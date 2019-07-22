حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

بعد وقف الإنتاج.. أرخص 10 سيارات في مصر

خرجت سيارات من السوق المصرية خلال الأيام الماضية، بسبب وقف إنتاجها وتصنيعها، ودخلت أخرى جديدة، تزامنا مع تخفيضات في الأسعار، لذا رصدنا أسعار أرخص 10 سيارات ملاكي
تحرير:كريم ربيع ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
لادا جرانتا
لادا جرانتا
أعلن عدد من شركات السيارات في السوق المحلية وقف إنتاج عدد من طرازاتها، وكان آخرها "فيات بونتو، دايو لانوس، فولكس فاجن بيتلز"، كما أجرت غالبية الشركات والوكالات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتهم، مقابل شركات أخرى رفعت أسعارها، الأمر الذي تسبب في تغيّر خريطة الأسعار. ونرصد في التقرير التالي السيارات العشر الأرخص في السوق المحلية، وهي «سوزوكي ألتو، زوتي Z100، لادا جرانتا، شيري Envy، بروتون ساجا، بي واي دي F3، جلوري 350، شانجي M50، بروتون ساجا، رينو لوجان».
1- سوزوكي ألتو   ما زالت تحافظ على لقب أرخص سيارة في مصر، وتتاح بفئة واحدة كموديل 2019 بسعر 133,900 جنيه، بمحرك مكون من 3 أسطوانات سعة 800 سي سي بقوة 47 حصانًا وناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وتستهلك في المتوسط 3.0 لتر لكل 100 كيلومتر. إلا أن «ألتو» تفتقر لأدنى وسائل الأمان ومساعدة السائق،
اقرأ المزيد
The 10 Craziest, Most Powerful Hypercars Arriving in 2019 and 2020 (3)

قوتها غير عادية.. سيارات مجنونة ينتظرها العالم 2020

ينتظر الجمهور العديد من السيارات الرائعة في الأسواق العالمية خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بسبب القوة الحصانية وروعة المحرك الذي تحمله، وهو الأمر الذي يجعلها من بين السيارات التي ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر خلال العام المقبل. وتستعد العشرات من الشركات العالمية لتقديم موديلات جديدة من حيث القدرات الفنية والشكل الخارجي، إلا أن الإمكانيات الخاصة بالمحرك هي العامل الرئيسي في تحديد مدى شغف الجمهور المنتظر لتلك الموديلات، والتي تعد من أهم الأمور التي ينظر إليها.
فرامل

علامات تخبرك بضرورة إصلاح الفرامل أو تغيير مكوناتها

تعد المكابح من أهم القطع والأجزاء التي يمكن أن تكون من العناصر الرئيسية في سلامة وأمان الركاب والسائق أو حتى السيارات المجاورة، وهو الأمر الذي يستدعي عناية خاصة بتلك الأجزاء الحيوية، خاصة أنها تتعلق بعوامل السلامة والأمان في السيارة. وتمنح المكابح مجموعة من الإشارات التي يمكن من خلالها معرفة ما إذا كانت هناك تحتاج للصيانة من عدمه، خاصة أن العديد من القطع والأجزاء الحيوية تتغير أنماطها بشكل واضح خلال الاستعمال، لا سيما إذا ما عانت من عيوب في الصناعة.
أوبترا

التخفيضات مستمرة.. شيفروليه وبايك تخفضان أسعارهما

أعلنت شركة شيفروليه الأمريكية، إحدى أذرع شركة جنرال موتورز، تخفيض سعر سياراتها المجمعة محليا (أفيو وأوبترا)، بقيم تراوحت بين 8 آلاف و9.100 جنيه، ونشر الموقع الرسمي للشركة الأسعار الجديدة في يوليو، كما خفضت شركة بايك الصينية سعر سيارتها العائلية الجديدة «M60» موديل 2020 متعددة الأغراض ومتوسطة الحجم ذات السبعة مقاعد، بسبب المنافسة الشديدة بين الشركات والوكلاء لتحريك مبيعاتها في السوق، والتخلص من موديل عام 2019. وتسببت حملات المقاطعة الشعبية، وفي مقدمتها «خليها تصدي- زيرو جمارك» في كثير من المشكلات التي أجبرت وكلاء السيارات على تخفيض الأسعار.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org