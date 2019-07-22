زوجة في دعوى خلع: «فضحني وشهّر بسمعتي ومرضي»

أصيبت باكتئاب أثر بالسلب فى صحتها الجسدية ورفض زوجها استشارة طبيب نفسي ولما أصرت زوجته على ذلك أخذ يشهّر بها ويسيء إليها ويتهمها بالجنون والتهرب من واجبات المنزل

تحرير:سماح عوض الله ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م

جنون زوجة- تعبيرية

أقامت محاسبة بإحدى الشركات الخاصة دعوى خلع ضد زوجها، اتهمته خلالها بالرجعية وتخلف الفكر، ما يجعل استمرار زواجهما أمرا مستحيلا، وذلك بعد أن أبدت لزوجها شعورها بالاكتئاب، ورغبتها فى المتابعة مع طبيب نفسي، لكنه سخر منها، وتهكم على أحوالها، ما كان يدفعها للبكاء مرارا وتكرارا بسبب حالتها وتصرفاته التى تزيدها سوءًا، فبينما كانت هى عازفة عن الطعام وترغب فى النوم لساعات مديدة، وتبكي باستمرار، كان هو يتهكم على صوت بكائها، وينهرها للنهوض من النوم، ويوبخها لعدم إعدادها الطعام والقيام بواجبات المنزل.

وتبدي الزوجة استياءها من سلوك زوجها نحوها، فى الوقت الذى وجدت فيه دعمًا من زملائها في العمل، وذلك بتكرار زياراتهم لها، وإرسالهم الورود ورسائل للاطمئنان عليها، ومنحها إجازة مفتوحة مدفوعة الراتب لحين تحسن حالتها الصحية والنفسية، كل هذا وأقرب الناس إليها يرفض الاعتراف بحاجتها إلى مساعدة نفسية، إذ رفض الذهاب