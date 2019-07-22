مصر تحقق رقما قياسيا في إنتاج المحاصيل السكرية

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م

وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت

صرح الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإن إنتاجية محاصيل السكر بلغت هذا الموسم نحو 2 مليون و483 ألف طن، بزيادة نحو 320.5 ألف طن عن العام السابق، ما يعد رقما قياسيا تحققه مصر لأول مرة، مقارنة بـ2.16 مليون طن في العام السابق، مضيفا أن المساحة المنزرعة من محصول القصب بلغت نحو 248.2 ألف فدان، بزيادة 5.5 ألف فدان عن العام السابق، وأن المساحة المنزرعة من محصول بنجر السكر بلغت نحو 584.58 ألف فدان بزيادة 104.8 ألف فدان عن العام السابق.

وأشار أبو ستيت، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إلى أن محصول البنجر حقق بذلك زيادة قياسية في الإنتاج، إذ بلغ متوسط الإنتاج من السكر نحو 18.7 طن للفدان، مقارنة بـ18.4 طن للفدان حققها الموسم السابق، بينما الإنتاجية الفدانية في قصب السكر زادت من 33.8 إلى 34.8 طن.وأكد أن زيادة المساحة المنزرعة من محصول بنجر