تعرف على النظام الغذائي الأفضل لمحاربة حب الشباب

هؤلاء الذين يتناولون أطعمة تحتوي على الأحماض الدهنية أوميجا 3 في نظامهم الغذائي تنخفض لديهم مستويات حب الشباب وشدتها، لذا احرص على تناول الأسماك والبيض.

تحرير:إسراء سليمان ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

حب الشباب من أكثر الأمراض الجلدية التي يعاني منها العديد من النساء والرجال، تبدأ في الظهور في عمر المراهقة وتستمر لفترة طويلة، وتجد المرضى يذهبون إلى العديد من العيادات الطبية للبحث عن علاج فعال بدرجة كافية، ولكن يجهلون أمر هام قاله المختصين من قبل، إن النظام الغذائي هو العامل الأساسي للتخلص من الحبوب أو على الأقل تهدئتها بشكل مناسب، على سبيل المثال التوقف عن تناول الأطعمة الحارة أو تلك التي تحتوي على توابل، إضافة إلى تقليل استهلاك المشروبات الغازية، حسبما ذكر موقع "stylecraze".

من المهم ألا ننكر الحقيقة التي قالها خبير الطب الحديث أبقراط: عندما يتعلق الأمر بحب الشباب، فالنظام الغذائي لديه آثار هائلة على ظهورها أو التقليل منها، وبينما يصعب اختفائها مع تناول عناصر غذائية محددة، على الأقل سيكون لها تأثير عل صحة الوجه ونضارته، ولكن أثبتت كثير من الأبحاث إن شدة إحمرار الجلد وظهور

من المهم ألا ننكر الحقيقة التي قالها خبير الطب الحديث أبقراط: عندما يتعلق الأمر بحب الشباب، فالنظام الغذائي لديه آثار هائلة على ظهورها أو التقليل منها، وبينما يصعب اختفائها مع تناول عناصر غذائية محددة، على الأقل سيكون لها تأثير عل صحة الوجه ونضارته، ولكن أثبتت كثير من الأبحاث إن شدة إحمرار الجلد وظهور الحبوب بشكل واضح متعلق على الطعام الذي نستهلكه بشكل كبير.

ما الذي يسبب حب الشباب؟

إذا كنت تعتقد إن عدم الاهتمام الجيد بالوجه يؤدي إلى ظهور مثل هذه الحبوب السيئة، فيجب أن تتخلص من هذا التفكير، ولأن الهرمونات تؤثر بشكل كبير على ظهور حب الشباب، ستجعل بشرتك تفرز كمية كبيرة من الزيوت، وعندما تتراكم طبقة من خلايا الجلد الميتة على المسام، تحصل على حب الشباب، وبالنسبة لقليل من الأشخاص، فإن حب الشباب يتناقص مع تقدم العمر، وعلى الجانب الآخر من المحتمل أن يزداد بشكل كبير، وذلك يعود إلى وظائف الجهاز المناعي وعوامل جينية أخرى.

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النظام الغذائي وحب الشباب

لم تنكر الأبحاث العلاقة بين حب الشباب والنظام الغذائي، فكل ما تتناوله يظهر على وجهك بشكل واضح، واتباع نظام غذائي صحي يساعد على التخلص من حب الشباب بشكل كبير، ومن خلال استعراض لعدة دراسات، كشفت النتائج عن بعض المكونات الغذائية التي يمكنها أن تزيد من حدة حب الشباب أو التقليل منه، وللتعرف على طريقة تساعدك ما يلي نظام غذائي صحي يعمل كمضاد لها:

1-نظام غذائي منخفض في السكريات

أجريت العديد من الدراسات لاكتشاف فاعلية النظام الغذائي القائم على معدلات قليلة من السكريات، أو بمعنى آخر أطعمة تؤثر بشكل معتدل أو تزيد من نسبة السكر في الدم، فنستطيع أن نقول إن الاطعمة التي لا تسبب ارتفاع في سكر الدم ذات "مؤشر جلايسيمي منخفض"(تصنيف الكربوهيدرات بناء على مدى ارتفاع السكر بعد تناوله)، لذا كشفت الدراسات السريرية عن نظام غذائي يقلل من إنتاج الاندروجين، وهو واحد من الأسباب الرئيسية المسببة لحب الشباب)، وبالتالي يقلل من حدتها.

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أطعمة تتميز بمؤشر جلايسيمي منخفض

الشوفان

الخبز الأبيض

الأرز البني

البطاطا الحلوة

المكسرات والزبيب

الفول السوداني

العدس

جزر (خام ومسلوق)

الباذنجان

بروكلي

طماطم

الفلفل الأحمر

جوز الهند

فاكهة الكيوي

برتقال

2-الأحماض الدهنية أوميجا3

توجد الأحماض الدهنية في مصادر تحتوي على البروتين مثل البيض والأسماك وبعض النباتات، فكشفت دراسة نشرت في "Lipids in Health and Disease" إن أحماض أوميجا3 الدهنية تتمبز بخصائص مضادة للالتهابات، إضافة إلى هؤلاء الذين يتناولون أطعمة تحتوي على هذه الأحماض في نظامهم الغذائي تنخفض لديهم مستويات حب الشباب وشدتها.

أطعمة تحتوي على معدلات عالية من أوميجا3

الأسماك مثل الماكريل والرنجة والسردين وسمك السلمون

محار

كافيار

بذور الكتان

عين الجمل

بذور الشيا

فول الصويا

منتجات الألبان واللحوم

3-الأطعمة التي تحتوي على فيتامين D، A، E

يعمل فيتامين A عند تطبيقه على الوجه على مكافحة حب الشباب، وضحت دراسة أجريت على الرجال والنساء إن فيتامين A يتميز بفاعلية كبيرة في علاج التهابات حب الشباب، ومن خلال دراسة أخرى نشرت في 2014، وجدت النتائج إن الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب لديهم عجز كبير في فيتامين D في أجسامهم، كما وجدت دراسة أخرى إن الأعراض بدأت في الاختفاء بالنسبة لمرضى حب الشباب بعد تناول مكملات فيتامين D، و فيتامين E أيضًا مع فيتامين C يساعد على الوقاية من نمو الباكتيريا المسببة لحب الشباب.

أطعمة تحتوي على فيتامين A، D، E

بطاطا حلوة

جزر

صفار البيض

اللبن كامل الدسم

تونة

سمك السالمون

كافيار

سبانخ

أفوكادو

زيت الزيتون

طماطم

4- نظام غذائي غني بالزنك

وفقًا لكثير من الدراسات فإن المغذيات الدقيقة تعتبر هامة بشكل كبير لنمو الجلد؛ لتساعده في الحفاظ على وظائفه، إضافة إلى إن الزنك فعال للغاية لمكافحة الباكتيريا المسببة لحب الشباب، فأثبتت العديد من الدراسات إن الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب، لديهم معدلات منخفضة من الزنك في أجسامهم، إذ عند الانتظام في تناول أطعمة مليئة بالزنك، سيقل الالتهاب الناتج عن حب الشباب بشكل ملحوظ.

أطعمة تحتوي على الزنك

سبانخ

الدجاج

الزبادي

عدس

الكاجو

الحمص

الكاكاو

السمسم

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