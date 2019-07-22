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نص كلمة السيسي بمناسبة تخرج دفعات بالكليات العسكرية

السيسي: لقد استطاعت ثورة يوليو أن تغير وجه الحياة فى مصر على نحو جذرى وقدمت لشعبها العديد من الإنجازات الضخمة، كما أحدثت تحولا عميقا فى تاريخ مصر المعاصر
تحرير:أميرة إبراهيم ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، حفلات تخرج الطلاب الجدد من الكليات العسكرية 2019، تزامنا مع احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو بحضور كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وتضمن الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية عددا من العروض العسكرية، تظهر مدى الكفاءة البدنية للطلبة وقدراتهم القتالية العالية، وتتنوع العروض بين عروض الصاعقة والأجهزة الرياضية واجتياز الموانع المشتعلة، وفيما يلى نص كلمة الرئيس بمناسبة تخرج دفعات فى الكليات العسكرية والمعهد الفني والاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952.
«بسم الله الرحمن الرحيمشعب مصر العظيم.. أيها الشعب الأبى الكريمفى يوم مجيد من أيام مصر الخالدة، ومن بين أروقة عرين الأبطال.. الكلية الحربية التى دأبت كل عام على إمداد الوطن بخيرة الرجال، نلتقى بخريجى الكليات والمعاهد العسكرية، شباب مصر وأملها، الذين يحتفلون ونحتفل بتخرجهم اليوم ليشكلوا أجيالا متجددة
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عز-الدين-ابوستيت-وزير-الزراعة-واستصلاح-الاراضى

مصر تحقق رقما قياسيا في إنتاج المحاصيل السكرية

صرح الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإن إنتاجية محاصيل السكر بلغت هذا الموسم نحو 2 مليون و483 ألف طن، بزيادة نحو 320.5 ألف طن عن العام السابق، ما يعد رقما قياسيا تحققه مصر لأول مرة، مقارنة بـ2.16 مليون طن في العام السابق، مضيفا أن المساحة المنزرعة من محصول القصب بلغت نحو 248.2 ألف فدان، بزيادة 5.5 ألف فدان عن العام السابق، وأن المساحة المنزرعة من محصول بنجر السكر بلغت نحو 584.58 ألف فدان بزيادة 104.8 ألف فدان عن العام السابق.
محمد-فارس-مدير-الكلية-الحربية

مدير الكلية الحربية للسيسي:تحملتم بإخلاص قيادة الوطن

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، هدية تذكارية من اللواء أركان حرب أشرف محمد فارس مدير الكلية الحربية، عبارة عن "المصحف الشريف"، وذلك خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. حيث صدق السيسي على قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة اعتبارا من 30 يونيو 2019.
وعاظ-الأزهر

الأزهر يواصل حملاته لتوعية الحجيج بالمطارات

واصل وعاظ وواعظات الأزهر الشريف حملاتهم التوعوية بمناسك الحج في مطاري القاهرة وبرج العرب بالإسكندرية لاستقبال أفواج الحجاج قبيل سفرهم وشرح المناسك لهم؛ حيث تم توزيع وعاظ الأزهر على مدار 24 ساعة لاستقبال الحجاج قبيل السفر إلى الأراضي المقدسة، والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة مع التيسير عليهم. وقال الأمين العام لمجمع البحوث نظير عياد، إن وعاظ الأزهر حريصون على خدمة حجاج بيت الله الحرام والتيسير عليهم من خلال الرد على أسئلتهم والأخذ بالأيسر بما هو متفق عليه، خاصةً في ظل ازدياد أعداد الحجاج كل عام، مما يتطلب الاهتمام بواقع الناس في الحج
طقس-حار-تين-شوكى

الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء: حرارة ورطوبة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
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محمد-فارس-مدير-الكلية-الحربية

مدير الكلية الحربية للسيسي:تحملتم بإخلاص قيادة الوطن

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، هدية تذكارية من اللواء أركان حرب أشرف محمد فارس مدير الكلية الحربية، عبارة عن "المصحف الشريف"، وذلك خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. حيث صدق السيسي على قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة اعتبارا من 30 يونيو 2019.
الفريق-أول -محمد زكى-القائد-العام للقوات-المسلحة

القوات المسلحة تهنئ السيسي بالذكرى 67 لثورة يوليو

بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ67 لثورة 23 يوليو المجيدة جاء فيها: "يسعدني أن أهنئ سيادتكم بالذكرى السابعة والستين لثورة يوليو المجيدة، التي كانت وستظل إنجازا وطنيا بطوليا حمل لواءه طلائع القوات المسلحة، التي خرجت في الثالث والعشرين من يوليو في حركة مباركة، مستهدفة الخلاص من الاستعمار والتبعية وإقامة الحكم الوطنى الصادق وبناء الجيش القوى القادر على حماية الوطن".
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السيسي: لولا الشعب المصري ما حققنا أي إنجاز

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، كلمة بمناسبة تخريج دفعة جديدة من الكليات الحربية، ألقى فيها الضوء على ثورة 23 يوليو والإصلاح الاقتصادي والحرب على الإرهاب قائلا: "ثورة يوليو امتد أثرها إلى جميع الشعوب التي كانت تتطلع للثورة على الاستعمار، وواقعنا الراهن يعد حلقة من حلقات التاريخ الذي نحاول أن نبني ونغيره للأفضل، وبفضل تضحيات جبش مصر العظيم وشرطتها الباسلة تمكنا من محاصرة الإرهاب، وأثبت شعبنا أن لديه من القوة والصلابة ما يؤهله لتخطي التحديات والصعاب".
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السيسي يمنح الأنواط لأوائل خريجي الكليات العسكرية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، على قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة اعتبارا من 30 يونيو 2019. وأعلن مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، قائلا: "صدق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على تعيين خريجي الكلية الحربية الدفعة (113 حربية) في دفعة ملازم تحت الاختبار في القوات المسلحة اعتبارا من 30 يونيو 2019، وتعيين خريجي الكلية الحربية (الدفعة 77 مهندسين والدفعة 65 جامعيين مختلط والدفعة 107 رئيسات تمريض) في رتبة الملازم أول تحت الاختبار اعتبارا من 30 يونيو 2019".
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