بعد وقف الإنتاج.. أرخص 10 سيارات في مصر

خرجت سيارات من السوق المصرية خلال الأيام الماضية، بسبب وقف إنتاجها وتصنيعها، ودخلت أخرى جديدة، تزامنا مع تخفيضات في الأسعار، لذا رصدنا أسعار أرخص 10 سيارات ملاكي

تحرير:كريم ربيع ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

أعلن عدد من شركات السيارات في السوق المحلية وقف إنتاج عدد من طرازاتها، وكان آخرها "فيات بونتو، دايو لانوس، فولكس فاجن بيتلز"، كما أجرت غالبية الشركات والوكالات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتهم، مقابل شركات أخرى رفعت أسعارها، الأمر الذي تسبب في تغيّر خريطة الأسعار. ونرصد في التقرير التالي السيارات العشر الأرخص في السوق المحلية، وهي «سوزوكي ألتو، زوتي Z100، لادا جرانتا، شيري Envy، بروتون ساجا، بي واي دي F3، جلوري 350، شانجي M50، بروتون ساجا، رينو لوجان».

1- سوزوكي ألتو ما زالت تحافظ على لقب أرخص سيارة في مصر، وتتاح بفئة واحدة كموديل 2019 بسعر 133,900 جنيه، بمحرك مكون من 3 أسطوانات سعة 800 سي سي بقوة 47 حصانًا وناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وتستهلك في المتوسط 3.0 لتر لكل 100 كيلومتر. إلا أن «ألتو» تفتقر لأدنى وسائل الأمان ومساعدة السائق،

1- سوزوكي ألتو



ما زالت تحافظ على لقب أرخص سيارة في مصر، وتتاح بفئة واحدة كموديل 2019 بسعر 133,900 جنيه، بمحرك مكون من 3 أسطوانات سعة 800 سي سي بقوة 47 حصانًا وناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وتستهلك في المتوسط 3.0 لتر لكل 100 كيلومتر. إلا أن «ألتو» تفتقر لأدنى وسائل الأمان ومساعدة السائق، وتأتي بدون وسائد هوائية، وغير مجهزة بأي نظام لمساعدة الفرامل.

2- زوتي Z100

تحتل زوتي Z100 موديل 2020 المركز الثاني في قائمة أرخص السيارات الجديدة في السوق المصرية، ويبلغ سعرها 136.900 جنيه وتقدم Z100 موديل 2020 في مصر بمحرك «TNN 3 G10K» مكون من 3 أسطوانات سعة 1000 سي سي، ينتج قوة 75 حصانا، يرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، ويبلغ متوسط استهلاكها للوقود 5.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

وتتميز السيارة بتوافر عدد من وسائل الأمان بها، في مقدمتها وسائد هوائية أمامية ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيا EBD، وحساسات ركن خلفية وفوانيس شبورة أمامية وخلفية وإنذار في حالة عدم ربط حزام الأمان.

3- لادا جرانتا

أجرت الشركة الروسية «لادا» في مصر تخفيض سعر سيارتها «جرانتا» المجمعة محليا في مصر، للمرة الرابعة، بقيمة ألف جنيه فقط لا غير، ليصل إجمالي التخفيضات التي حصلت عليها خلال 2019 إلى 16.000 جنيه، وعقب التخفيض الجديد أصبح سعرها 147.000 جنيه، بعدما كان سعرها 163 ألف جنيه في بداية العام الحالي، لتحافظ على لقبها كأرخص سيارة سيدان في مصر.

4- زوتي Z300





تعد السيارة السيدان مدمجة الحجم واحدة من أرخص السيارات السيدان الآن، وتعتمد على محرك 1600 سي سي، مرتبط بناقل يدوي أو أتوماتيكي، وتتاح بفئة واحدة كموديل 2020 بسعر 174.990 جنيها، مع الناقل اليدوي، وموديل 2019 بسعر 214.990 جنيها مع الناقل الأتوماتيكي.

5- شيري Envy



سيارة سيدان مدمجة الحجم، يتم تجميعها في مصر، بسعة محرك 1497 سي سي، وناقل حركة يدوي، بخمس نقلات، و4 سلندرات، و16 صبابة، وتعتمد على الحقن الإلكتروني للوقود، ويبلغ العزم الأقصى 140/4500 نيوتن. متر/ لفة. دقيقة، وقوة المحرك 109 أحصنة، ويمكنها التسارع من 0- 100 كيلومتر في الساعة خلال 10.5 ثانية، وتتوفر بسعر 175.000 جنيه بجميع الكماليات.

