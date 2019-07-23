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تعرف على النظام الغذائي الأفضل لمحاربة حب الشباب

هؤلاء الذين يتناولون أطعمة تحتوي على الأحماض الدهنية أوميجا 3 في نظامهم الغذائي تنخفض لديهم مستويات حب الشباب وشدتها، لذا احرص على تناول الأسماك والبيض.
تحرير:إسراء سليمان ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
التخلص من الحبوب
التخلص من الحبوب
حب الشباب من أكثر الأمراض الجلدية التي يعاني منها العديد من النساء والرجال، تبدأ في الظهور في عمر المراهقة وتستمر لفترة طويلة، وتجد المرضى يذهبون إلى العديد من العيادات الطبية للبحث عن علاج فعال بدرجة كافية، ولكن يجهلون أمر هام قاله المختصين من قبل، إن النظام الغذائي هو العامل الأساسي للتخلص من الحبوب أو على الأقل تهدئتها بشكل مناسب، على سبيل المثال التوقف عن تناول الأطعمة الحارة أو تلك التي تحتوي على توابل، إضافة إلى تقليل استهلاك المشروبات الغازية، حسبما ذكر موقع "stylecraze".
من المهم ألا ننكر الحقيقة التي قالها خبير الطب الحديث أبقراط: عندما يتعلق الأمر بحب الشباب، فالنظام الغذائي لديه آثار هائلة على ظهورها أو التقليل منها، وبينما يصعب اختفائها مع تناول عناصر غذائية محددة، على الأقل سيكون لها تأثير عل صحة الوجه ونضارته، ولكن أثبتت كثير من الأبحاث إن شدة إحمرار الجلد وظهور
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نظام غذائي نباتي للأطفال

العلماء يحذرون: النظام النباتي لا يفيد طفلك

الأطفال يحتاجون دائمًا إلى أنظمة غذائية محددة، مثل البالغين العناصر الغذائية من معادن وفيتامينات وألياف غذائية مهمة، ولكن بكميات قليلة، في الوقت الحالي يتبع العديد من الأشخاص ما يعرف بالنظام الغذائي النباتي، باعتباره أيضًا تريند، وكل ما هو تريند يجب الإقبال عليه دون تفكير! ولكن حذر العلماء الآباء من تطبيق ذلك على أطفالهم، فكم يملك طفل يبلغ من العمر 5 سنوات من السعرات الحرارية ليفقده، لذا كن على دراية إن الأطفال في حالة بناء دائم، وأجسامهم في حالة احتياج إلى عناصر مرجوة، نقلًا عن "dailymail".
شاي الكركم

الوقاية من السرطان.. ما هي فوائد شاي الكركم؟

يعتبر الكركم أحد أهم التوابل الهندية من حيث الأهمية، يدخل في كثير من الأطعمة ويتميز بمذاقه الرائع، بجانب الفوائد الصحية والعلاجية التي لا حصر لها، حتى إنها تصل إلى الحماية من السرطان؛ بسبب وجود مادة الكركمين التي تشتهر بخصائص مضادة للسرطان، ولكن هل سمعت عن شاي الكركم؟ مثلما يوجد الشاي الأخضر متعدد الفوائد، في الآونة الأخيرة اشتهر شاي الكركم، حيث يساعد على التقليل من معدلات الكوليسترول ويساعد أيضًا في فقدان الوزن، عليك بتناوله مرة واحدة كل يوم في الصباح، نقلًا عن "timesofindia".
أهمية-وجبة-الإفطار

صفار البيض يزيد معدلات الشبع.. تناوله على الإفطار

الإفطار من الوجبات الأساسية في الصباح الباكر، ويوصى الأطباء دائمًا أن تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية الهامة، كما أنها تساهم بشكل كبير في فقدان الوزن وتساعد على حرق الدهون المتراكمة بشكل كبير، توجد كثير من الشائعات حول أن وجبة الإفطار يمكن تفويتها وليس لها أي آثار سلبية، ولكن هذا غير صحيح، فأنت بحاجة إلى عدد من السعرات الحرارية لتستطيع بذل مجهود متمثلًا في الذهاب للعمل أو المدرسة أو حتى القيام بالأعمال المدرسية، فالبيض أهم هذه العناصر، حسبما ذكرت جريدة "express".
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