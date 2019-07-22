جريمة

رحلة صداقة وخيانة تنتهي بـ«المؤبد» في كفر الشيخ

المتهم قتل صديقه بسبب خلاف مالي بينهما.. ويدلي أمام النيابة: شقيقته حرضتني.. وضربته بعصا غليظة وحطمت وجهه بضخرة.. والمحكمة تبرئ شقيقة المتهم والمؤبد للقاتل
تحرير:محمود أبو خضرة ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
بالرغم أن الصداقة هي أهم الروابط الإنسانية في المجتمع، لكن البعض هدم أواصر هذا الرباط المقدس لخلافات على أسباب تافهة، فلم يكن يتوقع ابن الستة وعشرين عامًا، أن نهايته ستكون على يد صديقه بكفر الشيخ، الذى اتصل به لمقابلته من أجل إنهاء الخلافات التي بينهما وإعادة الصداقة إلى ما كانت عليه في الماضي، لم يكن يتوقع خيانة صديقه ليلبي طلبه وذهب لمقابلته ليستقبله المتهم فور رؤيته بالضرب بعصا غليظة على أنحاء متفرقة من جسده، مما أدى لسقوط المجنى عليه مغشيًا عليه.
لم يكتفِ المتهم بضرب صديقه وسقوطه قتيلا، فأحضر قطعة حجر وتعدى عليه مرة أخرى بالضرب حتى سالت الدماء من رأسه وتوفي في الحال وعندما تأكد من وفاته، استولى على متعلقاته وحافظة نقوده وهاتفه المحمول وترك الجثة على الأرض الزراعية بجوار المصرف المشار إليه في الواقعة ولاذ بالفرار مستقلا التوك توك، وكأن الأمور
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انفجار-أنبوبة-غاز-لـ14 بالإسكندرية (3)

إصابة 4 أشخاص في انفجار «أنبوبة» داخل مقهى بالشرقية

أصيب أربعة أشخاص بحروق متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الاثنين؛ إثر انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل مقهى شعبي «قهوة» كانوا يجلسون بها بدائرة قسم شرطة القرين بمحافظة الشرقية، حيث جرى السيطرة على الحريق بواسطة رجال الحماية المدنية برئاسة العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية المدنية بالشرقية، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى «فاقوس» المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
سجن

السجن 15 عاما لصاحب شركة استورد «نفايات طبية»

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت، بالسجن 15 عاما للمدعو "ص. ح. ع" صاحب شركة استيراد؛ لاتهامه باستيراد نفايات طبية. تعود الواقعة في القضية رقم 192 لسنة 2019 جنايات ميناء الإسكندرية والمقيدة برقم 20 غرب، إلى تلقي مدير أمن ميناء الإسكندرية إخطارا من ضباط مباحث الميناء بضبط رسالة مستلزمات طبية غير صالحة للاستخدام الآدمي بالمنطقة اللوجيستية داخل الدائرة الجمركية.
ندم

زوجة في دعوى خلع: «فضحني وشهّر بسمعتي ومرضي»

أقامت محاسبة بإحدى الشركات الخاصة دعوى خلع ضد زوجها، اتهمته خلالها بالرجعية وتخلف الفكر، ما يجعل استمرار زواجهما أمرا مستحيلا، وذلك بعد أن أبدت لزوجها شعورها بالاكتئاب، ورغبتها فى المتابعة مع طبيب نفسي، لكنه سخر منها، وتهكم على أحوالها، ما كان يدفعها للبكاء مرارا وتكرارا بسبب حالتها وتصرفاته التى تزيدها سوءًا، فبينما كانت هى عازفة عن الطعام وترغب فى النوم لساعات مديدة، وتبكي باستمرار، كان هو يتهكم على صوت بكائها، وينهرها للنهوض من النوم، ويوبخها لعدم إعدادها الطعام والقيام بواجبات المنزل.
طعنات-سكين-جريمة