6- بي واي دي F3





حازت السيارة الصينية ثقة كثير من المصريين، وأعلنت الشركة الصينية عن إضافات جديدة في سيارتها المجمعة محليا، منها تغيير التصميم الداخلي، وعجلة القيادة، وتتاح بفئة واحدة كموديل 2019 بسعر 177 ألف جنيه، وتعتمد على محرك 1500 سي سي بقوة 109 أحصنة، وناقل يدوي من 5 سرعات وتضم جميع الكماليات الأساسية.

7- جلوري 350



أعادت شركة السيارات الصينية «DFSK» في مصر، عرض الاسترداد النقدي أو «الكاش باك» على سيارتها العائلية جلوري 350، خلال شهر يوليو بقيمة 7000 جنيه، ويسري العرض على الفئة القياسية فقط -هاف أوبشن- بحيث يكون سعرها 178.000 بدلا من 185.000 جنيه، بينما تظل الفئتان الثانية والثالثة بنفس الأسعار 195.000 و208.000 جنيه على التوالي، لتكون السيارة الأقل سعرا بفئة سيارات الركوب متعددة الأغراض.



وتتاح السيارة في مصر بثلاث فئات من التجهيز، تتسع لـ8 ركاب على ثلاثة صفوف، وتشتمل التجهيزات على «مصابيح ضباب، قضبان تحميل أمتعة، زجاج مظلل، مفتاح ريموت، قفل مركزي، قفل أمان للأطفال، باور ستيرنج، مكيف هواء، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، نظام صوتي يحتوي على راديو + USB + AUX متصل بأربع سماعات». وتأتي الفئة الأعلى بتجهيزات تتضمن باقة شكل رياضي للهيكل، ومرآة كهربائية ووسادة هوائية لقائد السيارة، ونظام مكابح مضادة للانغلاق.



وتعتمد جلوري 350 على محرك سعة 1500 سي سي، من 4 أسطوانات و16 صماما، قادر على إنتاج قوة 116 حصانا وعزم 145 نيوتن. متر، معتمدا على نظام دفع خلفي وصندوق تروس يدوي من 5 نسب أمامية.

8- شانجي M50

هي سيارة متعددة الأغراض مدمجة الحجم، تأتي للسوق المحلية بنوعين من المحركات، إما 1400 سي سي أو 1500 سي سي، يرتبطان بناقل حركة يدوي، وتتاح بفئتين بسعر ثابت 184.000 جنيه.

9- بروتون ساجا

واحدة من السيارات السيدان مدمجة الحجم، يتم تصنيعها في ماليزيا، وتأتي بمحرك سعته 1332 سي سي، بقوة 94 حصانا، ونوعين من نواقل الحركة (مانيوال وأتوماتيكي)، و4 سلندرات، و16 صبابة، وتعتمد على حقن الوقود إلكترونيا، ويبلغ العزم الأقصى 120/4000 نيوتن. متر/ لفة. دقيقة، وتحتاج إلى 14.5 ثانية للتسارع من 0- 100 كيلومتر.



تتوفر في السوق في فئتين، الأولى مانيوال بسعر 185 ألف جنيه، والأتوماتيك بسعر 200 ألف جنيه.

10- رينو لوجان



حافظت «لوجان» التابعة لشركة رينو الفرنسية على منافستها بقوة في السوق المحلية، وباتت واحدة من السيارات الشعبية في مصر، التي لاقت إقبالا شديدا وانتشارا واسعا على الطرق المصرية.



وخفضت الشركة الفرنسية سعر طراز لوجان فيجن 1.6 بناقل يدوي من 195 ألف جنيه إلى 185 ألف جنيه، بينما انخفض سعر طراز ديناميك 1.6 المزود بناقل يدوي من 207 آلاف جنيه إلى 200 ألف جنيه.



وفي ما يخص المواصفات، فهي: «سعة المحرك 1600 سي سي، بقوة 90/5500 حصان/ لفة في الدقيقة، وتبلغ السرعة القصوى 175، والتسارع من 0- 100 كيلومتر خلال 11.5 ثانية، وحقن إلكتروني للوقود، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي».