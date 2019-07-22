زوجة في دعوى خلع: «فضحني وشهّر بسمعتي ومرضي»

أصيبت باكتئاب أثر بالسلب فى صحتها الجسدية ورفض زوجها استشارة طبيب نفسي ولما أصرت زوجته على ذلك أخذ يشهّر بها ويسيء إليها ويتهمها بالجنون والتهرب من واجبات المنزل
أقامت محاسبة بإحدى الشركات الخاصة دعوى خلع ضد زوجها، اتهمته خلالها بالرجعية وتخلف الفكر، ما يجعل استمرار زواجهما أمرا مستحيلا، وذلك بعد أن أبدت لزوجها شعورها بالاكتئاب، ورغبتها فى المتابعة مع طبيب نفسي، لكنه سخر منها، وتهكم على أحوالها، ما كان يدفعها للبكاء مرارا وتكرارا بسبب حالتها وتصرفاته التى تزيدها سوءًا، فبينما كانت هى عازفة عن الطعام وترغب فى النوم لساعات مديدة، وتبكي باستمرار، كان هو يتهكم على صوت بكائها، وينهرها للنهوض من النوم، ويوبخها لعدم إعدادها الطعام والقيام بواجبات المنزل.
وتبدي الزوجة استياءها من سلوك زوجها نحوها، فى الوقت الذى وجدت فيه دعمًا من زملائها في العمل، وذلك بتكرار زياراتهم لها، وإرسالهم الورود ورسائل للاطمئنان عليها، ومنحها إجازة مفتوحة مدفوعة الراتب لحين تحسن حالتها الصحية والنفسية، كل هذا وأقرب الناس إليها يرفض الاعتراف بحاجتها إلى مساعدة نفسية، إذ رفض الذهاب
وتبدي الزوجة استياءها من سلوك زوجها نحوها، فى الوقت الذى وجدت فيه دعمًا من زملائها في العمل، وذلك بتكرار زياراتهم لها، وإرسالهم الورود ورسائل للاطمئنان عليها، ومنحها إجازة مفتوحة مدفوعة الراتب لحين تحسن حالتها الصحية والنفسية، كل هذا وأقرب الناس إليها يرفض الاعتراف بحاجتها إلى مساعدة نفسية، إذ رفض الذهاب معها إلى الطبيب النفسي، وعارض فكرة اللجوء إلى مختص فى هذا السياق، بل حاول منعها عن النزول من مسكنهما بحجة «تنزلى تروحي فين وإنتِ إجازة من الشغل.. مفيش نزول».
تشرح الزوجة أن الهزل أصاب جسدها، وباتت تداهمه أوجاع لا تحتمل، وباللجوء للأطباء التقليديين، أكدوا عدم وجود سبب عضوى للآلام الجسدية التى تشعر بها الزوجة، وعدد منهم نصحوا بمراجعة طبيب نفسي، لكن مع كل زيارة لطبيب يستبعد وجود مرض عضوى، كان الزوج يخرج من الكشف موبخا زوجته، ومتهما إياها بادعاء المرض، والتكاسل عن القيام بمهامها وواجباتها داخل المنزل، وكذلك التهرب من العمل.
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ألقت الزوجة بتهديدات زوجها وراء ظهرها، واختارت طبيبا نفسيا لمتابعة حالتها، وبدأت فى تلقي أدوية وإرشادات من طبيبها، الذى طالبها مرارًا وتكرارًا بحضور زوجها دون جدوى، ومع مرور الوقت تفاقمت الخلافات بين الزوجين، وكلما زادت يزداد الزوج جفاءً نحو زوجته، وتسلطًا عليها، وطلبت الزوجة الطلاق من زوجها جراء عدم اهتمامه بها، لكنه رفض ذلك، وأفشى سر علاجها لدى أسرتها وأقاربها، وبات يردد بينهم أن زوجته مجنونة.
وفى إحدى المناسبات العائلية، فوجئت الزوجة بإحدى قريبات زوجها تسألها عن عدد مرات إيداعها فى مستشفى الأمراض العقلية، وعن سبب ذلك، وتحول الحديث إلى جلسة تندّر على الزوجة، وهو ما قررت معه التخلص من زوجها الذى فضح حالتها ولم يحترم خصوصيتها على أقل تقدير.
وتقول الزوجة: "أيقنت أن زوجي تنطبق عليه المقولة الشعبية (لا منه ولا كفاية شره)"، ومن ثم قررت متابعة خطة علاجها النفسي، وإقامة دعوى خلع ضد الزوج، طالبت فيها المحكمة بالتفريق بينهما بطلقة بائنة بالخلع، مؤكدة للمحكمة أنها تخشى ألا تقيم حدود الله حال بقائها على ذمة زوجها الحالي.
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وأبدت الزوجة تمسكها بدعوى الخلع، خاصة بعد رد فعل زوجها عند علمه إقامتها الدعوى، فبدلا من مراجعتها ومحاولته مصالحتها، أو مراجعة طبيبها النفسي، وجدته يشهّر بها وبسمعتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتهمها بالجنون، إذ كتب على صفحته: «المجنونة رفعت عليّ دعوى خلع».
وشاهدت الزوجة تعليقات أصدقاء زوجها، وبعضهم من استنكر ما كتب وطالبه بحذفه وصون أسرار بيته، والبعض الآخر نصحه بمراضاتها وحل الخلاف بينهما، لكن ردوده دائما كانت عنيفة ومسيئة لها، ولم يمرر تعليقا على منشوره إلا وعلق عليه باستفاضة مسيئا إليها، ومشككا فى قواها العقلية، ومباركا إقامتها الدعوى بقوله: «بركة إن جات منها خليني أخلص منها ومن جنونها من غير ما أدفع فيها مليم».
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