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أحمد السقا ومي عز الدين ضيفا شرف «كل سنة وأنت طيب»

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
تامر حسني
تامر حسني
يشارك الفنان أحمد السقا والفنانة مي عز الدين، كضيفي شرف في فيلم "كل سنة وأنت طيب" الذي يقوم ببطولته النجم تامر حسني، ونشر برنامج "عرب وود" الذي يذاع يوميا على قناة "روتانا سينما"، عبر حسابه بـ"إنستجرام" صورًا من الكواليس ظهر خلالها «السقا» و«مي» مع "تامر" وباقي فريق العمل. يدور "كل سنة وأنت طيب" في إطار تشويقي كوميدي ويتخلله عدد من مشاهد الأكشن، ويتطرق لفكرة الثقة، ويشارك في بطولته بجانب تامر حسني عدد من النجوم في مقدمتهم: زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام، من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.
الفيلم توقف تصويره في فبراير الماضي، وكان يحمل في البداية اسم "حمزة" ثم تم تغييره إلى "نصب تذكاري"، حتى تم الاستقرار على الاسم الأخير "كل سنة وأنت طيب"، ولم يؤكد أحد من صناع الفيلم حتى الآن طرحه فى موسم عيد الأضحى القادم. يذكر أن تامر حسني ظهر في موسم رمضان الماضي كضيف شرف في مسلسل "ولد الغلابة" بطولة
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هياتم.. نجمة الإغراء التي رفضت الإنجاب لأجل الفن

هياتم، نجمة الإغراء الأولى والأخيرة في السبعينيات والثمانينيات، فاكهة السينما المصرية في تلك الفترة، المرأة اللعوب والزوجة الخائنة، والراقصة المثيرة التي لم تندم على فنها الذي لم تنجب من أجله أيضًا. وقع "شحاتة أبو كف" في شباكها فخسر مستقبله الكروي، المرشحة الأولى عبر مواقع التواصل الاجتماعي للانتخابات الرئاسية المصرية عام 2012، رفضت هدايا الحكام والسياسيين وعروضهم حتى لا تنتهي بها الحال كفنانات أخريات فقدن الغالي والنفيس، بل فقدن أرواحهن مقابل ذلك.
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«عبود على الحدود».. مات بطله و5 من المشاركين فيه

ليس هناك اثنان يختلفان على فيلم «عبود على الحدود» بطولة علاء ولى الدين، فهو من الأعمال الكوميدية المفضلة للجميع، يجعلك لا تتوقف عن الضحك في أثناء مشاهدته، لتستمتع بحالة البهجة التي خلقها كل من بطل الفيلم وصديقيه كريم عبد العزيز وأحمد حلمى، وطريقتهم الساخرة فى تناول مشكلات الشباب فى تلك الفترة. وتمر اليوم الذكرى السنوية الـ20 على العرض السينمائي الأول للفيلم الذى حقق نجاحا كبيرا وقتها. ومن المفارقات أن أغلب من شاركوا في الفيلم ماتوا، وهي أدوار، رغم بساطة أغلبها، فإنها محفورة فى أذهان المشاهدين.
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بيومي فؤاد يكشف تفاصيل دوره في «ديدو»

يشارك الفنان "بيومي فؤاد" في فيلم "ديدو" للفنان كريم فهمي والمتوقع عرضه في دور العرض السينمائي في رأس السنة، كما يتواجد في فيلم "الطيب والشرس واللعوب" كضيف شرف مع أحمد فتحي، الذي سيعرض في عيد الأضحى المبارك في دور العرض السينمائي. وقال بيومي فى تصريحات له إنه يجسد شخصية تدعي "فننس" في فيلم "ديدو" وهو عالم مشهور ولديه معمل اختبارات يصنع لنفسه به عدة تجارب، وأضاف بأن أحداث "ديدو" تدور حول تحول نجوم العمل إلى أقزام، ويرجع ذلك إلى فكرة "عقله الإصبع" وذلك في إطار كوميدي، موضحا أنه لن يتحول إلى قزم مثل باقي فريق العمل.
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نجوم يهنئون أحمد السعدني بعيد ميلاده: الأخ والصديق

