبالفعل وقع الاختيار على "أمل" فتاة من سكان قرية شبين القناطر بالقليوبية، نظرا لحسن سلوكها وتربيتها.
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طعنات ودماء وجثث.. ماذا حدث في شقة عبد الحكيم وهدان؟

قبل سنوات سافر «عبد الحكيم وهدان» وزوجته إلى إحدى الدول العربية، كانت الزوجة رفيقة دربه تسانده دوما، لم تفرقهما الغربة وتفرق شملهما الأيام، بعد سنين ليست بالقليلة حزم الرجل حقائبه عائدا للقاهرة بعد رحلة من العمل والكفاح والشقاء، استقر الرجل في شقة قام بشرائها في شارع إسماعيل بك دائرة قسم الزيتون، منذ أن وطئت قدم الرجل وزوجته المكان، حتى حصد حب واحترام الجميع، يدخل قلوب الناس بدون استئذان، طيلة أربعين عاما عاشها الرجل مرت كأيام حتى صار كبير المنطقة وشيخها وحكيمها.
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