بائعة مناديل آخر ضحاياه.. قصة نهاية «خٌط الموسكي»

مجرم بالفطرة إذ تربى على الجريمة منذ نعومة أظافره، اتخذ من السرقات سبيلا لكسب قوته ولما اشتد عوده بدأ في سرقة التجار والمارة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، رصع سجله بعشرات الجرائم بلغ ما حوته محاضر الشرطة الرسمية منها نحو 53 جريمة متنوعة، بخلاف تلك التي يبلغ عنها ضحاياه، حتى لقبه البعض بـ "خط الموسكي" ذلك الحي التجاري والتاريخي الشهير بمنطقة الحسين، حيث يقيم ويمارس نشاطه الإجرامي كل صباح، آخر مصائبه كانت طعنة نافذة في بطن سيدة تعمل بائعة مناديل ترقد بسببها بين الحياة والموت في المستشفى.
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اعدام

إحالة أوراق طالب للمفتي قتل سائق «توك توك» لسرقته

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار وحيد صبري، وعضوية المستشارين مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، بإحالة أوراق المتهم "ع.غ.م - طالب" إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لقتله المجني عليه "ع.م.م"، سائق توك توك. تعود أحداث القضية رقم 37943 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة العامرية أول، والمقيدة كلي برقم 648 غرب، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، بالعثور على جثة سائق توك توك ملقاة على طريق زاوية عبد القادر.
القبض-على-متهم

جزار هشم رأسه.. حل لغز مقتل مسن بكفر الشيخ

أنهى جزار حياة مُسن داخل شقته بقرية المندورة التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ، وذلك بالتعدي عليه بالضرب بقطعة خشبية على رأسه فأودى بحياته، واستولى على مبلغ مالي 2000 جنيه، وهاتفه المحمول من شقة الضحية، ولدى مشاهدة المجني عليه له قام بالتعدي عليه بالضرب بقطعة خشبية على رأسه فأودى بحياته. البداية عندما تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دسوق من أحد المواطنين يفيد بالعثور على خاله مقتولا داخل شقته بإحدى قرى دسوق.
طعن-بالسكين

تاجر مخدرات يقتل شريكه لـ«خلاف على الأرباح» بأسوان

بعد أن نسج لهما الشيطان طريقًا لإغواء الناس وتملكهما عبر تجارتهما الآثمة لبيع المواد المخدرة، في أرجاء مدينة كوم أمبو شمال أسوان، بدأ الصديقان "م.أ - 40 عامًا"، و"أ.م - 37 عامًا"، والمقيمان بمنطقة سبيل أبو مكي بكوم أمبو، مخططهما للإيقاع بالشباب كهدف لترويج تجارتهما بحثا عن الكسب الحرام، ولم يكن يتطرق إلى تفكير أي منهما أنه سينقلب السحر على الساحر، ويتربص أحد الصديقين بالآخر لقتله، أملا في الانفراد بنسبة الربح الحرام التي اكتسباها من عملهما فى المخدرات، ليكتب القدر الفصل الأخير في رحلتهما «الخاسرة».
طعن-بالسكين

الإخوة أعداء.. لعنة الميراث وخلافات انتهت بالدم

منذ بدء الخليقة وسلسال الدم لم يتوقف، بعدما ارتكب قابيل في حق أخيه هابيل، أول جريمة قتل عرفتها البشرية، وأمس الخميس، وقعت جريمتا قتل منفصلتان ولكن متشابهتان في الضحايا، حيث الجاني والمجني أخوان ربطهما دم واحد وفرقتهما الخلافات، ففي كفر الشيخ انتهت خلافات الجيرة بين الأخوين بسقوط أحدهما جثة هامدة على يد شقيقه، بينما في إحدى قرى قنا أصابت لعنة الميراث شابا وقرر قتل شقيقه فور عودته من السفر، وسط حالة من الصراخ انتابت والدتهما وفي لحظة سقط الشقيق في بركة من الدم.
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