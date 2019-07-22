مخرج «إنساي»: فخور بـ«التريند» رقم 1 بالدول العربية

تحرير:التحرير ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م

محمد رمضان وسعد لمجرد

أعرب حسام الحسيني، مخرج فيديو كليب أغنية "إنساي" من كلمات وألحان سعد لمجرد، عن اعتزازه بتجربة العمل مع كل من الفنان محمد رمضان، والمطرب المغربي سعد لمجرد، منوهًا إلى أن العمل مع "الأسطورة والمعلم" كان مختلفا، حيث إن كلا منهما له حضوره وأدواته وجمهوره، وكان لابد من أن تكون فكرة الفيديو مختلفة وجاذبة بحيث تشد المشاهد إلى تفاصيلها لتتكامل مع كلمات الأغنية في ذات الوقت، مضيفًا أنه من دواعي الفخر أن الكليب أصبح هو التريند رقم 1 في مصر والمنطقة العربية ومعظم دول أوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا.

وكشف حسام الحسيني، أن فيديو كليب "إنساي" وصل إلى المركز الثالث في قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة على "يوتيوب" في العالم أجمع خلال أول 24 ساعة من طرحه، وهي أول مرة لعمل عربي أن يدخل هذه القائمة، وحصد 25 مليون مشاهدة في أربعة أيام ليظل متصدراً المشهد ومرشحاً للزيادة. أشار إلى أن الكليب تم تصويره في فرنسا