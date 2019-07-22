رحلة صداقة وخيانة تنتهي بـ«المؤبد» في كفر الشيخ

المتهم قتل صديقه بسبب خلاف مالي بينهما.. ويدلي أمام النيابة: شقيقته حرضتني.. وضربته بعصا غليظة وحطمت وجهه بضخرة.. والمحكمة تبرئ شقيقة المتهم والمؤبد للقاتل

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م

بالرغم أن الصداقة هي أهم الروابط الإنسانية في المجتمع، لكن البعض هدم أواصر هذا الرباط المقدس لخلافات على أسباب تافهة، فلم يكن يتوقع ابن الستة وعشرين عامًا، أن نهايته ستكون على يد صديقه بكفر الشيخ، الذى اتصل به لمقابلته من أجل إنهاء الخلافات التي بينهما وإعادة الصداقة إلى ما كانت عليه في الماضي، لم يكن يتوقع خيانة صديقه ليلبي طلبه وذهب لمقابلته ليستقبله المتهم فور رؤيته بالضرب بعصا غليظة على أنحاء متفرقة من جسده، مما أدى لسقوط المجنى عليه مغشيًا عليه.

لم يكتفِ المتهم بضرب صديقه وسقوطه قتيلا، فأحضر قطعة حجر وتعدى عليه مرة أخرى بالضرب حتى سالت الدماء من رأسه وتوفي في الحال وعندما تأكد من وفاته، استولى على متعلقاته وحافظة نقوده وهاتفه المحمول وترك الجثة على الأرض الزراعية بجوار المصرف المشار إليه في الواقعة ولاذ بالفرار مستقلا التوك توك، وكأن الأمور

لم يكتفِ المتهم بضرب صديقه وسقوطه قتيلا، فأحضر قطعة حجر وتعدى عليه مرة أخرى بالضرب حتى سالت الدماء من رأسه وتوفي في الحال وعندما تأكد من وفاته، استولى على متعلقاته وحافظة نقوده وهاتفه المحمول وترك الجثة على الأرض الزراعية بجوار المصرف المشار إليه في الواقعة ولاذ بالفرار مستقلا التوك توك، وكأن الأمور تسير بشكل طبيعى ولم يرتكب جريمة شنعاء.

وفى صباح اليوم التالى وعند ذهاب الفلاحين لحقولهم كانت المفاجأة بوجود جثة مجهولة الهوية أسفل كومة قش محترقة ما عدا الوجه والذراعين، ويوجد بها آثار جرح أعلى الحاجب وعدم وجود أصابع ومشط القدم اليسرى، بجوار طريق ترابي على مصرف نمرة 4 بعزبة الخمسين التابعة لقرية الجرايدة ليقوموا على الفور بالاتصال بشرطة النجدة.

شكل اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة فريق بحث، لتحديد هوية الجثة ومعرفة ملابسات الحادث، وتوصلت التحريات إلى أن الجثة لشخص يدعى "ا.ع - 26 عامًا، حاصل على معهد فني تجاري، مقيم بقرية حاذق بدائرة مركز بيلا ليبدأ رجال المباحث رحلة البحث عن القاتل.

بالتحري عن المجني عليه وعلاقاته وخلافاته وخط سيره والاستعانة بوسائل التقنية الحديثة بتتبع الهاتف المحمول توصل إلى أن مرتكب الواقعة، "س.م.ا - 26 عامًا" سائق توك توك، ومقيم بمدينة بيلا سبق اتهامه في 10 قضايا ما بين "سرقة مسكن وسرقة وضرب وسلاح أبيض، وسرقة "توك توك" آخرها 1443 لسنة 2017 جنح مركز بيلا، سرقة "توك توك".

على الفور ألقى القبض عليه بعد تقنين الإجراءات، ليعترف بارتكابه الواقعة، لوجود خلافات بينه وبين المجني عليه على مبلغ مالي وقيام شقيقة المجني عليه "م.ع" محامية بتحريضه على التخلص من شقيقها لوجود خلافات بينهما على الميراث.

وأدلى المتهم بتفاصيل قيامه بقتل المجني عليه، بأن استدرجه لأحد الأماكن النائية، بحجة إنهاء خلافات قديمة بينهما، ثم فاجأه بقيامه بالضرب بعصا غليظة على أنحاء متفرقة من جسده، مما أدى لسقوطه مغشيًا عليه.

ولم يكتفِ المتهم بذلك بل أحضر قطعة حجر وتعدى عليه مرة أخرى بالضرب حتى سالت الدماء من رأسه وتوفي في الحال وعندما تأكد من وفاته، استولى على متعلقاته وحافظة نقوده وهاتفه المحمول وترك الجثة على الأرض الزراعية بجوار المصرف المشار إليه في الواقعة ولاذ بالفرار مستقلا التوك توك.

وقررت النيابة حبس المتهم الأول، والمتهمة الثانية شقيقة المجني عليه، احتياطيًا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالت النيابة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات، وجرى نظر القضية على مدار عدة جلسات أمام الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات كفر الشيخ.

ومن جانبه، دفع محامي المتهمة الثانية، بنفي أي صورة من صورة الاشتراك في حق المتهمة الثانية سواء بالتحريض أم الاتفاق كما زعم المتهم الأول وأقر به، بمحاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، وكذلك بعدم الاعتداد بإقرار المتهم الأول على المتهمة الثانية في شأن التحريض والاتفاق ودفع بعدم معقولية الواقعة، وأن الواقعة صورة أخرى غابت عن الأوراق.

لتصدر المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة وبراءة المتهمة الثانية من تهمة التحريض على قتل شقيقها.