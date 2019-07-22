فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

مخرج «إنساي»: فخور بـ«التريند» رقم 1 بالدول العربية

تحرير:التحرير ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م
محمد رمضان وسعد لمجرد
محمد رمضان وسعد لمجرد
أعرب حسام الحسيني، مخرج فيديو كليب أغنية "إنساي" من كلمات وألحان سعد لمجرد، عن اعتزازه بتجربة العمل مع كل من الفنان محمد رمضان، والمطرب المغربي سعد لمجرد، منوهًا إلى أن العمل مع "الأسطورة والمعلم" كان مختلفا، حيث إن كلا منهما له حضوره وأدواته وجمهوره، وكان لابد من أن تكون فكرة الفيديو مختلفة وجاذبة بحيث تشد المشاهد إلى تفاصيلها لتتكامل مع كلمات الأغنية في ذات الوقت، مضيفًا أنه من دواعي الفخر أن الكليب أصبح هو التريند رقم 1 في مصر والمنطقة العربية ومعظم دول أوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا.
وكشف حسام الحسيني، أن فيديو كليب "إنساي" وصل إلى المركز الثالث في قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة على "يوتيوب" في العالم أجمع خلال أول 24 ساعة من طرحه، وهي أول مرة لعمل عربي أن يدخل هذه القائمة، وحصد 25 مليون مشاهدة في أربعة أيام ليظل متصدراً المشهد ومرشحاً للزيادة. أشار إلى أن الكليب تم تصويره في فرنسا
اقرأ المزيد
The Voice

هل يبث «ذا فويس» في موسمه الجديد من السعودية؟

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية بشأن الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية «ذا فويس» وأن هناك مفاجآت كثيرة سيشهدها الموسم الجديد، على رأسها اختيار السعودية لتصوير البرنامج بدلًا من لبنان، وذلك بعد حالة التطور الكبيرة التي تشهدها المملكة في الفترة الأخيرة على مستوى الثقافة والفن، والتغيير أيضا سيطول لجنة التحكيم فهناك نية لضم فنان خليجي إليها بعد نقل تصوير الحلقات هناك، مع تواجد النجمين أحلام وراغب علامة، ,سيكون التغيير في مقعد الفنانة إليسا التي شاركت الموسم الماضى، حيث أعلنت عن عدم تواجدها ضمن الموسم الجديد.
محمد-الشرنوبي-وسارة-الطباخ (2)

بعد بيان الشرنوبي.. هل ستحضر سارة الطباخ حفل الميما؟

يقام مساء اليوم حفل توزيع جوائز (الميما MEMA) - Middle East Music Awards لعام 2019، بحضور كوكبة من أهم وأفضل صناع المزيكا في مصر والعالم العربي، ويتم تكريم الشرنوبي بجائزة أفضل مطرب شاب، بينما تمنح جائزة أفضل مديرة أعمال للطباخ عن جهودها في تطوير أداء الشرنوبي، ولكن السؤال هنا هل ستحضر سارة الطباخ مع "الشرنوبي" الحفل؟ خاصة بعد البيان الذي نشره الأخير أمس الأحد عبر صفحته على "فيسبوك"، وتحدث من خلاله عن تفاصيل علاقتهما على المستويين المهني والشخصي، وسبب خروج فيديو خطوبتهما بعد عام كامل على انفصالهما.
عزة-بلبع

وفاة والدة الفنانة عزة بلبع.. والجنازة بمصطفى محمود

توفيت السيدة ناهد عيسى والدة الفنانة عزة بلبع، بعد صراع مع المرض، وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، اليوم الاثنين. الراحلة أم لكل من المطربة عزة بلبع والشاعرة والإذاعية جليداء وأروى. عزة بلبع مطربة مصرية من الإسكندرية. درست في كلية التجارة جامعة الإسكندرية. وهي فنانة قدّمت خلال مشوارها الفني الكثير من الأغنيات الوطنية، اشتهرت بغنائها الثوري والوطني ولها أعمال كثيرة أشهرها "بقرة حاحا"، حيث كانت في بدايتها الفنية تشارك أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام عيسى الغناء بالأمسيات التي أحيوها.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-رمضان-وسعد-المجرد (1)

محمد رمضان وسعد لمجرد «نمبر وان» بـ«إنساي» (فيديو)

حقق فيديو كليب أغنية "إنساي" للنجم محمد رمضان مع المطرب المغربي سعد لمجرد، نجاحا كبيرا في نحو 3 أيام فقط، حيث نجح في حصد ما يزيد على 14 مليون مشاهدة ليتصدر بها قائمة الأعلى مشاهدة في "يوتيوب مصر" ودول عربية أخرى. وتعد هذه الأغنية التي كتبها ولحنها سعد لمجرد وتم تصويرها في فرنسا بقيادة المخرج حسام الحسيني، التعاون الأول بين النجمين، ويغني كل منهما بلهجته، ويظهر محمد رمضان خلال الفيديو كليب كشيف في أحد مطاعم باريس مع صديقه، وهناك يفاجأ بحبيبته السابقة مع شخص آخر، وتسعى حبيبته للعودة إليه بعد أن أصبح من الأثرياء، ولكنه يرفض كل المحاولات.
محمد-رمضان-وسعد-المجرد (1)

محمد رمضان: إنساي «ترند» في 4 دول أوروبية

قال الفنان محمد رمضان، إن الدويتو الغنائي "إنساي"، الذي قدمه مع المطرب المغربي، سعد لمجرد، استطاع أن يتصدر تريند موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب". وكتب رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إنساي تخترق حدود تريند (يوتيوب) الوطن العربي بعد 12 ساعة (من طرحها) فقط، أصبحت على تريند الموقع في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلچيكا". وقاربت الأغنية في الوصول إلى 2 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، كما حققت نسبة مشاركة كبيرة عبر مواقع التواصل المختلفة.
محمد رمضان

محمد رمضان يكشف عن موعد طرح أغنيته مع سعد لمجرد

كشف الفنان محمد رمضان عن موعد أغنيته الجديدة "إنساى" التي يغنيها مع المطرب المغربي سعد لمجرد، وكتب عبر حسابه على "إنستجرام":" بعد يومين على قناتي الرسمية، أغنية أنساي، مع أخويا سعد لمجرد". وروج سعد لمجرد، للأغنية، ونشر صورا تجمعه بـ"رمضان" عبر صفحته على "إنستجرام"، وعلق: "إنساى قريبا جدا". رمضان نشر أيضا منذ أيام صورة من الكليب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تجمعه بالمطرب المغربي سعد لمجرد، وكتب بالإنجليزية: "هل نحن جاهزون؟.. قريبًا (أنساي).. ثقة في الله نجاح".
سعد -لمجرد

سعد لمجرد يروج لأغنيته مع محمد رمضان بهذه الصورة

روج المطرب سعد لمجرد، لأغنيته الجديدة مع الفنان محمد رمضان، ونشر صور تجمعه بالأخير عبر صفحته على "إنستجرام"، علق: "إنساى قريبا جدا". رمضان نشر أيضا منذ أيام صورة من الكليب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تجمعه بالمطرب المغربي سعد لمجرد، وكتب بالإنجليزية: "هل نحن جاهزون؟.. قريبًا (إنساي).. ثقة في الله نجاح"، وكان رمضان قد تواجد مع لمجرد في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يصوران كليب الأغنية، وقد سبق أن شارك الأول صورة لهما أمام برج إيفل، وعلق على الصورة قائلا: "(إنساي) قريبا.. الأسطورة والمعلم".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org