يحتفل الفنان أحمد السعدني اليوم بعيد ميلاده الـ40 برصيد حافل من الأعمال الفنية المميزة والتى وصلت إلى ما يقرب من 50 عملًا ما بين السينما والتليفزيون، وبدأت رحلته فى عالم الشهرة والأضواء مع والده الفنان القدير صلاح السعدني، قبل 17 عاما، من خلال مسلسل «رجل في زمن العولمة»، والذي سانده فى أولى خطواته إيمانا منه بموهبته التمثيلية التي لا يختلف عليها أحد، خاصة مع ثقل موهبته خلال السنوات الأخيرة. ومن أشهر الأعمال التي شارك فيها: «وش إجرام، مرجان أحمد مرجان، زهرة وأزواجها الخمسة، قضية صفية، فرقة ناجي عطا الله، الكبريت الأحمر، زي الشمس».
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تامر حسني يحاول اللحاق بعيد الأضحى.. ورسالة للجمهور

يواصل النجم تامر حسني تصوير فيلمه الجديد "كل سنة وأنت طيب" بتكثيف عدد ساعات التصوير من أجل اللحاق بالعرض السينمائي في موسم عيد الأضحى المقبل، فضلًا عن عدم انتهاء أعمال المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية للعمل، لاسيما أن موسم عيد الأضحى يتبقى له ما يقرب من 25 يوما فقط. ويسعى صناع العمل، للانتهاء من التصوير والمونتاج والمكساج خلال الأسبوعين المقبلين مع تجهيز برومو للفيلم وطرح الأفيش الدعائي لبدء عمليات الدعاية التي تأخرت بالمقارنة مع أفلام الموسم الأخرى والتي بدأت لها عمليات الدعاية مبكراً، كفيلمي "الفيل الأزرق 2" و"ولاد رزق 2".
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عيد الأضحى يجمع شمل أصدقاء الأمس.. حلمي ومنة مجددا

بدأت ملامح موسم أفلام عيد الأضحى تتضح مبكرًا، إذ تتنافس بشكل مبدئى نحو 5 أفلام تجمع بين الكوميديا والحركة، ومن الواضح أنه سيكون موسما قويا ربما لم نشهد مثله منذ سنوات طويلة، حيث يشارك خلال الموسم كل من أحمد عز بفيلم "ولاد رزق 2"، وكريم عبد العزيز بفيلم "الفيل الأزرق 2"، وأحمد حلمى بفيلم "خيال مآتة"، ومحمد هنيدى بفيلم "كينج سايز"، وتامر حسنى بفيلم "كل سنة وأنت طيب"، وربما تتغير هذه القائمة المبدئية الأيام المقبلة. والمواجهة الشرسة بين المتنافسين فى الموسم المقبل، ليست هى الأمر الوحيد الملاحظ على موسم أفلام عيد الأضحى.
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النجوم و«غطاء الزجاجة».. أصالة تخوض أول تحدٍّ

من وقت لآخر يظهر تحدٍّ جديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ينتشر بسرعة الصاروخ فور إقدام المشاهير والنجوم العالميين على خوضه، ومع تداول تلك الفيديوهات والصور يبدأ النجوم العرب فى تقليد الفكرة، فبعد تحدي «رقصة الكيكي» التي شارك فيها الغالبية العظمى من الفنانين والأشخاص العاديين، ظهر تحدّ جديد، هو "bottle cap challenge" ويعنى «تحدي غطاء الزجاجة» حيث يقوم المشارك فى التحدى بنشر فيديو لنفسه تم تصويره بأسلوب التصوير البطيء "slow motion" وهو يقوم بركلة خلفية لإزالة غطاء غير مغلق بإحكام عن زجاجة، وذلك دون تحريك الزجاجة ذاتها.
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