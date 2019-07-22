أحمد السقا ومي عز الدين ضيفا شرف «كل سنة وأنت طيب»

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

تامر حسني

يشارك الفنان أحمد السقا والفنانة مي عز الدين، كضيفي شرف في فيلم "كل سنة وأنت طيب" الذي يقوم ببطولته النجم تامر حسني، ونشر برنامج "عرب وود" الذي يذاع يوميا على قناة "روتانا سينما"، عبر حسابه بـ"إنستجرام" صورًا من الكواليس ظهر خلالها «السقا» و«مي» مع "تامر" وباقي فريق العمل. يدور "كل سنة وأنت طيب" في إطار تشويقي كوميدي ويتخلله عدد من مشاهد الأكشن، ويتطرق لفكرة الثقة، ويشارك في بطولته بجانب تامر حسني عدد من النجوم في مقدمتهم: زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام، من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.

الفيلم توقف تصويره في فبراير الماضي، وكان يحمل في البداية اسم "حمزة" ثم تم تغييره إلى "نصب تذكاري"، حتى تم الاستقرار على الاسم الأخير "كل سنة وأنت طيب"، ولم يؤكد أحد من صناع الفيلم حتى الآن طرحه فى موسم عيد الأضحى القادم. يذكر أن تامر حسني ظهر في موسم رمضان الماضي كضيف شرف في مسلسل "ولد الغلابة" بطولة