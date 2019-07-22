مصر تحقق رقما قياسيا في إنتاج المحاصيل السكرية
٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م
وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت
صرح الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإن إنتاجية محاصيل السكر بلغت هذا الموسم نحو 2 مليون و483 ألف طن، بزيادة نحو 320.5 ألف طن عن العام السابق، ما يعد رقما قياسيا تحققه مصر لأول مرة، مقارنة بـ2.16 مليون طن في العام السابق، مضيفا أن المساحة المنزرعة من محصول القصب بلغت نحو 248.2 ألف فدان، بزيادة 5.5 ألف فدان عن العام السابق، وأن المساحة المنزرعة من محصول بنجر السكر بلغت نحو 584.58 ألف فدان بزيادة 104.8 ألف فدان عن العام السابق.
وأشار أبو ستيت، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إلى أن محصول البنجر حقق بذلك زيادة قياسية في الإنتاج، إذ بلغ متوسط الإنتاج من السكر نحو 18.7 طن للفدان، مقارنة بـ18.4 طن للفدان حققها الموسم السابق، بينما الإنتاجية الفدانية في قصب السكر زادت من 33.8 إلى 34.8 طن.وأكد أن زيادة المساحة المنزرعة من محصول بنجر
وأشار أبو ستيت، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إلى أن محصول البنجر حقق بذلك زيادة قياسية في الإنتاج، إذ بلغ متوسط الإنتاج من السكر نحو 18.7 طن للفدان، مقارنة بـ18.4 طن للفدان حققها الموسم السابق، بينما الإنتاجية الفدانية في قصب السكر زادت من 33.8 إلى 34.8 طن.
وأكد أن زيادة المساحة المنزرعة من محصول بنجر السكر، ترتب عليها أيضا زيادة كبيرة في انتاج العلف بحوالي 150 الف طن، وبالتبعية زيادة مماثلة في الكمية المنتجة من المولاس، تم تصديرها للخارج، ما حقق عائد قدره نحو 800 مليون جنيه.
يذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، شددت، في يوليو الجاري، على صحة وسلامة كافة المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق، وإخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة من قبل الجهات المعنية، وأن هناك رقابة مستمرة ودورية على حركتي الصادرات والواردات. (التفاصيل)