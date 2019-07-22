نص كلمة السيسي بمناسبة تخرج دفعات بالكليات العسكرية

السيسي: لقد استطاعت ثورة يوليو أن تغير وجه الحياة فى مصر على نحو جذرى وقدمت لشعبها العديد من الإنجازات الضخمة، كما أحدثت تحولا عميقا فى تاريخ مصر المعاصر

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، حفلات تخرج الطلاب الجدد من الكليات العسكرية 2019، تزامنا مع احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو بحضور كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وتضمن الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية عددا من العروض العسكرية، تظهر مدى الكفاءة البدنية للطلبة وقدراتهم القتالية العالية، وتتنوع العروض بين عروض الصاعقة والأجهزة الرياضية واجتياز الموانع المشتعلة، وفيما يلى نص كلمة الرئيس بمناسبة تخرج دفعات فى الكليات العسكرية والمعهد الفني والاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

«بسم الله الرحمن الرحيمشعب مصر العظيم.. أيها الشعب الأبى الكريمفى يوم مجيد من أيام مصر الخالدة، ومن بين أروقة عرين الأبطال.. الكلية الحربية التى دأبت كل عام على إمداد الوطن بخيرة الرجال، نلتقى بخريجى الكليات والمعاهد العسكرية، شباب مصر وأملها، الذين يحتفلون ونحتفل بتخرجهم اليوم ليشكلوا أجيالا متجددة