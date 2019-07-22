هاري كين يتغنى بهدفه في مرمى يوفنتوس

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م

هاري كين

قال الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، إن الهدف الذي أحرزه في شباك يوفنتوس الإيطالي، أمس الأحد، ببطولة الكأس الدولية للأبطال، هو أحد أفضل الأهداف التي سجلها خلال مسيرته الكروية. وأحرز كين هدفًا رائعًا في شباك يوفنتوس، من منتصف الملعب، منح به توتنهام الفوز في الوقت القاتل، بنتيجة (3-2)، في تحضيرات الفريقين لبداية الموسم الجديد. ويستعد توتنهام لمواجهة مانشستر يونايتد، الخميس المقبل، في ثاني مباريات الفريق بالكأس الدولية للأبطال، فيما سيلتقي يوفنتوس بغريمه إنتر ميلان يوم الأربعاء.

وقال هاري كين في تصريحات أبرزتها صحيفة توتو سبورت الإيطالية، اليوم الاثنين: "رأيت حارس يوفنتوس يقف خارج مرماه وقلت إنه إذا أتيحت لي الفرصة لمفاجأته فسأفعل ذلك، وحدث بالفعل وسجلت الهدف، وربما هذا الهدف هو أحد أفضل الأهداف في مسيرتي". من جانبه أكد أدريان رابيو، لاعب وسط يوفنتوس، أن فريقه واجه صعوبات

وقال هاري كين في تصريحات أبرزتها صحيفة توتو سبورت الإيطالية، اليوم الاثنين: "رأيت حارس يوفنتوس يقف خارج مرماه وقلت إنه إذا أتيحت لي الفرصة لمفاجأته فسأفعل ذلك، وحدث بالفعل وسجلت الهدف، وربما هذا الهدف هو أحد أفضل الأهداف في مسيرتي".



من جانبه أكد أدريان رابيو، لاعب وسط يوفنتوس، أن فريقه واجه صعوبات كبيرة خلال مواجهة توتنهام، قائلآ:"بشكل عام كانت مباراة جيدة، واجهنا بعض الصعوبات في الشوط الأول، كنا نلعب أمام خصم رائع تفوق بدنيًا علينا، لكن في الشوط الثاني، سيطرنا على الأمور وتحسن الأداء، هناك الكثير من العمل الذي يتعين عليّ القيام به".



وواصل نجم يوفنتوس الجديد: "أنا بحاجة للنمو والتطور على المستوى البدني، لكن كونها المباراة الأولى، أشعر أنني بخير، وجدت نفسي بشكل جيد مع زملائي وفي مركزي على أرض الملعب".

