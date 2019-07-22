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مصر تحقق رقما قياسيا في إنتاج المحاصيل السكرية

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م
وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت
وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت
صرح الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإن إنتاجية محاصيل السكر بلغت هذا الموسم نحو 2 مليون و483 ألف طن، بزيادة نحو 320.5 ألف طن عن العام السابق، ما يعد رقما قياسيا تحققه مصر لأول مرة، مقارنة بـ2.16 مليون طن في العام السابق، مضيفا أن المساحة المنزرعة من محصول القصب بلغت نحو 248.2 ألف فدان، بزيادة 5.5 ألف فدان عن العام السابق، وأن المساحة المنزرعة من محصول بنجر السكر بلغت نحو 584.58 ألف فدان بزيادة 104.8 ألف فدان عن العام السابق.
وأشار أبو ستيت، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إلى أن محصول البنجر حقق بذلك زيادة قياسية في الإنتاج، إذ بلغ متوسط الإنتاج من السكر نحو 18.7 طن للفدان، مقارنة بـ18.4 طن للفدان حققها الموسم السابق، بينما الإنتاجية الفدانية في قصب السكر زادت من 33.8 إلى 34.8 طن.وأكد أن زيادة المساحة المنزرعة من محصول بنجر
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نص كلمة السيسي بمناسبة تخرج دفعات بالكليات العسكرية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، حفلات تخرج الطلاب الجدد من الكليات العسكرية 2019، تزامنا مع احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو بحضور كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وتضمن الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية عددا من العروض العسكرية، تظهر مدى الكفاءة البدنية للطلبة وقدراتهم القتالية العالية، وتتنوع العروض بين عروض الصاعقة والأجهزة الرياضية واجتياز الموانع المشتعلة، وفيما يلى نص كلمة الرئيس بمناسبة تخرج دفعات فى الكليات العسكرية والمعهد الفني والاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952.
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مدير الكلية الحربية للسيسي:تحملتم بإخلاص قيادة الوطن

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، هدية تذكارية من اللواء أركان حرب أشرف محمد فارس مدير الكلية الحربية، عبارة عن "المصحف الشريف"، وذلك خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. حيث صدق السيسي على قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة اعتبارا من 30 يونيو 2019.
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الأزهر يواصل حملاته لتوعية الحجيج بالمطارات

واصل وعاظ وواعظات الأزهر الشريف حملاتهم التوعوية بمناسك الحج في مطاري القاهرة وبرج العرب بالإسكندرية لاستقبال أفواج الحجاج قبيل سفرهم وشرح المناسك لهم؛ حيث تم توزيع وعاظ الأزهر على مدار 24 ساعة لاستقبال الحجاج قبيل السفر إلى الأراضي المقدسة، والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة مع التيسير عليهم. وقال الأمين العام لمجمع البحوث نظير عياد، إن وعاظ الأزهر حريصون على خدمة حجاج بيت الله الحرام والتيسير عليهم من خلال الرد على أسئلتهم والأخذ بالأيسر بما هو متفق عليه، خاصةً في ظل ازدياد أعداد الحجاج كل عام، مما يتطلب الاهتمام بواقع الناس في الحج
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الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء: حرارة ورطوبة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
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مخدرات

أرقام صادمة في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

على الرغم من المحاولات التى تبذلها الحكومة فى مصر للحد من تعاطى المخدرات، فإن النتائج تأتى إيجابية فى الإقبال على العلاج، وليس تراجع نسبة التعاطى، حيث نجحت حملات التوعية ومراكز علاج الإدمان والكشف عن المخدرات فى الجهاز الإدارى للدولة في جذب عدد من متعاطى المخدرات لتلقى العلاج. وهي الحملات التي يدعمها كل عام الأفراد والمجتمعات المحلية والمنظمات المختلفة في جميع أنحاء العالم، لزيادة الوعي بالمشكلة الرئيسية التي تمثلها المخدرات غير المشروعة في المجتمع.
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زيادة 10%| مصير السلع المستوردة بعد شطب 10000 مستورد

قال اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إن الهيئة تعتزم شطب 10 آلاف شركة من سجل المستوردين، مؤكدًا أن هذا القرار يعني أنها لن تتمكن من الاستيراد. وأصدرت الهيئة قرارًا بشطب آلاف الشركات بمجال الاستيراد، بدعوى عدم استيفاء شروط القيد في سجل المستوردين والتي انتهت في 15 أغسطس 2018، طبقا للقانون رقم (7) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين الصادر في شهر مارس 2017. فهل يؤثر القرار على الأسعار؟ وما مصير آلاف الشركات التي تم شطبها؟
صندوق-النقد-الدولى

ماذا يعني توقيع مصر «اتفاق غير مالي» مع صندوق النقد؟

تعتزم الحكومة إبرام اتفاق غير مالي مع صندوق النقد الدولي بحلول شهر أكتوبر الجاري، ليحل محل اتفاقية القرض الموقعة بين الطرفين والتي ستنتهي هذا الشهر. وفي نوفمبر 2016 وقعت مصر اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي والذي بدأته بتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة والطاقة وزيادة مخصصات الدعم النقدي والسلع التموينية. وحصلت مصر حتى الآن على نحو 10 مليارات دولار من القرض الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار، ويتبقى لمصر الشريحة الأخيرة بقيمة 2 مليار دولار، والمتوقع تسلمها نهاية يونيو الحالي.
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6 أشهر على نهاية العام.. هل تنخفض أسعار سيارات 2019؟

أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019- Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمئة ألف عضو، وكلاء وتجار السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافة إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وكشفت تقارير مجلس معلومات سوق السيارات عن مبيعات شهر أبريل 2019، عن تراجع في المبيعات مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وصل إلى 18.5%، فهل تنخفض أسعار موديلات العام الحالي 2019 تزامنًا مع طرح موديلات 2020؟
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