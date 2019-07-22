الجيش الليبي يبدأ هجوما واسعا لاقتحام طرابلس

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

الجيش الليبي - أرشيفية

نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة "للجيش الوطني الليبي" تسجيلا، أعلنت فيه بدء هجوم واسع بهدف اقتحام العاصمة الليبية "طرابلس". وألقى اللواء صالح اعبودة رئيس غرفة العمليات المتقدمة بيانا موجها إلى جميع الوحدات العسكرية التابعة "للجيش الوطني"، حدد فيه التاسعة ساعة الصفر لانطلاق هجوم كبير تردد الحديث عنه في المدة الأخير، وصف بأنه حاسم.

ويخوض "الجيش الليبي" منذ 4 أبريل الماضي، عمليات عسكرية على تخوم طرابلس بهدف السيطرة على العاصمة، فيما تصده قوات حكومة الوفاق الوطني وتحاول استعادة المواقع التي سيطر عليها وخاصة مطار طرابلس الدولي. ??#عاجل| الجيش الوطني الليبي يعلن تنفيذ عمليتين نوعيتين ضد مواقع الميليشيات الإرهابية داخل العاصمة طرابلس #eXtranews —